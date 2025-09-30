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Illustration of remote workers connected by Splashtop technology

Apprendimento ibrido efficace con accesso remoto al computer

Splashtop Team
4 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Le istituzioni scolastiche di tutto il mondo stanno cercando di creare il giusto programma di apprendimento per i propri studenti nell'era COVID-19. Hanno imparato che l'apprendimento ibrido, che combina l'apprendimento a distanza con quello in presenza, è il modo migliore non solo per tenere al sicuro gli studenti e il personale durante la pandemia, ma anche per massimizzare il coinvolgimento degli studenti e migliorare i programmi di istruzione tradizionali.

Il prossimo futuro: combinazione di apprendimento remoto e in persona

Con i programmi di apprendimento ibrido, gli istituti scolastici possono garantire la sicurezza degli studenti e degli insegnanti con un gruppo più ristretto di studenti in carne e ossa e, allo stesso tempo, offrire programmi di e-learning efficaci agli altri studenti remoti. Inoltre, offre la possibilità di offrire agli studenti un laboratorio aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentendo loro di completare il lavoro di laboratorio dal dormitorio, da casa o da qualsiasi altro luogo.

Gli istituti di istruzione secondaria e superiore ricorrono sempre più spesso all'accesso remoto Splashtop come mezzo per rendere disponibili le risorse informatiche del campus agli studenti remoti, proprio come se fossero di persona. In questo modo, gli istituti scolastici colmano in modo significativo il divario nell'efficacia dei due diversi metodi di apprendimento, creando equità tra gli studenti.

Come Splashtop migliora l'apprendimento ibrido

Con Splashtop, gli studenti possono controllare in remoto i computer e le macchine virtuali Windows e Mac del campus da qualsiasi computer o dispositivo mobile, compresi i Chromebook, da qualsiasi luogo. Grazie alle caratteristiche ad alte prestazioni, possono continuare a utilizzare applicazioni desktop con licenza come Microsoft, Adobe Premiere Pro, AutoCAD, Revit, Final Cut Pro e molte altre per completare i loro corsi, proprio come farebbero quando si trovano al campus davanti ai computer del laboratorio!

Come ha detto Chris Gilbert, Application Technical Analyst alla Wayne State University, «Gli studenti remoti non hanno un computer abbastanza potente per gestire tutte le cose che stiamo lanciando contro di loro. Ad esempio, con l'editing video, gli studenti stanno facendo 4k, anche fino a 8k, e i loro MacBook Pro non saranno in grado di gestirlo. Abbiamo iMac Pro nei laboratori a scuola e gli studenti sono in grado di entrare in remoto e tutto funziona per loro. Ora abbiamo anche un laboratorio virtuale aperto che abbiamo sempre voluto.»

Le funzionalità di Splashtop consentono ai team IT di scuole e università di gestire in modo semplice ed efficace sia gli studenti remoti che accedono ai computer del laboratorio:

Raggruppamento e autorizzazioni di accesso

Screenshot of Splashtops Create Group page showing options to enter a group name, select user group and/or computer group, and a blue Create Group button, with descriptions of each group type below.

Gli amministratori IT possono raggruppare gli studenti, i computer e le macchine virtuali del campus e controllare i loro permessi di accesso. In questo modo un gruppo di computer può essere dedicato alla condivisione tra studenti in sede e a distanza. Alcuni computer possono anche essere utilizzati per un laboratorio aperto che consente agli studenti di accedere in qualsiasi momento, dando loro la possibilità di completare i compiti al di fuori degli orari di laboratorio previsti.

Pianificazione dell'accesso remoto

A screenshot of the Splashtop web interface shows the Schedule Access page. The Management menu is open, highlighting Scheduled Access in a dropdown. The page lists a resource named CTE Lab 1.

Una volta raggruppati gli studenti e i computer, gli amministratori IT possono pianificare le fasce orarie quando gli studenti possono accedere in remoto ai computer. Ad esempio, un laboratorio remoto può essere programmato quando un laboratorio di persona non è in corso. Questa funzione può essere sfruttata per disabilitare l'accesso remoto quando un laboratorio di persona è in corso, evitando così conflitti. La possibilità di programmare l'accesso remoto consente a scuole e università di massimizzare l'uso delle risorse informatiche e di fornire agli studenti la flessibilità di completare i loro corsi in remoto.

Abilita le impostazioni di accesso esclusivo

A web form titled Create Resource with fields for resource name and description. Advanced settings are shown, including toggles for exclusive access and default scheduling restrictions.

Utilizza la "Modalità esclusiva" durante la creazione di una pianificazione dell'accesso remoto per impedire a un utente remoto di connettersi a un computer a cui ha già effettuato l'accesso, rendendola efficace per gli ambienti ibridi. In questo modo, i computer non devono essere dedicati all'uso a distanza o di persona.

Indicatori visivi per mostrare il computer in uso

Side-by-side screenshots show a desktop icon with the label sjc-ai-ps-cam. The right image has a green circle with ++ on the icon, indicating a status change. A green arrow points from left to right.

Quando un computer è in uso, Splashtop lo mostra visivamente agli studenti che hanno accesso al computer durante quel periodo. In questo modo, gli studenti possono evitare di avviare una connessione remota con quel computer.

Possibilità di impostare una richiesta pop-up per l'accesso remoto

The Splashtop Streamer security settings window is open, showing options for requiring an additional password and request permission to connect, with Off selected under request permission settings.

Gli amministratori IT possono applicare le connessioni remote consentite e scegliere di accettare o rifiutare la connessione quando la richiesta scade. Questa funzione può essere sfruttata su computer aperti sia di persona che di studenti remoti, in cui uno studente di persona può consentire o negare allo studente remoto di condividere il computer quando una sessione viene avviata dallo studente remoto.

Possibilità per studenti e docenti di collaborare sullo stesso computer

L'IT può scegliere di consentire a due utenti di accedere in remoto allo stesso computer. In situazioni in cui un insegnante è all'interno del campus e lo studente è remoto o viceversa, entrambi possono accedere allo stesso computer e collaborare. Allo stesso modo, se due studenti, indipendentemente dal fatto che si trovino nel campus o in remoto, possono condividere un computer a condizione che entrambi siano autorizzati dall'IT a farlo.

Console centralizzata per gestire tutte le risorse di calcolo fisiche e virtuali

L'IT può gestire non solo i loro computer fisici ma anche le macchine virtuali e l'infrastruttura desktop virtuale (VDI) su VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure e altri, tutto dalla stessa console di Splashtop.

Prova Splashtop per il tuo laboratorio informatico ibrido oggi stesso!

Oltre alle caratteristiche di cui sopra, Splashtop offre sicurezza robusta, prestazioni elevate con latenza molto bassa, supporto per dispositivi ampi, facilità di configurazione e utilizzo e molto altro ad un prezzo imbattibile. Non c'è da stupirsi che Splashtop sia la soluzione di laboratorio remoto preferita per gli istituti scolastici di tutto il mondo.

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