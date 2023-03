Accesso remoto ai laboratori scolastici di computer per studenti elementari e medie

Ecco perché le scuole elementari e medie dovrebbero consentire agli studenti di accedere in remoto ai laboratori informatici dai propri dispositivi. Migliora le tue possibilità di apprendimento remoto con Splashtop.

Molte scuole sono state costrette ad adottare programmi di apprendimento a distanza e ibridi in risposta alla pandemia COVID-19. Gli studenti che imparano da casa devono utilizzare i propri dispositivi personali o i dispositivi forniti dalla scuola (come i Chromebook) per completare il loro lavoro in classe.

Mentre molte soluzioni possono aiutare studenti e insegnanti a rimanere connessi in ambienti di apprendimento remoto, ci sono momenti in cui l'accesso ai laboratori informatici della scuola non può essere sostituito.

I laboratori informatici della scuola forniscono agli studenti computer potenti che eseguono applicazioni software specializzate. Spesso gli studenti non dispongono di queste risorse a casa, poiché le licenze software possono essere costose e i laptop degli studenti e altri dispositivi personali non sono abbastanza potenti per eseguire determinate app.

Ciò è particolarmente importante per i corsi Career Technical Education (CTE) che insegnano agli studenti come utilizzare i programmi software per l'editing video, la produzione audio, la progettazione grafica, la modellazione 3D e altro ancora. La maggior parte degli studenti non dispone dei computer o del software necessari per continuare la loro formazione CTE da casa.

Quindi, come possono i distretti scolastici e le scuole superare questa sfida?

Offri agli studenti l'accesso remoto ai laboratori di computer della scuola

Con Splashtop per laboratori remoti, le scuole elementari e medie possono consentire agli studenti di accedere in remoto ai laboratori di computer della scuola da qualsiasi altro computer, tablet o dispositivo mobile. Gli studenti possono utilizzare i propri dispositivi personali o i dispositivi forniti dalla scuola per connettersi in remoto ai computer di laboratorio.

Una volta in una sessione di desktop remoto, lo studente sarà in grado di vedere lo schermo del computer della scuola sul proprio dispositivo in tempo reale. Saranno in grado di prendere il controllo, aprire qualsiasi file ed eseguire qualsiasi applicazione come se fossero seduti davanti al computer del laboratorio.

Gli studenti potranno accedere e controllare qualsiasi computer Windows o Mac dai propri dispositivi Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Saranno in grado di eseguire app come Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, qualsiasi app di Microsoft Office come Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD e altro ancora!

«Non potevamo fornire a tutti gli studenti il proprio desktop Mac ad alta potenza, quindi volevamo fornire una soluzione per potersi connettere in remoto. Volevamo sfruttare la nostra infrastruttura esistente... Ora siamo pronti se gli studenti entrano o no.» — Mats Holm, Lenawee Intermediate School District

Splashtop è facile da usare per gli studenti e facile da implementare e gestire per l'IT. I team IT della scuola saranno in grado di gestire e raggruppare i propri utenti e computer da un consulente amministrativo centralizzato.

Inoltre, la nuova funzione di accesso remoto di pianificazione di Splashtop offre agli amministratori IT la possibilità di gestire una pianificazione che consente a singoli o gruppi di studenti di accedere ai computer della scuola in fasce orarie predeterminate.

Splashtop è compatibile anche con i requisiti FERPA! Vedere la scheda informativa Splashtop FERPA.

