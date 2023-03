Che i bei tempi abbiano inizio: considerazioni dall'ISTELive 2022 a New Orleans

Splashtop è stato espositore all'ISTELive 2022. Continuate a leggere le riflessioni di Gillian, la nostra content manager, e alcune grandi citazioni di clienti del settore educativo.

Non è un segreto che gli ultimi due anni siano stati difficili per gli educatori, quindi siamo stati entusiasti di incontrare tutti a New Orleans quest'anno a ISTELive 2022. La conferenza/esposizione offre strategie pratiche e coinvolgenti per classi, scuole e distretti formativi. Migliaia di educatori, amministratori e fornitori di tecnologie didattiche si sono dati appuntamento a New Orleans per l'evento di quest'anno.

Come si dice a New Orleans "Laissez les bon temps rouler!". (Fate correre i momenti più belli!)

New Orleans è una delle città degli Stati Uniti più adatte a ospitare una conferenza. E, come dicono: "Laissez les bon temps rouler!".

Riuscite a pensare a un modo migliore per iniziare la giornata di un bignè fresco e caldo al Café Du Monde? Guardare la brezza che soffia tra il muschio spagnolo e ascoltare la musica jazz che riecheggia tra i colorati edifici del Quartiere Francese. Concludere la giornata con i colleghi, mangiando alcuni dei migliori frutti di mare che la Louisiana abbia da offrire. Un paradiso per i buongustai. Inutile dire che tornerò sicuramente!

Storie, squali e amore per Splashtop

Il centro congressi era gremito e l'Expo Hall era in fermento! Splashtop aveva allestito uno stand nella Expo Hall, dove abbiamo avuto modo di entrare in contatto con centinaia di leader e decisori del settore edtech, oltre che con clienti e partner attuali.

In qualità di content marketer, mi aspettavo di sedermi, osservare, parlare con i clienti attuali e scattare qualche foto spontanea. ISTELive invece mi ha tenuto sempre sull'attenti, costringendomi a calarmi nel ruolo di venditore! Il primo giorno c'è stato così tanto traffico che non ricordo nemmeno se mi sono seduto! Anche i nostri peluche a forma di di squalo e Yeti hanno portato molte persone allo stand. Abbiamo incontrato persone provenienti da tutti gli Stati Uniti: Nord Dakota, Maine, Washington e altri ancora!

È stato incredibile parlare con gli attuali utenti di Splashtop. Lavorando a distanza, questa è stata la mia prima esperienza di incontro con i nostri utenti nella vita reale. Erano tutti così entusiasti! Si sono fermati allo stand per salutarci e condividere le loro storie su Splashtop.

Ecco cosa hanno detto di Splashtop i nostri amici del settore dell'istruzione:

"Insegno alla Marksville High School, Louisiana centrale, e adoro Splashtop! Quando ho un supplente in classe, gli chiedo di girare il mio portatile verso la classe in modo da poter vedere gli studenti. Poi prendo la smartboard e comincio a scrivere ai bambini messaggi come: 'Ehi tu, stai facendo troppo rumore' o 'Ragazzo B, concentrati sul compito!'. Pensano che ci sia un fantasma nella smartboard!"

Nettie Jeansonne, Insegnante alla Marksville High School "Insegno progettazione grafica. Adoro Splashtop perché mi permette di andare in giro per l'aula e di controllare il mio computer e la presentazione da remoto dal mio iPad. In questo modo, gestire la mia classe è facilissimo! Anche gli amministratori sono venuti a chiedermi come faccio".

Crystal Samuels, insegnante, Distretto scolastico di Brandywine "Usiamo Splashtop in modo che i nostri studenti possano utilizzare i computer più potenti del laboratorio artistico attraverso i loro portatili".

Dott.ssa Mary Beth Clifton, Coordinatrice delle tecnologie didattiche, Distretto scolastico West Chester Area "Ci piace usare Splashtop per assistere gli insegnanti a distanza quando non possiamo essere con loro. Siamo in grado di entrare nei loro computer e di aiutarli a fare le cose di cui hanno bisogno nel giro di pochissimo!"

Ursula Martin, Mobile County Public School System

Forza Enterprise!

Splashtop vanta alcuni utenti importanti del settore educativo (tra cui il Virginia Tech, il Poway Unified School District e l'Abbey Road Institute) perché offriamo soluzioni eccellenti sia per l'accesso remoto che per il supporto IT.

Parlare con insegnanti, amministratori e professionisti IT di Mirroring360 e Remote Labs è stato incredibile, ma la vera star è stata Enterprise. Abbiamo sentito ripetere più volte quanto sarebbe utile uno strumento all-in-one per le loro scuole e i loro distretti. Se anche a voi un ampio supporto per i dispositivi, la gestione remota dei computer e una solida sicurezza sembrano fattori importanti, contattate oggi stesso con uno dei nostri rappresentanti commerciali o prenotate una demo.

Ci siamo davvero divertiti molto all'ISTELive 2022! Non vediamo l'ora di vedervi tutti l'anno prossimo a Philadelphia per l'ISTELive 2023!