Che i bei tempi abbiano inizio: considerazioni dall'ISTELive 2022 a New Orleans

Splashtop è stato espositore ll'ISTELive 2022. Continuate a leggere le riflessioni di Gillian, la nostra content manager, e alcune grandi citazioni di clienti del settore educativo.
Non è un segreto che gli ultimi due anni siano stati difficili per gli educatori, quindi siamo stati entusiasti di incontrare tutti a New Orleans quest'anno a ISTELive 2022. La conferenza/esposizione offre strategie pratiche e coinvolgenti per classi, scuole e distretti formativi. Migliaia di educatori, amministratori e fornitori di tecnologie didattiche si sono dati appuntamento a New Orleans per l'evento di quest'anno.
Come si dice a New Orleans "Laissez les bon temps rouler!". (Fate correre i momenti più belli!)
New Orleans è una delle città degli Stati Uniti più adatte a ospitare una conferenza. E, come dicono: "Laissez les bon temps rouler!".
Riuscite a pensare a un modo migliore per iniziare la giornata di un bignè fresco e caldo al Café Du Monde? Guardare la brezza che soffia tra il muschio spagnolo e ascoltare la musica jazz che riecheggia tra i colorati edifici del Quartiere Francese. Concludere la giornata con i colleghi, mangiando alcuni dei migliori frutti di mare che la Louisiana abbia da offrire. Un paradiso per i buongustai. Inutile dire che tornerò sicuramente!
Storie, squali e amore per Splashtop
Il centro congressi era gremito e l'Expo Hall era in fermento! Splashtop aveva allestito uno stand nella Expo Hall, dove abbiamo avuto modo di entrare in contatto con centinaia di leader e decisori del settore edtech, oltre che con clienti e partner attuali.
In qualità di content marketer, mi aspettavo di sedermi, osservare, parlare con i clienti attuali e scattare qualche foto spontanea. ISTELive invece mi ha tenuto sempre sull'attenti, costringendomi a calarmi nel ruolo di venditore! Il primo giorno c'è stato così tanto traffico che non ricordo nemmeno se mi sono seduto! Anche i nostri peluche a forma di di squalo e Yeti hanno portato molte persone allo stand. Abbiamo incontrato persone provenienti da tutti gli Stati Uniti: Nord Dakota, Maine, Washington e altri ancora!
È stato incredibile parlare con gli attuali utenti di Splashtop. Lavorando a distanza, questa è stata la mia prima esperienza di incontro con i nostri utenti nella vita reale. Erano tutti così entusiasti! Si sono fermati allo stand per salutarci e condividere le loro storie su Splashtop.
Ecco cosa hanno detto di Splashtop i nostri amici del settore dell'istruzione:
"Insegno alla Marksville High School, Louisiana centrale, e adoro Splashtop! Quando ho un supplente in classe, gli chiedo di girare il mio portatile verso la classe in modo da poter vedere gli studenti. Poi prendo la smartboard e comincio a scrivere ai bambini messaggi come: 'Ehi tu, stai facendo troppo rumore' o 'Ragazzo B, concentrati sul compito!'. Pensano che ci sia un fantasma nella smartboard!"
- Nettie Jeansonne, Insegnante alla Marksville High School
"Insegno progettazione grafica. Adoro Splashtop perché mi permette di andare in giro per l'aula e di controllare il mio computer e la presentazione da remoto dal mio iPad. In questo modo, gestire la mia classe è facilissimo! Anche gli amministratori sono venuti a chiedermi come faccio".
- Crystal Samuels, insegnante, Distretto scolastico di Brandywine
"Usiamo Splashtop in modo che i nostri studenti possano utilizzare i computer più potenti del laboratorio artistico attraverso i loro portatili".
- Dott.ssa Mary Beth Clifton, Coordinatrice delle tecnologie didattiche, Distretto scolastico West Chester Area
"Ci piace usare Splashtop per assistere gli insegnanti a distanza quando non possiamo essere con loro. Siamo in grado di entrare nei loro computer e di aiutarli a fare le cose di cui hanno bisogno nel giro di pochissimo!"
– Ursula Martin, Mobile County Public School System
Forza Enterprise!
Splashtop vanta alcuni utenti importanti del settore educativo (tra cui il Virginia Tech, il Poway Unified School District e l'Abbey Road Institute) perché offriamo soluzioni eccellenti sia per l'accesso remoto che per il supporto IT.
Parlare con insegnanti, amministratori e professionisti IT di Mirroring360 e Remote Labs è stato incredibile, ma la vera star è stata Enterprise. Abbiamo sentito ripetere più volte quanto sarebbe utile uno strumento all-in-one per le loro scuole e i loro distretti. Se anche a voi un ampio supporto per i dispositivi, la gestione remota dei computer e una solida sicurezza sembrano fattori importanti, contattate oggi stesso con uno dei nostri rappresentanti commerciali o prenotate una demo.
Ci siamo davvero divertiti molto all'ISTELive 2022! Non vediamo l'ora di vedervi tutti l'anno prossimo a Philadelphia per l'ISTELive 2023!