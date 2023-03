Splashtop allo SpiceWorld 2019 - Recensione

Splashtop è stato sponsor della conferenza annuale di Spiceworks, SpiceWorld 2019, la scorsa settimana. Ecco cosa ci hanno detto i professionisti dell'IT e del service desk!

Splashtop è stato sponsor di SpiceWorld 2019 ad Austin, TX la scorsa settimana (settembre 2019). Abbiamo incontrato centinaia di professionisti dell'IT e del service desk/help desk. Molti sono responsabili della gestione e del supporto dei propri utenti e dispositivi interni. Altri provengono da MSPs e forniscono assistenza ai loro clienti. Lavorano in settori come quello tecnologico, dell'istruzione e dei servizi gestiti.

Abbiamo imparato molto sulle loro attività e sulle sfide che devono affrontare. Abbiamo trascorso il nostro tempo allo SpiceWorld per informare i partecipanti sui vantaggi delle nostre soluzioni di assistenza remota. Molti erano già utenti di Splashtop e ci hanno dato recensioni entusiastiche!

Ecco un'occhiata a ciò che abbiamo appreso dai partecipanti allo SpiceWorld e ai motivi per cui erano più entusiasti di continuare a utilizzare Splashtop o di provarlo per la prima volta.

Cos'è lo SpiceWorld?

SpiceWorld è una conferenza annuale organizzata da Spiceworks. Spiceworks è noto per la sua vasta comunità IT che conta 20 milioni di utenti. La conferenza annuale SpiceWorld offre alla comunità IT la possibilità di riunirsi, partecipare a sessioni con esperti del settore e incontrare le aziende che offrono soluzioni innovative ai professionisti IT.

Cosa hanno detto i partecipanti allo SpiceWorld allo stand Splashtop

Abbiamo chiesto ai partecipanti di parlare dei loro team IT, degli strumenti che utilizzano e degli ostacoli che hanno affrontato. Ecco i problemi che molti team IT e MSP dovevano affrontare:

La maggior parte ha dichiarato di pagare troppo per il proprio strumento di assistenza remota. E molti si sono lamentati di dover pagare ogni anno di più per quegli strumenti a causa degli aumenti di prezzo.

Per molti è stato difficile riuscire a supportare tutti gli endpoint con risorse limitate (tra cui tempo, personale e budget).

Gli MSP hanno dichiarato che i costi elevati per l'assistenza remota rendono difficile l'aggiunta di nuovi clienti e la scalabilità.

La maggior parte dei professionisti IT e degli MSP ha dichiarato di aver bisogno di strumenti di assistenza remota sia non presidiati che presidiati (assistenza rapida) per supportare adeguatamente i propri utenti. Molti acquistano più prodotti per avere tutto ciò di cui hanno bisogno.

Cosa hanno apprezzato i partecipanti di SpiceWorld su Splashtop

Abbiamo presentato le nostre soluzioni di accesso remoto all'IT, Remote Support e SOS, ai partecipanti allo SpiceWorld. Ecco cosa hanno detto:

Coloro che utilizzano altri strumenti di supporto come TeamViewer, LogMeIn e GoToAssist hanno apprezzato il fatto che Splashtop costa dal 50% all'80% in meno rispetto ai prodotti che utilizzano attualmente.

Hanno anche apprezzato il fatto che Splashtop non ha una storia di aumenti di prezzo. Infatti, quando acquisti Splashtop il tuo costo di rinnovo è bloccato.

Coloro che già utilizzavano Splashtop hanno affermato che il costo contenuto ha reso più facile soddisfare le richieste o addirittura aggiungere nuovi endpoint/clienti per far crescere la propria attività.

Hanno apprezzato il fatto che Remote Support, SOS+10 e SOS Unlimited consentono di avere un accesso remoto non presidiato e presidiato in un'unica soluzione. In caso di non presidio, possono installare un agente sul computer remoto e connettersi in qualsiasi momento. Per l'assistenza in presenza (on-demand), possono collegarsi istantaneamente a qualsiasi dispositivo con un semplice codice di sessione. Non è necessaria alcuna installazione preliminare.

Ulteriori informazioni su Splashtop

Non è difficile capire perché le SpiceHeads che abbiamo incontrato hanno amato Splashtop. Scopri di più sulle nostre soluzioni per l'IT, gli help desk e gli MSP e inizia oggi stesso con una prova gratuita!

Splashtop Remote Support

Ideale per MSPs e per l'IT che desidera un accesso remoto non presidiato agli endpoint gestiti. Accedi ai tuoi computer e server da qualsiasi dispositivo. Ottieni tecnici e connessioni simultanee illimitate. Risparmia il 50% rispetto a TeamViewer e fino all'80% rispetto a LogMeIn Central.

Prova gratuita

Splashtop SOS

Il migliore per i professionisti del service desk e dell'help desk. Supporta un numero illimitato di dispositivi, tra cui Windows, Mac, iOS e Android. Non è necessaria alcuna installazione preliminare. Connettiti facilmente al dispositivo del tuo utente con un codice di sessione. Risparmia almeno il 50% rispetto a TeamViewer e fino all'80% rispetto a LogMeIn Rescue.

Prova gratuita