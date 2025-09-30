La maggior parte dei team mette in sicurezza l'accesso al Wi-Fi, eppure le prese Ethernet aperte rimangono ancora nelle sale riunioni, negli uffici e nei laboratori. Un singolo collegamento può diventare un accesso diretto ai sistemi sensibili se l'accesso cablato non è autorizzato.
RADIUS per l'autorizzazione alla LAN cablate colma questa lacuna. Con Foxpass Cloud RADIUS, applichi gli stessi controlli basati sull'identità utilizzati per le connessioni wireless a ogni connessione cablata, affinché solo utenti e dispositivi fidati si colleghino alla tua rete.
In questa guida, imparerai come centralizzare le politiche in Foxpass semplifica il controllo e ti offre una forzatura coerente di zero-trust su Wi-Fi e LAN.
Perché è Importante Proteggere l'Accesso alla LAN Cablata
Quando si pensa alla sicurezza della rete, solitamente il Wi-Fi riceve l'attenzione. Ma ogni porta Ethernet non gestita è una potenziale porta sul retro. Senza autorizzazione, chiunque con accesso fisico può collegarsi e bypassare completamente i controlli wireless.
Ecco perché l'autorizzazione alla LAN cablata è essenziale:
Fermare gli accessi non autorizzati: Un visitatore, un appaltatore, o addirittura uno studente potrebbero collegare un laptop e connettersi istantaneamente ai sistemi sensibili se le porte restano aperte.
Autorizzare dispositivi "stupidi": Stampanti, lavagne e sistemi di conferenza spesso mancano del supporto per i certificati, eppure necessitano di connettività. Senza misure di sicurezza, possono esporre la rete.
Segmentare il traffico per funzione: Con l'applicazione delle VLAN, puoi dare ai dispositivi limitati (come stampanti o apparecchi di video conferenza) la connettività necessaria senza metterli sulla stessa rete VLAN dei laptop dei dipendenti.
Ignorare le porte Ethernet crea un punto cieco nella tua postura di sicurezza. Aggiungere l'autorizzazione alla rete cablata garantisce che ogni dispositivo, cablato o wireless, debba essere autenticato, registrato, o approvato prima di unirsi al tuo ambiente.
Come Funziona l'Autorizzazione alla LAN Cablata
L'autorizzazione alla LAN cablata si basa su RADIUS supportato da 802.1X per convalidare chi e cosa si collega al livello della porta. Questo approccio estende la sicurezza zero-trust fino allo switch, assicurando che nessun dispositivo non gestito o non autorizzato passi inosservato.
802.1X con Certificati: I laptop e i desktop gestiti possono autenticarsi con certificati digitali (EAP-TLS) o credenziali sicure (EAP-TTLS). Questo fornisce un forte controllo dell'accesso basato sull'identità e senza password.
Bypass dell'Autorizzazione MAC (MAB): Non tutti i dispositivi supportano 802.1X. Stampanti, sistemi di teleconferenza, apparecchi di laboratorio e endpoint IoT possono essere autorizzati tramite il loro indirizzo MAC. Con Foxpass, puoi a
ggiungere questi dispositivi a una lista di autorizzazione nella console Foxpass, evitando la necessità di gestire eccezioni specifiche per lo switch.
Modalità Ibride di Switch: Gli switch aziendali possono tentare inizialmente 802.1X e poi passare ai controlli basati su MAC se il dispositivo non supporta i certificati. Questo approccio stratificato mantiene la sicurezza stringente senza escludere i dispositivi necessari.
Utilizzando RADIUS per l'autorizzazione alla LAN cablata, i team IT creano un modello di accesso coerente sia su Wi-Fi che Ethernet. Il risultato: ogni connessione è verificata, ogni dispositivo è conteggiato, e i collegamenti non autorizzati vengono bloccati alla porta.
Gestione Centralizzata con Foxpass Cloud RADIUS
Gestire l'autorizzazione alla LAN cablata spesso significa destreggiarsi tra configurazioni di switch, liste di MAC statiche, e politiche Wi-Fi separate. Questo patchwork diventa rapidamente difficile da controllare e quasi impossibile da scalare.
Foxpass Cloud RADIUS elimina quella complessità fungendo da unico punto di controllo sia per l'accesso cablato che wireless:
Forzatura unificata delle politiche: Applica gli stessi standard di autorizzazione su Wi-Fi ed Ethernet in modo che nessun dispositivo possa aggirare le regole di zero-trust.
Audit semplificati: Invece di controllare ogni switch e punto d'accesso, puoi dimostrare la conformità con una console centralizzata.
Meno sovraccarico: Non c'è più bisogno di mantenere liste ACL sparse o aggiornare manualmente le configurazioni delle porte. Le modifiche effettuate in Foxpass si propagano in modo coerente su tutto il tuo ambiente.
Resistente per progettazione: Con alta disponibilità e 99,99% di uptime, Foxpass assicura che i servizi di autorizzazione siano sempre attivi quando i tuoi utenti ne hanno bisogno.
Centralizzando il controllo, Foxpass non solo rafforza la tua sicurezza LAN cablata ma riduce anche il carico operativo sui team IT. Ottieni visibilità, coerenza e fiducia che ogni connessione, cablata o wireless, sia adeguatamente autorizzata.
Casi d'Uso Reali
L'autorizzazione alla LAN cablata non è solo teoria, risolve sfide di sicurezza quotidiane in diversi settori:
K-12 e Istruzione Superiore: Gli studenti spesso provano a collegare i laptop nelle prese Ethernet delle aule o del campus. Con Foxpass Cloud RADIUS, le scuole possono limitare l'accesso così che solo i dispositivi autorizzati dello staff raggiungano le VLAN sensibili.
Uffici Aziendali: Le sale conferenze e gli spazi di lavoro aperti hanno frequentemente porte Ethernet esposte. L'autorizzazione cablata impedisce a visitatori, appaltatori, o dispositivi non autorizzati di connettersi silenziosamente alla tua rete aziendale.
Settori Regolamentati: Sanità, finanza e ambienti di laboratorio si affidano a stampanti cablate, apparecchiature diagnostiche o dispositivi IoT che non supportano l'autorizzazione basata su certificati. Utilizzando liste di autorizzazione basate su MAC, questi strumenti critici rimangono online pur rispettando requisiti di conformità rigorosi.
Applicando RADIUS per l'autorizzazione alla LAN cablata, le organizzazioni di vari settori possono colmare un gap di sicurezza nascosto senza sacrificare usabilità o efficienza operativa.
Proteggi Oggi Stesso le Tue Reti Cablata e Wireless
L'autorizzazione alla LAN cablata non deve essere complicata. Con Foxpass Cloud RADIUS, puoi implementare il controllo degli accessi basato sulle porte in pochi minuti, unificare le politiche per cablato e wireless, e chiudere uno dei gap di sicurezza più trascurati nelle reti moderne.
