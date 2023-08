Combattere l'attacco del gemello cattivo con RADIUS

Le organizzazioni continuano a soffrire di una tecnica di hacking Wi-Fi vecchia di quasi due decenni, nota come attacco evil twin. Questo attacco è un ottimo esempio di attacco Man-in-the-Middle (MitM). Anche se ben noti, gli attacchi dei gemelli maligni continuano a essere difficili da prevenire senza adeguate misure di sicurezza.

Questo blog approfondisce il famoso incidente di hacking del GRU, in cui gli hacker russi hanno utilizzato l'attacco del gemello cattivo per infiltrarsi nelle reti Wi-Fi ed estrarre dati sensibili da importanti organizzazioni. Esamineremo quindi come una soluzione RADIUS Wi-Fi basata su certificati avrebbe potuto mitigare questo attacco.

Come funziona l'attacco del gemello cattivo?

Il setup: Il criminale informatico imposta una rete Wi-Fi fittizia con un nome (SSID) molto simile a quello di una rete legittima. Questo SSID copiato può sembrare identico, ma la rete canaglia è stata creata per ingannare.

Attira la preda: gli utenti ignari che cercano un accesso a Internet vedono la rete impostore e si collegano a IT, presumendo che IT sia quella autentica.

Intercettazione dei dati: Una volta connesso, tutto il traffico di dati dell'utente, comprese le informazioni sensibili come le credenziali di accesso, i dettagli finanziari e le comunicazioni personali, passa attraverso la rete illegale dell'aggressore.

Furtività ed evasione: L'aggressore rimane nascosto, evitando di essere sospettato, e cattura silenziosamente i dati senza che le vittime si rendano conto del pericolo.

Spie Wi-Fi catturate: Svelato l'incidente di hacking della GRU

Secondo SCEPlicity.org, il mondo è recentemente venuto a conoscenza di un incidente di hacking di alto profilo attribuito ad hacker dell'agenzia militare russa GRU attraverso la distribuzione di punti di accesso gemelli malvagi (AP).

Gli aggressori hanno eseguito questi attacchi per intercettare i dati sensibili trasmessi sulle reti Wi-Fi. Tra i loro obiettivi c'erano organizzazioni rinomate come le agenzie antidoping del Colorado, del Brasile, del Canada, del Principato di Monaco e della Svizzera, oltre alle operazioni di energia nucleare della Westinghouse Electric Company, al laboratorio di test chimici di Spiez in Svizzera e all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche nei Paesi Bassi.

Il modus operandi degli hacker russi è stato sofisticato e audace. Parcheggiavano un veicolo vicino agli edifici presi di mira, trasformando IT nel loro centro operativo. L'auto ospitava un arsenale di strumenti essenziali per l'attacco, tra cui batterie, un Wi-Fi Pineapple, un'antenna Wi-Fi direzionale ad alto guadagno, un modem 4G e un piccolo computer con memoria.

Il ruolo dell'autenticazione Wi-Fi RADIUS basata su certificati

Le organizzazioni devono adottare misure di sicurezza avanzate per mitigare le minacce poste dagli attacchi "evil twin" e rafforzare la sicurezza della rete Wi-Fi. Una soluzione di autenticazione RADIUS basata su certificati è una potente difesa contro queste sofisticate minacce informatiche.

In una soluzione di questo tipo, come quella offerta da Foxpass, il processo di autenticazione si basa su certificati digitali per la verifica dell'utente. L'implementazione di certificati digitali aumenta notevolmente la fiducia e la sicurezza all'interno della rete Wi-Fi.

Quando viene implementato all'interno di un'infrastruttura Wi-Fi, Foxpass convalida i certificati digitali dei dispositivi e degli utenti che si connettono. L'accesso alla rete è consentito esclusivamente a coloro che dispongono di certificati legittimi, rendendo vani i tentativi degli hacker di creare reti Wi-Fi illegali.

Foxpass: Implementare una soluzione RADIUS Wi-Fi sicura basata su certificati

Foxpass è un fornitore leader di soluzioni RADIUS Wi-Fi basate su SCEP , che offre una solida difesa contro gli attacchi dei gemelli maligni e altre minacce informatiche simili. La sua implementazione offre i seguenti vantaggi:

Sicurezza robusta: Foxpass garantisce un'autenticazione forte attraverso misure basate su certificati, riducendo il rischio di accesso non autorizzato.

Gestione centralizzata: Con una piattaforma di gestione centralizzata, gli amministratori di rete possono controllare in modo efficiente l'accesso degli utenti, i certificati e i dispositivi di rete.

Scalabilità: Foxpass si rivolge ad aziende di tutte le dimensioni, adattandosi senza problemi all'evoluzione dei requisiti di sicurezza.

Integrazione perfetta: Foxpass si integra facilmente con l'infrastruttura Wi-Fi esistente, semplificando il processo di implementazione.

Prova Foxpass gratuitamente

L'incidente di hacking del GRU e l'uso di attacchi gemelli malvagi sono un chiaro promemoria dell'evoluzione delle minacce informatiche che le organizzazioni devono affrontare. Per contrastare questi attacchi sofisticati, l'adozione di soluzioni RADIUS Wi-Fi basate su certificati, come quella di Foxpass, gioca un ruolo fondamentale nel rafforzare la sicurezza della rete. La vigilanza e le implementazioni di sicurezza all'avanguardia sono essenziali per salvaguardare il panorama informatico in continua evoluzione.

Prova subito Foxpass per rendere sicuro l'accesso alla tua rete Wi-Fi.