Valutazione dell'accesso Wi-Fi sicuro: Cisco ISE, Aruba, Portnox & Foxpass

Nell'attuale panorama digitale in continua evoluzione, la necessità di un solido controllo degli accessi alle reti Wi-Fi non è mai stata così importante. Le organizzazioni sono alla costante ricerca di soluzioni in grado di fornire un'esperienza sicura e senza interruzioni ai propri utenti.

In questo blog approfondiremo quattro soluzioni leader per la sicurezza delle reti Wi-Fi (e cablate): Cisco ISE, Aruba ClearPass, Portnox CLEAR e la nostra offerta, Foxpass RADIUS.

Cisco Identity Services Engine (ISE)

Cisco ISE, componente integrante del portafoglio di sicurezza di Cisco, è uno strumento centralizzato per l'applicazione dei criteri che garantisce la sicurezza della rete aziendale. Ecco una descrizione più dettagliata delle sue caratteristiche:

Controllo degli accessi granulare : Le politiche si basano sulla profilazione dei dispositivi, sulla valutazione della postura e su identità e ruoli specifici degli utenti.

Integrazione completa : Integrazione perfetta con altri prodotti di sicurezza e di rete Cisco, per un accesso controllato e segmentato.

Gestione degli ospiti: L'accesso temporaneo è facilitato dal portale ISE per gli ospiti autoregistrati.

Sebbene Cisco ISE sia ricco di funzionalità e leader del settore, per sfruttare davvero le sue capacità è necessario un investimento sostanziale nell'infrastruttura e nella formazione Cisco. Si tratta di una soluzione robusta, ma potrebbe risultare eccessiva e un investimento eccessivo per le organizzazioni non completamente integrate nell'ecosistema Cisco o per quelle che non hanno le risorse per gestirla e mantenerla.

Aruba ClearPass

HPE Aruba ClearPass è noto per le sue funzionalità di sicurezza degli accessi alle reti cablate e wireless. Aruba ClearPass è ottimizzato per l'infrastruttura e le offerte di Aruba:

Controllo dell'accesso consapevole del contesto : Sfrutta l'infrastruttura HPE Aruba per il controllo degli accessi alla rete.

Gestione BYOD (portare il dispositivo) : ClearPass Onboard supporta le valutazioni della postura e la bonifica di vari dispositivi, compresi quelli non di proprietà dell'azienda.

Onboarding degli ospiti: ClearPass Guest offre comodi portali integrati per un onboarding self-service degli ospiti senza problemi.

Tuttavia, per quanto ClearPass sia robusto, si consiglia l'integrazione con l'infrastruttura di Aruba per ottenere prestazioni ottimali. Sebbene offra un supporto multi-vendor, l'esperienza più perfetta spesso si ottiene sfruttando la suite di rete completa di Aruba.

Portnox CLEAR (parte di Portnox cloud)

Portnox CLEAR è una soluzione di sicurezza Wi-Fi multi-vendor che enfatizza la sicurezza e la visibilità in diversi ambienti aziendali. Portnox commercializza le sue offerte Wi-Fi-as-a-Service/RADIUS-as-a-Service con i marchi Portnox CLEAR/Portnox cloud. Portnox ha anche una soluzione on-premises per supportare il controllo degli accessi alla rete senza agenti che può integrarsi con Portnox CLEAR per una gestione estesa dei dispositivi aziendali e BYOD (portare il dispositivo).

Le soluzioni congiunte di Portnox forniscono:

Individuazione flessibile dei dispositivi : Opzioni basate su agenti e senza agenti per la classificazione e la valutazione dei dispositivi.

Sicurezza end-to-end : Politiche complete di controllo degli accessi e integrazione con i più diffusi strumenti di sicurezza degli endpoint.

Autenticazione centrata sul cloud: RADIUS-as-a-Service gestito nel cloud per facilitare la gestione.

Per ottenere una soluzione completa end-to-end, è necessario implementare congiuntamente CLEAR on-premises e in-the-cloud. Alcuni clienti hanno segnalato confusione e difficoltà nell'integrazione dei componenti delle loro soluzioni on-premises e cloud e la mancanza di solide capacità di monitoraggio.

Foxpass RADIUS

In un mondo che si sta spostando sempre più verso il cloud, Foxpass RADIUS emerge come una soluzione di punta per le organizzazioni che cercano una soluzione di accesso alla rete snella, scalabile e indipendente dai fornitori. Foxpass RADIUS enfatizza la semplicità e la scalabilità:

Configurazione semplificata basata sul cloud : Una delle caratteristiche principali di Foxpass RADIUS è la semplicità di configurazione basata sul cloud. Le organizzazioni possono stabilire e gestire rapidamente i loro servizi RADIUS senza l'onere di un'infrastruttura on-premise, semplificando l'implementazione e riducendo le spese IT.

La scalabilità al centro di tutto : Foxpass comprende le esigenze dinamiche delle aziende, soprattutto quando crescono. Con Foxpass, le organizzazioni possono scalare o diminuire senza sforzo in base alle loro esigenze specifiche.

Autenticazione moderna basata su certificati : Nell'era delle minacce informatiche, Foxpass enfatizza la sicurezza concentrandosi sull'autenticazione basata su certificati. L'infrastruttura a chiave pubblica (PKI) automatizzata garantisce l'autenticazione sicura di dispositivi e utenti, riducendo le vulnerabilità associate ai meccanismi basati su password.

Onboarding senza soluzione di continuità : Con un numero sempre crescente di dispositivi, utenti e reti Wi-Fi, l'onboarding può spesso diventare un compito complesso. Foxpass semplifica questo processo, assicurando che i dispositivi e gli utenti possano essere aggiunti alla rete con il minimo attrito, migliorando la sicurezza e l'esperienza degli utenti.

Approccio neutrale rispetto ai fornitori : A differenza di molte soluzioni di sicurezza Wi-Fi che vincolano le aziende a un ecosistema specifico, Foxpass RADIUS si distingue per il suo design vendor-agnostic. In questo modo è in grado di integrarsi perfettamente con qualsiasi hardware di rete e di sicurezza, garantendo alle aziende flessibilità ed evitando il vendor lock-in.

Gestione centralizzata: Soluzione incentrata sul cloud, Foxpass RADIUS offre una piattaforma centralizzata dove gli amministratori possono monitorare, gestire e modificare i criteri di accesso, i profili utente e gli elenchi di dispositivi. Questa visione unificata migliora l'efficienza, riduce i tempi di risposta e garantisce l'applicazione coerente dei criteri.

A differenza delle soluzioni tradizionali, Foxpass RADIUS reimmagina il controllo degli accessi alla rete per l'era moderna. La sua enfasi sulla semplicità, la flessibilità e l'economicità la rendono una proposta allettante per le organizzazioni, dalle startup agili alle aziende in espansione. In un regno dominato da soluzioni complesse e spesso costose, Foxpass RADIUS offre una boccata d'aria fresca, dimostrando che una solida sicurezza di rete non deve essere necessariamente complicata o esorbitante.

Perché dovresti scegliere Foxpass

Soluzioni come Cisco ISE, Aruba ClearPass e Portnox sono ideali per le grandi aziende. Hanno una buona dose di investimenti in termini di licenze, hardware e manutenzione.

Per le organizzazioni di piccole e medie dimensioni, Foxpass rappresenta un'alternativa ideale per l'autenticazione e il controllo degli accessi alla rete. La facilità di configurazione, la flessibilità di scalabilità e i bassi costi di manutenzione della soluzione RADIUS in cloud di Foxpass consentono alle aziende di ottenere una solida sicurezza di rete senza le tipiche barriere di costi e complessità.

Oltre alle sue capacità tecniche, Foxpass RADIUS è stato progettato anche per le organizzazioni attente al budget. Eliminando i costi e le complessità dei tradizionali sistemi on-premise, Foxpass rende la sicurezza delle reti Wi-Fi accessibile alle aziende di qualsiasi dimensione e budget.

In conclusione, se hai bisogno di una soluzione di accesso sicuro Wi-Fi economica, facile da usare e scalabile, Foxpass RADIUS è la scelta migliore.

Se la tua azienda vuole migliorare la sicurezza e l'autenticazione della rete con un sistema economico e facile da usare, Foxpass RADIUS è la scelta ottimale rispetto alle tradizionali implementazioni di controllo degli accessi alla rete on-premise o alle complicate soluzioni cloud. Il nostro modello di fornitura cloud semplificato e la gestione intuitiva rendono il controllo degli accessi alla rete migliore della categoria realizzabile da organizzazioni di qualsiasi dimensione o budget.

Puoi iniziare subito con una prova gratuita di Foxpass!