Attacchi Man-in-the-Middle e autenticazione RADIUS

Gli attacchi Man-in-the-Middle (MitM) sono diventati una minaccia crescente nell'era digitale. Secondo le statistiche sulla sicurezza informatica di Cybersecurity Ventures, IT prevede che il crimine informatico costerà al mondo 10,5 trilioni di dollari all'anno entro il 2025, con un netto aumento rispetto ai 3 trilioni di dollari del 2015. Questa tendenza allarmante è dovuta in gran parte alla sofisticazione e alla diffusione degli attacchi MitM.

Come ha dichiarato Robert Mueller, ex direttore dell'FBI, "Ci sono solo due tipi di aziende: quelle che sono state violate e quelle che lo saranno". Quindi, IT non è una questione di "se", ma di "quando". Per questo motivo, IT è fondamentale capire cosa sono gli attacchi MitM e le varie forme che assumono.

Attacchi Man-in-the-Middle: Una panoramica

Un attacco Man-in-the-Middle è un attacco informatico in cui l'hacker intercetta e potenzialmente altera la comunicazione tra due parti a loro insaputa. L'attaccante si posiziona nel "mezzo" della comunicazione, da cui il nome.

I sette tipi di attacchi Man-in-the-Middle

Attacco gemello malvagio, alias Wi-Fi Eavesdropping: In un attacco gemello malvagio , un hacker crea un hotspot Wi-Fi gratuito e insicuro, camuffato in modo da sembrare una vera rete Wi-Fi. Quando un utente si connette a questa rete, la sua attività online può essere monitorata. Un esempio comune è quello di un hacker che mette a disposizione il Wi-Fi gratuito in un luogo pubblico come un bar, catturando i dati degli utenti che si connettono. ARP Spoofing: In questo caso, l'hacker associa il proprio indirizzo MAC all'indirizzo IP di un utente legittimo su una rete locale (LAN), intercettando i dati della vittima. Ad esempio, in una rete aziendale, un hacker potrebbe collegare il proprio indirizzo MAC all'indirizzo IP di un utente legittimo. Tutto il traffico di rete destinato all'utente legittimo verrebbe quindi instradato verso il computer dell'attaccante. Spoofing IP: Si verifica quando un aggressore si maschera da host fidato manipolando gli indirizzi di origine dei pacchetti IP. Ad esempio, un hacker potrebbe modificare il proprio IP in modo da farlo coincidere con quello di una banca affidabile, inducendo i clienti della banca a rivelare informazioni sensibili come le credenziali di accesso. HTTPS Spoofing: In questo tipo di attacco, un hacker crea una versione falsa di un sito web affidabile. Un esempio potrebbe essere un falso sito web bancario che assomiglia a quello originale. Quando le vittime inseriscono le proprie credenziali, le consegnano inconsapevolmente all'hacker. SSL Hijacking: Questo attacco si verifica quando un utente avvia una sessione sicura e un hacker intercetta la comunicazione all'inizio della sessione. Un esempio è quello in cui un utente cerca di visitare un sito web HTTPS sicuro, ma l'aggressore lo reindirizza a un sito HTTP standard, catturando i dati dell'utente. Email Hijacking: Si tratta di un hacker che accede all'account di posta elettronica di un utente e controlla o altera le comunicazioni. Ad esempio, l'hacker potrebbe intercettare le e-mail aziendali e manipolarle per reindirizzare i pagamenti sul proprio conto. DNS Spoofing: Questo comporta che l'attaccante corrompa la cache di un server di nomi di dominio, facendo sì che gli utenti vengano reindirizzati a siti fraudolenti. Ad esempio, un utente potrebbe voler visitare un sito bancario sicuro ma viene invece reindirizzato a un sito dannoso che ruba le sue credenziali.

Mitigare gli attacchi Man-in-the-Middle con il RADIUS di Foxpass

Sebbene il rischio di attacchi MitM sia elevato, soluzioni come RADIUS Foxpass possono aiutare a rafforzare le difese della tua organizzazione.

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) è un protocollo di rete che fornisce una gestione centralizzata di Autenticazione, Autorizzazione e Contabilità (AAA) per gli utenti che si connettono e utilizzano un servizio di rete. Il RADIUS di Foxpass fornisce una potente linea di difesa contro gli attacchi MitM.

Ecco alcuni modi in cui il RADIUS di Foxpass mitiga queste minacce:

Autenticazione : IT utilizza solide procedure di autenticazione, riducendo drasticamente il rischio di spoofing IP, HTTPS, SSL e ARP.

Controllo dell'accesso alla rete: Gestendo l'accesso alla rete a livello granulare, il RADIUS di Foxpass riduce notevolmente le possibilità di intercettazione del Wi-Fi.

Prova Foxpass gratuitamente

Il panorama digitale è pieno di minacce e gli attacchi Man-in-the-Middle sono tra i più pericolosi. Con 7 tipi unici di attacchi MitM, rimanere vigili e informati è fondamentale. Dotare la tua azienda di soluzioni di sicurezza solide come il RADIUS di Foxpass può mitigare in modo significativo queste minacce. Migliorando la crittografia, rafforzando l'autenticazione e applicando il controllo degli accessi alla rete, puoi garantire che le comunicazioni digitali della tua organizzazione rimangano sicure, affidabili e degne di fiducia.

Inizia subito a utilizzare Foxpass RADIUS con una prova gratuita!