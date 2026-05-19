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Hands typing on a computer

Supporto rapido: supporto remoto per Windows, Mac, iOS e Android.

Splashtop Team
3 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Che cos'è il supporto rapido?

Il supporto rapido è una soluzione che consente di accedere da remoto a computer e dispositivi mobili per fornire assistenza quando non si dispone di un programma di supporto non presidiato in esecuzione sul dispositivo.

Come funziona il supporto rapido?

Con un supporto rapido, l'utente finale generalmente scarica ed esegue un piccolo programma che visualizza un codice di accesso. L'utente fornisce il codice di accesso al tecnico. Il tecnico lo inserisce nella propria app e può quindi accedere in remoto al computer o al dispositivo, visualizzare lo schermo e controllare in remoto il computer o il dispositivo (dove il sistema operativo lo consente).

Quali sono le migliori soluzioni di supporto rapido più popolari?

Alcuni degli strumenti più diffusi per fornire un supporto rapido sono Splashtop Remote Support, TeamViewer, GoToAssist e LogMeIn Rescue. Queste soluzioni funzionano tutte in modo simile e sono utili per gli MSP (Provider di servizi gestiti), i team IT e di supporto che assistono gli utenti e gli utenti più esperti che forniscono assistenza ai loro amici e familiari.

Perché Splashtop Remote Support è la scelta migliore per un supporto rapido?

  1. Ottimo prezzo. Splashtop Remote Support parte da 244 € per tecnico all'anno o un po' di più per aggiungere assistenza a computer non supervisionata. Altri costano 3x, 4x e persino 5x o più rispetto a Splashtop Remote Support.

  2. Possibilità di supportare Windows, Mac, iOS e Android nel pacchetto base con un componente aggiuntivo mobile gratuito incluso. Altri ti limitano a supportare da remoto solo i computer del loro pacchetto base e fanno pagare fino a 1.579,20 dollari all'anno solo per il loro componente aggiuntivo mobile.

  3. Tecnologia affidabile utilizzata da più di 30 milioni di utenti per l'accesso remoto ai computer. Sicuro e protetto.

Com'è fornire un supporto rapido con Splashtop Remote Support?

Puoi iniziare con una prova gratuita e seguire questi passaggi.

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Dal punto di vista tecnico/agente di supporto:

  1. Installa l' app Splashtop Business per SOS sul tuo computer o dispositivo mobile (disponibile per Windows, Mac, iOS, Android e altro ancora)

  2. Accedi con il tuo account SOS o account di prova SOS

  3. Fare clic sull'icona +SOS nella barra degli strumenti e si aprirà una finestra di dialogo per inserire il codice di sessione (immagine centrale sotto)

  4. Informa il tuo cliente/utente di scaricare ed eseguire l'app SOS sul proprio dispositivo dal link di download visualizzato nell'app Splashtop oppure puoi fornire un'app personalizzata con logo, colore e testo della tua azienda.

  5. Loro eseguono l'app (immagine a sinistra in basso), ti danno il codice, tu lo inserisci nella tua app e ottieni l'accesso remoto al loro computer Windows o Mac o al loro dispositivo iOS o Android. Puoi controllare a distanza computer e molti dispositivi Android. Per i dispositivi iOS, puoi visualizzare lo schermo in tempo reale mentre li guidi attraverso i passaggi di assistenza, ma Apple non consente il controllo remoto.

Ecco come si presenta per fornire assistenza rapida su un dispositivo mobile:

Splashtop SOS interface showing a mobile app with a session code on the left

È possibile visualizzare la barra degli strumenti nella parte superiore della visualizzazione dello schermo a destra. C'è una barra degli strumenti simile quando si accede o si controlla in remoto un computer. La barra degli strumenti consente di accedere facilmente agli strumenti di supporto rapidi aggiuntivi, tra cui:

  • Passaggio da un monitor all'altro quando si accede da remoto a un sistema multi-monitor

  • Trasferimento di file tra dispositivi

  • Chattare con un computer remoto

  • Scalabilità dello schermo e qualità dello streaming FPS

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