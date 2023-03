Q&A con il team esecutivo sull'espansione di Splashtop nell'UE

Hai domande sull'espansione di Splashtop nell'area EMEA? Il CEO di Splashtop Mark Lee e Alexander Draaijer, il nuovo GM dell'area EMEA, rispondono ad alcune delle domande più comuni sulla nostra espansione nell'area EMEA.

Mark Lee e Alexander Draaijer rispondono alle nostre domande EMEA

D1: Splashtop ha recentemente annunciato l'intenzione di espandere la propria presenza nell'UE. Iniziamo con le basi. Cosa ci fai in questa regione?

Mark Lee: Stiamo facendo un paio di cose. Stiamo lanciando un'istanza locale del software di accesso remoto Splashtop nel data center cloud AWS in Germania, che include un database utenti locale e il supporto per la valuta euro e i metodi di pagamento locali.

Alexander Draaijer: Abbiamo anche localizzato i prodotti software Splashtop in più lingue e stiamo fornendo vendite multilingue e assistenza clienti.

D2: In che modo queste funzionalità cambieranno ciò che sei in grado di fare lì?

ML: Queste azioni mirano a ridurre le barriere per le imprese e gli individui dell'UE che desiderano utilizzare le nostre soluzioni di accesso remoto e di supporto remoto. Sostenere la valuta euro e i metodi di pagamento locali preferiti nei singoli paesi rende molto più facile per i clienti dell'UE acquistare i nostri prodotti. E naturalmente, fornire versioni localizzate del nostro software e team di vendita e supporto multilingue significa che i clienti non saranno costretti a usare l'inglese se preferiscono lavorare in francese, spagnolo, italiano o tedesco.

AD: L'esecuzione del nostro software cloud in un data center con sede in Germania, insieme all'aggiunta di più server di inoltro locali, migliorerà le prestazioni del software Splashtop riducendo la latenza e consentendo frame rate più elevati. Il database degli utenti locale fornisce un supporto migliore per il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) europeo e averlo su un data center cloud con sede in Germania è significativo perché tutti sanno che la Germania dispone delle norme sulla privacy dei dati più severe nell'UE.

ML: Inoltre, per le aziende che desiderano il massimo della sicurezza e del controllo software, offriamo anche una soluzione on-premise. Tutto si riduce a togliere le barriere per far sì che le persone possano fare affari con noi e incontrare aziende e individui dove si trovano.

D3: Perché concentrarsi sull'UE e perché ora?

ML: Splashtop ha sede nella Silicon Valley, dove abbiamo il nostro quartier generale globale, ma abbiamo anche stabilito una forte presenza asiatica. Facciamo un sacco di attività in Cina, Giappone e in tutta l'Asia, dove abbiamo creato un ecosistema robusto per supportare i requisiti normativi per fare affari in quei paesi. All'inizio di quest'anno, abbiamo iniziato la nostra espansione in Europa assumendo Alex come General Manager EMEA e aprendo la nostra sede centrale EMEA ad Amsterdam.

AD: Splashtop ha già clienti in Europa, ma sapevamo che per servire realmente le aziende e gli individui della regione avevamo bisogno di soluzioni come l'euro e il supporto per i pagamenti locali, il software localizzato e l'esecuzione del nostro software in un data center cloud basato sull'UE. Inoltre, questa regione è stata duramente colpita dalla pandemia COVID-19, e la domanda di soluzioni di lavoro efficaci, sicure e convenienti da casa e di supporto remoto è passata attraverso il tetto.

D4: Per le aziende dell'UE e le persone interessate alle funzionalità di accesso remoto o di supporto remoto, in che modo Splashtop soddisfa le loro esigenze?

ML: I prodotti Splashtop spuntano tutte le caselle che ci si aspetta per un accesso remoto efficace: prestazioni, facilità d'uso, sicurezza, affidabilità e tutto il resto. Ma ascolta i nostri clienti, ed è chiaro che Splashtop va ben oltre ciò che ci si aspetta. Abbiamo sentito che clienti di tutto il mondo ci hanno ringraziato per aver permesso alle loro aziende di continuare a operare quando si sono verificate le restrizioni COVID-19. Le persone usano la parola «salvavita» nel riferirsi a Splashtop. Anche prima della pandemia, un'enorme percentuale di persone che hanno fatto prove dei nostri prodotti è diventata quasi immediatamente clienti.

AD: Posso dirvi per esperienza personale che uno dei motivi per cui sono così felice di lavorare per Splashtop è l'esperienza «wow» di utilizzare i nostri prodotti. Molti anni fa, ho lavorato per uno dei più grandi concorrenti di Splashtop, quindi ho abbastanza familiarità con i prodotti di accesso remoto e supporto remoto. La differenza con Splashtop è a dir poco sorprendente.

Naturalmente il prezzo è solo uno dei fattori, ma anche il valore finanziario di Splashtop è davvero sorprendente. Non solo Splashtop offre un accesso remoto più facile da usare e con prestazioni migliori rispetto alle alternative, ma i nostri prezzi sono fino all'80% inferiori rispetto alla concorrenza. E mentre i nostri concorrenti aumentano i prezzi ogni anno, Splashtop si impegna a mantenere le nostre soluzioni a prezzi accessibili.

Q5: Come pensi che la domanda di soluzioni di accesso remoto cambierà dopo Covid-19?

ML: Da molto tempo, molte aziende hanno preso in considerazione strategie di lavoro da casa, forse come un modo per ridurre la loro impronta di carbonio richiedendo meno pendolarismo dei dipendenti, o per fornire un ambiente di lavoro più attraente attraverso orari flessibili, o per ridimensionare o spostare lo spazio dell'ufficio, o per attirare lavoratori provenienti da oltre il loro raggio geografico locale. COVID-19 li ha spinti in azione, che fossero pronti o meno. Ora, il genio del lavoro da casa e' decisamente fuori dalla bottiglia.

Lavorando da casa sta diventando davvero la nuova normalità, le aziende di tutte le dimensioni sono alla ricerca di nuovi strumenti e nuovi modi per elevare l'esperienza lavorativa da casa a un livello superiore. Siamo così felici che Splashtop sia in grado di fornire questo livello successivo e non vediamo l'ora di estendere i nostri vantaggi a un maggior numero di utenti in tutta l'UE.

AD: Mark ha detto qualcosa di molto importante quando stavo intervistando per entrare in azienda. Avevo chiesto i suoi obiettivi per Splashtop, in particolare in EMEA, e mi ha detto di essere impegnato a fornire i migliori prodotti di accesso remoto per il miglior rapporto qualità-prezzo per gli utenti di tutto il mondo. Ha aggiunto: «Vogliamo deliziare i nostri utenti a livello globale». Indipendentemente da come le cose si spostino intorno al periodo post-Covid-19, è chiaro che molte aziende intendono offrire più opzioni di lavoro da casa rispetto a prima. E se sei un'azienda alla ricerca di soluzioni dello smart working, non graviteresti verso qualsiasi fornitore con il chiaro obiettivo di portare gioia a te e ai tuoi dipendenti?