Splashtop amplia la presenza dell'UE per supportare le strategie di lavoro remoto nella regione

Aggiunge supporto valuta euro, data center cloud UE, team di vendita multilingue & team di supporto

SAN JOSE, Calif., 29 giugno 2020-Splashtop Inc., azienda leader nel settore dei software per l'accesso remoto, ha annunciato oggi il rafforzamento della sua presenza nell'Unione Europea (UE) per rendere più facile per le aziende e i privati della regione lavorare in modo produttivo e semplice da casa e fornire assistenza informatica da remoto. Splashtop sta lanciando un'istanza della sua soluzione di accesso remoto in un centro dati cloud con sede in Germania, con un database di utenti locale e il supporto per la valuta europea.

«La pandemia COVID-19 sta rendendo il lavoro da casa una nuova normalità, aumentando al contempo la domanda di soluzioni come il supporto IT remoto e l'accesso remoto ai laboratori informatici in aula», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Di conseguenza, è più importante che mai ridurre le barriere di lavoro da casa e di supporto remoto. Oltre a localizzare i prodotti in più lingue, ci siamo resi conto che fornire pagamenti locali in euro, rispettare la conformità e offrire assistenza clienti multilingue e team di vendita avrebbero permesso a un maggior numero di imprese e individui dell'UE di beneficiare delle nostre offerte.»

Il sostegno alla valuta euro di Splashtop consentirà ai suoi clienti dell'UE di evitare fluttuazioni di cambio. Con Splashtop ora dotato di un centro dati europeo locale e di un numero maggiore di server di inoltro locali, gli utenti dell'UE potranno godere di prestazioni migliorate del software di accesso remoto Splashtop, grazie a latenza inferiore e frame rate superiori a 40 frame al secondo (FPS). Il nuovo data center con sede in Germania include anche un database degli utenti locale che fornisce un supporto migliore per le Regole generali sulla protezione dei dati (RGPD) europee.

Un approccio graduale all'espansione globale

Oltre alla sua sede globale nella Silicon Valley, Splashtop ha stabilito la sua presenza in Asia e ha creato un solido ecosistema per supportare i requisiti normativi per fare affari in Cina, Giappone e in tutta l'Asia. All'inizio di quest'anno, Splashtop ha aperto la sua sede EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) ad Amsterdam e ha nominato Alexander Draaijer come Direttore Generale per l'EMEA.

Molti paesi dell'UE, tra cui Italia, Spagna e Francia, sono stati duramente colpiti da COVID-19, inviando aziende che si impegnano a garantire la loro continuità operativa e a creare efficaci strategie di lavoro da casa. Con i prodotti Splashtop più facili da acquistare e utilizzare, più aziende e privati dell'UE potranno sfruttare le soluzioni di accesso remoto on-premise e basate sul cloud, accessibili e facili da usare, che offrono sicurezza e affidabilità di livello enterprise.

«Dal punto di vista professionale, Splashtop ha dimostrato di essere particolarmente utile nell'era del Coronavirus», ha dichiarato Aurélien Freudenreich, responsabile IT di IMED Conseil, azienda francese specializzata nell'informatizzazione di studi medici e dentistici. «Ad esempio, abbiamo creato un certo numero di account utente 'guest' per fornire ai medici l'accesso diretto ai loro computer di studio da postazioni remote, che consente loro di accedere ai loro file dei pazienti da casa e anche di fatturare le consultazioni di telemedicina quando le pratiche sono chiuse.»

«Come piattaforma che supporta decine di milioni di utenti, Splashtop consente alle organizzazioni di adottare il modo moderno di lavorare, lavorare ovunque, sicuro, efficiente e mobile, che crea una forza lavoro produttiva e più potenziata», ha dichiarato Mark Lee.

Puoi saperne di più sull'espansione di Splashtop qui.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi desktop di accesso remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di supportare computer, apparecchiature mobili e industriali e l'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di supporto On-Demand di Splashtop consentono ai team di assistenza e help desk di accedere da remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi. Oltre 30 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Per saperne di più visita Splashtop.com.