Consigli per l'onboarding durante la migrazione a Splashtop Enterprise

Benvenuto nella nostra guida completa per garantire un'esperienza di onboarding senza problemi durante la migrazione a Splashtop Enterprise!

Poiché il mondo del lavoro continua a evolversi e l'accesso remoto e la gestione diventano più cruciali che mai, la scelta degli strumenti giusti per la tua azienda è fondamentale. Splashtop Enterprise si distingue come soluzione leader, in grado di offrire funzionalità avanzate e flessibilità per aziende di tutte le dimensioni. Ma ciò che la rende ancora più interessante è la sua facilità di transizione, sia che tu stia passando da un'altra piattaforma sia che tu stia iniziando da zero.

In questo blog ti guideremo attraverso le fasi di migrazione della configurazione dell'account e ti forniremo preziosi consigli per garantire che il tuo team possa sfruttare Splashtop Enterprise al massimo delle sue potenzialità fin dal primo giorno.

Conoscere le caratteristiche di Splashtop Enterprise

Prima di immergersi nel processo di migrazione e di onboarding, è essenziale comprendere la gamma di funzionalità offerte da Splashtop Enterprise. Queste caratteristiche dimostrano perché Splashtop è una scelta leader per l'accesso remoto e l'assistenza e ti aiutano a capire come può integrarsi e migliorare la tua attuale infrastruttura IT.

Accesso, supporto e gestione remoti: Una soluzione all-in-one : Splashtop Enterprise combina l'accesso remoto, il supporto IT e la gestione degli endpoint in un'unica soluzione completa. Questo semplifica le operazioni IT, rendendo più facile per il tuo team la gestione e il supporto di una forza lavoro distribuita.

Accesso remoto ad alte prestazioni : Con un occhio di riguardo alle alte prestazioni, Splashtop Enterprise offre un frame rate elevato di streaming 4K fino a 60fps.

Single Sign-On (SSO) e integrazione SAML : Questa funzione semplifica il processo di login, riduce il numero di password da ricordare e consente all'IT di gestire centralmente le autorizzazioni di accesso, migliorando l'esperienza e la sicurezza degli utenti.

Gestione avanzata degli accessi : Splashtop offre un controllo ottimizzato sull'accesso degli utenti grazie a funzioni come i permessi granulari e l'accesso programmato.

Ampio supporto per dispositivi e piattaforme : Che il tuo team utilizzi dispositivi Windows, Mac, Linux, Android o iOS, Splashtop garantisce un accesso remoto coerente e affidabile.

Monitoraggio e gestione degli endpoint : Questo include l'esecuzione di azioni diagnostiche, la configurazione di avvisi, la gestione di distribuzioni antivirus e la visualizzazione dell'inventario, tutti elementi che contribuiscono a mantenere la salute e la sicurezza del tuo ambiente IT.

Funzioni di service desk e assistenza : Le funzioni di service desk di Splashtop offrono un'esperienza di assistenza avanzata ai team IT. Questo include il raggruppamento dei tecnici, la gestione dei canali di assistenza, le richieste di assistenza tramite SOS Call e i widget dei moduli web. Questi strumenti sono progettati per snellire il processo di assistenza, rendendolo più efficiente e reattivo.

Reindirizzamento di dispositivi USB e stilo: Gli utenti finali possono reindirizzare i dispositivi USB dal loro computer locale al computer remoto. Questa funzione è particolarmente utile per le attività che richiedono un hardware specifico, come la progettazione grafica o l'accesso sicuro ai dati.

La comprensione di queste caratteristiche pone le basi per una transizione agevole a Splashtop Enterprise. Ogni funzione è stata progettata pensando all'utente, per garantire che la piattaforma soddisfi e superi le tue esigenze di accesso remoto e di gestione.

Parte 1: Preparazione alla migrazione

La transizione a una nuova soluzione di accesso remoto come Splashtop Enterprise richiede un'attenta pianificazione e considerazione. Questa fase è fondamentale per garantire un processo di migrazione fluido ed efficiente. Ecco i passi fondamentali per preparare la migrazione a Splashtop Enterprise:

Valutazione dell'infrastruttura IT attuale e dei requisiti

Inizia a valutare le tue attuali soluzioni di accesso remoto e l'infrastruttura IT. Capire cosa funziona bene e cosa deve essere migliorato. Considera i tipi di dispositivi in uso, le configurazioni di rete, i protocolli di sicurezza e gli eventuali requisiti specifici dei diversi reparti.

Definisci chiaramente cosa ti aspetti di ottenere con Splashtop Enterprise. Stai cercando prestazioni migliori, maggiore sicurezza, più flessibilità o altro ancora? La comprensione di questi obiettivi guiderà la tua strategia di migrazione.

Pianificare la transizione

Sviluppa una tempistica realistica per il processo di migrazione. Considera le fasi chiave come la configurazione dell'account, l'installazione del software, i test, la formazione e l'implementazione completa. Assicurati che ci sia abbastanza tempo per ogni fase, senza affrettare il processo.

Determinare le risorse necessarie per una migrazione di successo. Questo include il personale, come il personale IT e i potenziali fornitori di formazione, e le risorse tecniche, come l'hardware e le regolazioni di rete.

Hai sempre un piano di riserva. Assicurati che le operazioni critiche possano continuare senza interruzioni durante la transizione. Questo potrebbe comportare il mantenimento del vecchio sistema in parallelo per un breve periodo.

Comunicare con il team

Una comunicazione tempestiva con le parti interessate, compresi i dirigenti e gli utenti finali, è fondamentale. Spiega i vantaggi della migrazione a Splashtop Enterprise e l'impatto che avrà sul loro lavoro. Sviluppa risorse utili, come FAQ, guide e best practice, adatte alle esigenze della tua organizzazione. Queste risorse saranno preziose durante e dopo il processo di migrazione.

Stabilire un meccanismo di feedback per rispondere alle preoccupazioni e ai suggerimenti degli utenti durante la transizione. Questo ti aiuterà a perfezionare il processo e ad affrontare tempestivamente eventuali problemi.

Test e prove pilota

Prima di un lancio su larga scala, conduci dei test pilota con un piccolo gruppo di utenti. Questo ti permette di identificare i potenziali problemi e di apportare le modifiche necessarie in un ambiente controllato. Usa il feedback dei test pilota per perfezionare la tua strategia di migrazione. Affrontare qualsiasi problema tecnico e aggiornare i materiali di formazione, se necessario.

Preparando accuratamente la migrazione a Splashtop Enterprise, puoi assicurarti una transizione più fluida, ridurre al minimo le interruzioni e porre le basi per un'implementazione di successo.

Parte 2: Installazione e configurazione del software Splashtop Enterprise

Dopo aver sottoscritto o avviato una prova gratuita di Splashtop Enterprise, il passo successivo è quello di installare e configurare il software sui tuoi dispositivi. Questo processo prevede la configurazione dell'applicazione Splashtop Business per l'accesso remoto e dell'applicazione Streamer sui computer a cui si accederà.

Installare la Business App sui computer per l'accesso remoto

Se non l'hai già fatto nella fase di configurazione dell'account, scarica l'App Splashtop Business sui dispositivi che utilizzerai per l'accesso remoto. Questo potrebbe includere computer, tablet o smartphone. Segui le istruzioni sullo schermo per un processo di installazione senza problemi.

Installare l'applicazione Streamer sui computer a cui si deve accedere in remoto

Installa lo Splashtop Streamer su ogni computer a cui vuoi accedere da remoto. L'applicazione Streamer può essere scaricata direttamente dal sito web di Splashtop o distribuita utilizzando un link generato dalla console web di Splashtop.

Configurazione dei permessi di accesso e dell'accesso programmato

Nella console web di Splashtop puoi gestire e controllare i permessi di accesso per singoli utenti o gruppi. In questo modo si garantisce che i dipendenti abbiano il livello di accesso appropriato ai computer remoti in base ai loro ruoli e alle loro esigenze.

Per una maggiore sicurezza e gestione, puoi configurare un accesso programmato. Questa funzione ti permette di definire orari specifici in cui è consentito l'accesso remoto, aggiungendo un ulteriore livello di controllo sul tuo ambiente IT.

Seguendo attentamente questi passaggi, ti assicurerai che il software Splashtop Enterprise sia installato e configurato correttamente, fornendo alla tua organizzazione un ambiente di accesso remoto sicuro ed efficiente.

Parte 3: Gestione dell'accesso e della sicurezza degli utenti

Una gestione efficace degli accessi degli utenti e una solida sicurezza sono componenti fondamentali per implementare con successo Splashtop Enterprise nella tua azienda. Questa sezione fornisce indicazioni su come impostare e mantenere un accesso sicuro e controllato per tutti gli utenti.

Impostazione delle integrazioni Single Sign-On (SSO) e SAML

Implementa il SSO: il Single Sign-On semplifica il processo di login per gli utenti e migliora la sicurezza. Splashtop supporta le integrazioni con i più diffusi fornitori di SSO come Okta, Azure AD e G-Suite. Imposta l'SSO per semplificare l'accesso e gestire l'autenticazione in modo centralizzato.

Configura SAML: L'integrazione del Secure Assertion Markup Language (SAML) aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Permette una comunicazione sicura e semplificata tra il tuo identity provider e Splashtop, assicurando che i diritti di accesso siano gestiti e applicati in modo coerente.

Stabilire i ruoli e i permessi degli utenti

Crea dei ruoli all'interno di Splashtop che corrispondano alle diverse funzioni lavorative della tua organizzazione. Assegna i permessi a questi ruoli in base al livello di accesso richiesto per ogni funzione lavorativa.

Una volta definiti i ruoli, assegna gli utenti a questi ruoli. Questo approccio garantisce che i dipendenti abbiano accesso solo alle risorse necessarie per il loro ruolo, aderendo al principio del minor privilegio.

Migliorare la sicurezza con l'autenticazione a due fattori (2FA)

Per un ulteriore livello di sicurezza, attiva l'autenticazione a due fattori. Questo richiede agli utenti di fornire due diversi fattori di autenticazione per verificare se stessi. Può trattarsi di una combinazione di qualcosa che si conosce (come una password), di qualcosa che si possiede (come un dispositivo mobile) e/o di qualcosa che si è (come un'impronta digitale o un riconoscimento facciale).

Assicurati che gli utenti comprendano l'importanza della 2FA e sappiano come usarla. Fornisci formazione o risorse per aiutarli a familiarizzare con questa ulteriore misura di sicurezza.

Implementare l'IP Whitelisting e altri controlli di accesso

Utilizza il whitelisting IP per limitare l'accesso solo a determinati indirizzi IP nel tuo ambiente Splashtop. Questo è particolarmente utile per garantire che l'accesso remoto sia possibile solo da postazioni approvate.

Prendi in considerazione altre misure di controllo degli accessi come l'autenticazione dei dispositivi, le restrizioni temporali e la registrazione dell'utilizzo. Controlla queste impostazioni per assicurarti che siano in linea con la struttura di sicurezza della tua organizzazione.

Audit regolari e controlli di conformità

Controlla regolarmente la tua configurazione di Splashtop per assicurarti che tutte le misure di sicurezza funzionino correttamente. Cerca di individuare eventuali tentativi di accesso non autorizzato o altre irregolarità.

Assicurati che la tua implementazione di Splashtop sia conforme agli standard e alle normative del settore, come RGPD, HIPAA o PCI DSS. Ciò può comportare la revisione periodica dei registri di accesso, l'aggiornamento dei protocolli di sicurezza e la formazione del personale sulla conformità.

Gestendo meticolosamente l'accesso degli utenti e rafforzando la sicurezza, puoi garantire che la tua implementazione di Splashtop Enterprise non solo aumenti la produttività e la flessibilità, ma rispetti anche i più elevati standard di sicurezza e conformità.

Parte 4: Formazione e assistenza

Una formazione e un'assistenza efficaci sono fondamentali per massimizzare i vantaggi di Splashtop Enterprise all'interno della tua organizzazione. Un programma di formazione ben pianificato assicura che tutti gli utenti si trovino a proprio agio e siano in grado di utilizzare il nuovo sistema, mentre solide strutture di supporto forniscono aiuto e indicazioni quando necessario.

Sessioni di formazione per i dipendenti

Sviluppa programmi di formazione su misura per i diversi ruoli e reparti della tua organizzazione. Assicurati che queste sessioni coprano le basi dell'utilizzo di Splashtop e tutte le funzionalità specifiche del ruolo.

Considera di offrire un mix di formati di formazione, come webinar dal vivo, workshop interattivi e tutorial registrati. Questa varietà può adattarsi a diversi stili di apprendimento e orari.

Incoraggia i dipendenti a fare pratica con Splashtop in un ambiente controllato. L'esperienza diretta è spesso il modo più efficace per imparare e conservare nuove informazioni.

Utilizzare le risorse di supporto di Splashtop

Indirizza gli utenti alle risorse online complete di Splashtop, come gli articoli di supporto e i video di approfondimento. Queste risorse possono essere preziose per l'auto-aiuto e la risoluzione rapida dei problemi.

Fornendo una formazione completa e un supporto solido, puoi assicurarti che il tuo team sia ben equipaggiato per utilizzare Splashtop Enterprise in modo efficiente ed efficace. Questo migliora la produttività e garantisce che gli utenti si sentano sicuri e supportati nell'utilizzo del nuovo sistema.

Parte 5: Sfruttare le funzioni avanzate

Splashtop Enterprise dispone di funzioni avanzate che possono migliorare notevolmente l'esperienza di accesso remoto e le capacità di gestione IT del tuo team. Per trarre il massimo vantaggio da Splashtop Enterprise, è importante comprendere e sfruttare efficacemente queste funzioni avanzate.

Monitoraggio e gestione degli endpoint

Utilizza le funzionalità di Splashtop per eseguire azioni diagnostiche in background sui dispositivi remoti. Questa funzione consente ai team IT di eseguire controlli e risolvere i problemi senza interrompere il lavoro dell'utente finale.

Imposta gli avvisi per gli eventi del sistema e le metriche delle prestazioni. Usa le azioni intelligenti per automatizzare le risposte a questi avvisi, come l'esecuzione di script o comandi basati su trigger specifici.

Sfrutta la capacità di Splashtop di distribuire e gestire il software antivirus da remoto. Questo garantisce che tutti gli endpoint rimangano protetti dalle minacce, anche fuori sede.

Caratteristiche avanzate del Service Desk

Usa le funzioni di service desk di Splashtop per organizzare il tuo team di assistenza IT in modo efficiente. Raggruppa i tecnici in base alle competenze o al reparto e gestisci i canali di assistenza per semplificare le richieste di supporto.

Implementare un sistema efficiente per la gestione delle richieste di assistenza, tra cui SOS Call e widget webform. Utilizza l'instradamento delle sessioni per indirizzare le richieste al tecnico o al gruppo di supporto appropriato.

Splashtop Augmented Reality (AR)

Esplora la funzione AR di Splashtop per la risoluzione dei problemi da remoto. Questo può essere particolarmente utile per fornire assistenza fuori sede o per risolvere problemi hardware che richiedono una guida visiva. Utilizza la condivisione della fotocamera e le annotazioni AR per guidare gli utenti o i tecnici in attività complesse, offrendo un'esperienza di assistenza più interattiva ed efficace.

Splashtop Connector

Usa Splashtop Connector per creare un ponte tra le connessioni RDP e VNC in modo sicuro senza richiedere una VPN. Questa funzione migliora sia la sicurezza che l'accessibilità.

API aperte di Splashtop

Sfrutta le API aperte di Splashtop per integrare le funzionalità di accesso remoto nelle applicazioni IT e nei flussi di lavoro esistenti per un'operatività più fluida.

Sfruttando efficacemente queste funzioni avanzate, puoi migliorare in modo significativo le capacità di accesso remoto e di gestione della tua organizzazione. Il robusto set di funzionalità di Splashtop Enterprise offre gli strumenti per una gestione IT efficiente, Assistenza computerizzata a distanza di alta qualità,

supporto remoto, teleassistenza e un'esperienza utente complessivamente migliorata.

Conclusione

La migrazione a una nuova soluzione di accesso remoto può sembrare scoraggiante, ma non deve esserlo. Con Splashtop Enterprise non stai solo adottando un nuovo software, ma stai abbracciando una soluzione costruita per integrarsi perfettamente nei flussi di lavoro esistenti, migliorare la sicurezza e supportare la crescita della tua azienda. Che tu sia una piccola startup o una grande azienda, l'approccio scalabile e flessibile di Splashtop lo rende perfetto per qualsiasi organizzazione.

In sintesi, il successo dell'onboarding e dell'integrazione di Splashtop Enterprise nelle tue pratiche aziendali dipende dalla comprensione delle sue funzionalità, dalla preparazione accurata alla migrazione e dall'impegno in un processo continuo di apprendimento e adattamento. Seguendo questi principi, potrai garantire una transizione senza problemi a Splashtop Enterprise, posizionando la tua organizzazione in modo da sfruttare il meglio della tecnologia di accesso remoto.

Se non ti sei ancora iscritto a Splashtop Enterprise, contattaci per saperne di più, programmare una demo o iniziare una prova gratuita!