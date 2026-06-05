Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Computer lab with multiple workstations ready for remote access via Splashtop

Come le scuole possono offrire laboratori remoti riutilizzando vecchi computer

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
Inizia con Splashtop
Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
Prova gratuita

Smetti di riciclare quei vecchi computer di laboratorio! Convertili in modo che gli studenti possano utilizzare da remoto computer, applicazioni e dati, ovunque si trovino. Non ti serve altro che Splashtop!

Nell'ultimo anno, le scuole, le università e i college di tutto il mondo hanno utilizzato laboratori remoti per migliorare le esperienze di apprendimento dei loro studenti e massimizzare il loro potenziale. Fornire agli studenti la possibilità di accedere ai computer di laboratorio da remoto dà loro la possibilità di continuare il proprio lavoro ogni volta che vogliono, dal campus o da casa, utilizzando qualsiasi dispositivo.

I laboratori remoti hanno avuto un enorme successo sia per gli studenti che per le scuole, e per questo gli istituti che hanno implementato laboratori remoti durante la pandemia continuano a farlo anche ora che gli studenti stanno tornando in presenza.

Come può la tua scuola fornire agli studenti un numero sufficiente di computer da utilizzare sia di persona che da remoto?

Un'ottima soluzione è riutilizzare i vecchi computer da laboratorio che normalmente verrebbero regalati o riciclati Invece di eliminare i vecchi computer, è possibile impostarli in modo che siano accessibili in remoto dagli studenti. Basta solo distribuire una soluzione di accesso remoto come Splashtop sul vecchio computer e il gioco è fatto!

Un altro vantaggio dell'utilizzo di vecchi computer unicamente per i laboratori da remoto è che non è necessario configurare postazioni e monitor. Basterà possibile impilare i computer uno sopra l'altro in un angolo inutilizzato di una stanza o in un armadio.

È possibile offrire un valore maggiore agli studenti e risparmiare denaro riutilizzando i computer esistenti per i laboratori remoti, riducendo lo spazio per ospitare i computer.

Scopri come il College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) della Wayne State University utilizza i computer per laboratori remoti nell'immagine qui sotto!

A room with two desks holding numerous stacked desktop computer towers. Some monitors, cables, and office supplies are visible; horizontal blinds cover the windows in the background.

"Ora abbiamo un laboratorio aperto virtuale", ha dichiarato Chris Gilbert, Application Technical Analyst presso la CFPCA, "Gli studenti possono accedere ai nostri laboratori da remoto, in qualsiasi momento. Abbiamo circa 50 postazioni gratuite che sono laboratori aperti virtuali, e li avremo sempre". Scopri come la CFPCA di Wayne State ha beneficiato dell'uso di Splashtop per dare agli studenti di l'accesso remoto ai computer del laboratorio.

Ulteriori informazioni su Splashtop per Remote Labs

I laboratori informatici sono una risorsa fondamentale per gli studenti perché forniscono loro una combinazione di strumenti hardware e software di cui hanno bisogno per la loro istruzione. Abilitando i laboratori remoti, i tuoi studenti potranno accedere ai computer di laboratorio in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo.

Scopri di più sul perché Splashtop per laboratori remoti è la soluzione migliore per scuole e organizzazioni educative. Splashtop è veloce, affidabile, sicuro e facile da configurare e gestire. Contattaci per saperne di più.

Contattaci

Oppure prenota una demo per vedere in azione le soluzioni di Splashtop per l'accesso remoto ai laboratori!

Richiedi una dimostrazione

Prova subito!
Inizia la tua prova gratuita di Splashtop
Prova gratuita


Condividi
Feed RSSIscriviti

Contenuti correlati

An IT Helpdesk employee clicking on a support sign.
Formazione di & apprendimento remoto

Soluzioni di helpdesk IT per l'istruzione superiore per ridurre i tempi di inattività

Ulteriori informazioni
Technician connecting into student's computer to debug an issue
Supporto remoto del Help Desk e IT

Miglior software di supporto remoto per gli Help Desk della scuola

Ulteriori informazioni
Three professionals collaborating at an outdoor café using Splashtop for efficient workflow
Formazione di & apprendimento remoto

In che modo l'accesso remoto può spianare il terreno alla formazione universitaria

Ulteriori informazioni
K12 student accessing school computers from his home using Splashtop's remote access software.
Formazione di & apprendimento remoto

Accesso remoto per le Scuole K12

Ulteriori informazioni
Visualizza tutti i blog