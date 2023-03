Come le scuole possono offrire laboratori remoti riutilizzando vecchi computer

Smetti di riciclare quei vecchi computer di laboratorio! Convertili in modo che gli studenti possano utilizzare da remoto computer, applicazioni e dati, ovunque si trovino. Non ti serve altro che Splashtop!

Nell'ultimo anno, le scuole, le università e i college di tutto il mondo hanno utilizzato laboratori remoti per migliorare le esperienze di apprendimento dei loro studenti e massimizzare il loro potenziale. Fornire agli studenti la possibilità di accedere ai computer di laboratorio da remoto dà loro la possibilità di continuare il proprio lavoro ogni volta che vogliono, dal campus o da casa, utilizzando qualsiasi dispositivo.

I laboratori remoti hanno avuto un enorme successo sia per gli studenti che per le scuole, e per questo gli istituti che hanno implementato laboratori remoti durante la pandemia continuano a farlo anche ora che gli studenti stanno tornando in presenza.

Come può la tua scuola fornire agli studenti un numero sufficiente di computer da utilizzare sia di persona che da remoto?

Un'ottima soluzione è riutilizzare i vecchi computer da laboratorio che normalmente verrebbero regalati o riciclati Invece di eliminare i vecchi computer, è possibile impostarli in modo che siano accessibili in remoto dagli studenti. Basta solo distribuire una soluzione di accesso remoto come Splashtop sul vecchio computer e il gioco è fatto!

Un altro vantaggio dell'utilizzo di vecchi computer unicamente per i laboratori da remoto è che non è necessario configurare postazioni e monitor. Basterà possibile impilare i computer uno sopra l'altro in un angolo inutilizzato di una stanza o in un armadio.

È possibile offrire un valore maggiore agli studenti e risparmiare denaro riutilizzando i computer esistenti per i laboratori remoti, riducendo lo spazio per ospitare i computer.

Scopri come il College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) della Wayne State University utilizza i computer per laboratori remoti nell'immagine qui sotto!

"Ora abbiamo un laboratorio aperto virtuale", ha dichiarato Chris Gilbert, Application Technical Analyst presso la CFPCA, "Gli studenti possono accedere ai nostri laboratori da remoto, in qualsiasi momento. Abbiamo circa 50 postazioni gratuite che sono laboratori aperti virtuali, e li avremo sempre". Scopri come la CFPCA di Wayne State ha beneficiato dell'uso di Splashtop per dare agli studenti di l'accesso remoto ai computer del laboratorio.

I laboratori informatici sono una risorsa fondamentale per gli studenti perché forniscono loro una combinazione di strumenti hardware e software di cui hanno bisogno per la loro istruzione. Abilitando i laboratori remoti, i tuoi studenti potranno accedere ai computer di laboratorio in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo.

Scopri di più sul perché Splashtop per laboratori remoti è la soluzione migliore per scuole e organizzazioni educative. Splashtop è veloce, affidabile, sicuro e facile da configurare e gestire.

