MSP — Consente ai client di lavorare da casa durante l'epidemia di Coronavirus

In risposta a Coronavirus, i vostri clienti stanno chiedendo una soluzione efficacie per lavorare da casa. Ecco come è possibile fornire ai clienti l'accesso remoto ai loro computer con Splashtop.

L'epidemia di Coronavirus ha fatto pressioni su lavoratori e intere aziende affinché adottino iniziative per lavorare da casa. Lavorare a distanza è un modo efficace per combattere la diffusione della malattia. Tuttavia, il lavoro a distanza può essere difficile in quanto è difficile mantenere la produttività fuori dall'ufficio.

Come MSP, devi agire subito per rispondere alle sfide che i tuoi clienti devono affrontare.

È possibile consentire ai clienti di lavorare da casa e rendere più facile la loro produttività dando loro accesso remoto ai propri computer.

Abilitare l'accesso degli utenti finali è facile da configurare e gestire con Splashtop. Ecco tutto quello che devi sapere.

Cosa ti serve: Splashtop Business Access

Splashtop Business Access è il miglior rapporto qualità-prezzo, più affidabile e più sicuro per i professionisti aziendali. Splashtop è una soluzione di accesso remoto affidabile che consente agli utenti di controllare in remoto i propri computer di lavoro da qualsiasi altro dispositivo. Saranno in grado di accedere a tutti i loro file e applicazioni e interagire con loro come se fossero seduti davanti al computer di lavoro nel loro ufficio.

Per non parlare del fatto che l'accesso remoto (noto anche come desktop remoto) supera le VPN quando si tratta di configurazione, manutenzione, prestazioni e sicurezza. Il software di accesso remoto è di gran lunga lo strumento migliore per consentire il lavoro da casa. E Splashtop Business Access è facile da usare per gli utenti finali e facile da gestire.

Come consentire ai clienti di lavorare da casa

In qualità di MSP proprietario dell'account Splashtop Business Access, puoi invitare i tuoi clienti a configurare e accedere ai propri computer con il tuo account! Ecco come funziona:

Inizia a usare Splashtop Business Access e crea il tuo account Splashtop.

All'interno della console web Splashtop, invia un link di invito ai tuoi clienti per impostare facilmente i propri computer e dispositivi.

In qualità di proprietario dell'account, potrai visualizzare e gestire tutti gli utenti, i computer remoti e i dispositivi da cui i client sono in remoto.

Una volta che il cliente ha impostato il proprio computer, è libero di accedervi in qualsiasi momento e di lavorare in remoto.

Un altro punto da notare: Splashtop Business Access ti offre un numero illimitato di dispositivi da remoto. Ciò significa che i clienti possono utilizzare qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS o Android per accedere al computer per funzionare in remoto. Ciò garantisce una vera esperienza BYOD (porta il tuo dispositivo) e offre ai clienti flessibilità illimitata per lavorare in remoto.

Potrai raggruppare e gestire facilmente tutti i tuoi computer, dispositivi e utenti nella console web Splashtop. Potrai inoltre visualizzare e modificare più impostazioni di sicurezza, come la verifica a due fattori e l'autenticazione del dispositivo.

Abilita l'accesso utente finale con Splashtop Business Access

I vostri clienti hanno bisogno di un lavoro efficace da casa soluzione per combattere Coronavirus. Fornisci ai tuoi clienti un software desktop remoto che consente loro di rimanere produttivi mentre lavorano in remoto.

Prova Splashtop gratuitamente per abilitare il lavoro da casa

Inizia subito con una versione di prova gratuita di Splashtop Business Access. L'installazione richiede solo pochi minuti e puoi scoprire quanto sia facile e conveniente fornire ai tuoi clienti l'accesso remoto con Splashtop. Nessuna carta di credito o impegno richiesto.

Prova gratuita

Oppure, scopri di più su Splashtop Business Access

Risorse aggiuntive