In che modo l'accesso remoto può migliorare la produttività e la flessibilità nel settore dei media e dell'intrattenimento? Quattro clienti condividono le loro storie.

La pandemia ha cambiato molte delle nostre abitudini, compreso il tipo di media che consumiamo. Prima della pandemia, i social media avevano un'influenza sulle nostre abitudini di consumo collettivo dei media. Tuttavia, le chiusure e l'allontanamento sociale hanno visto un aumento degli spettatori di film e TV. Uno studio Nielsen del 2020 suggerisce che, grazie alla sua gamma di opzioni, l'uso delle connected TV ha avuto un'impennata durante la pandemia ed è rimasto elevato (anche dopo la fine delle restrizioni globali). Questi livelli di consumo così elevati tengono il settore dei media e dell'intrattenimento con il fiato sospeso per trovare il modo di creare contenuti con una forza lavoro a distanza.

Quanto potrebbe essere più produttivo, efficiente e flessibile il settore dei media e dell'intrattenimento se creativi, partner e clienti avessero accesso a una soluzione di accesso remoto sicura, veloce e facile da usare? Beh, ora non c'è più da chiederselo. Warner Bros., Adobe Video, TechCastles e Boxel Studio sono intervenuti per spiegare il motivo per cui sono rimasti così stupiti dalle prestazioni e dalla semplicità delle soluzioni di accesso remoto di Splashtop.

Grazie al vantaggio della semplicità offerto da Splashtop, questi clienti (o i loro partner) utilizzano un'unica applicazione Splashtop per gestire tutte le loro esigenze di accesso remoto. Poiché Splashtop è facile da installare e si integra perfettamente nell'IT esistente, le aziende offrono ai creativi un accesso remoto immediato ad alta velocità. Per quanto riguarda le prestazioni, Splashtop consente di lavorare a velocità fino a 60 fotogrammi al secondo e con connettività zero-lag, garantendo prestazioni superiori ai colleghi del settore.

Tutto questo si traduce in un'enorme produttività e flessibilità per i lavoratori creativi come sviluppatori di videogiochi, editor video, designer 3D e animatori.

Warner Bros. International Television Production

Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand ha utilizzato Splashtop per mantenere i propri flussi di lavoro di post-produzione veloci e da remoto durante il COVID-19. Dopo aver testato altre soluzioni di accesso remoto, hanno scelto Splashtop per soddisfare le loro esigenze di produttività da remoto ad alte prestazioni e per le caratteristiche di sicurezza di Splashtop.

Oggi, i redattori di WBITV New Zealand utilizzano le loro workstation Windows e Mac in ufficio da remoto per eseguire software specializzati, tra cui Avid Media Composer e DaVinci Resolve. La soluzione offre loro la stessa sicurezza e produttività che sperimenterebbero in ufficio.

Il fattore semplicità

WBITVP è stata in grado di configurare e far funzionare Splashtop in sole 5 ore, compresa la distribuzione e il rollout degli utenti. Splashtop Enterprise consente agli amministratori IT aziendali di mantenere un maggiore controllo sugli accessi attraverso autorizzazioni granulari basate su utenti, computer, ruoli e gruppi.

"Sono rimasto molto colpito dalla configurazione semplice e sicura della soluzione, dalla presentazione iniziale fino all'accesso degli utenti. Possiamo gestire utenti e gruppi e assegnarli al volo" - Mike Marsh, IT Manager di WBITVP New Zealand.

Sottolineando la necessità per le aziende del settore dei media e dell'intrattenimento di mantenere tutti i contenuti al sicuro, Marsh ha evidenziato l'elegante semplicità delle funzioni di sicurezza di Splashtop.

"Per il nostro single sign-on (SSO) utilizziamo Okta, e uno dei motivi per cui abbiamo scelto Splashtop Enterprise è stato l'integrazione SSO semplice e fluida, oltre agli altri controlli di sicurezza come 2FA, autenticazione del dispositivo, crittografia ecc."

Il fattore prestazioni

Con una frequenza di fotogrammi fino a 60 al secondo, i creativi di WBITVP New Zealand svolgono abitualmente attività di post-produzione come editing audio e video, effetti visivi, mixaggio del suono, color grading, doppiaggio, lip-syncing e altre, che richiedono sessioni remote ad alte prestazioni.

"Stavamo provando AnyDesk su alcuni computer ma, dopo aver utilizzato Splashtop, gli utenti hanno notato che il frame rate era di gran lunga migliore e che l'esperienza era più reattiva". -- Mike Marsh, IT (Information Technology) Manager di WBITVP New Zealand.

Adobe Video

I clienti del settore di media e intrattenimento di Adobe si trovano spesso a lavorare con interi petabyte di girato che richiedono una forte sincronizzazione A/V e la capacità di lavorare rapidamente, e trovano che Splashtop eccella in questo campo, soprattutto quando si fa remoting da un Mac a un altro, anche a seimila chilometri di distanza.

Il fattore semplicità

"Con Splashtop, gli utenti Adobe possono utilizzare in modo sicuro i loro computer personali, i dispositivi Android, iOS e Chromebook per lavorare in modo produttivo ovunque si trovino." – Sue Skidmore, Head of Partner Relations for Video presso Adobe

Il fattore prestazioni

Karl Soule di Adobe Video ha spiegato il valore di Splashtop in questo modo:

"Quando gli editor video si trovano a premere 3 o 4 tasti al secondo con i tagli veloci dei reparti promozionali, è fondamentale avere qualcosa di reattivo che mantenga la sincronizzazione A/V in linea. Questa è una delle aree in cui ho scoperto che Splashtop eccelle".

TechCastles Media Services

TechCastles Media Services® è un attore fondamentale per l'industria cinematografica della Georgia. L'azienda implementa e monitora l'infrastruttura IT per ambienti scolastici legati al cinema, studi cinematografici e strutture di post-produzione.

TechCastles ha implementato Splashtop per una scuola di cinema della Georgia. Avevano bisogno di un accesso remoto veloce e di alta qualità sia per gli studenti che per i partner di editing in California che necessitano di un accesso remoto ai sistemi di post-produzione della scuola. La velocità e la qualità dovevano rimanere costanti, pur lavorando con il software e gli strumenti Avid per la post-produzione: la postazione audio digitale Avid Pro Tools e il software Avid Media Composer.

Prima di Splashtop, la post-produzione a distanza non era possibile per studenti ed editor. La precedente soluzione di accesso remoto non era in grado di integrarsi perfettamente con il software e gli strumenti Avid e non riusciva a sincronizzare correttamente l'audio con nessuno dei prodotti Avid.

Il fattore semplicità

Nel giro di poche ore, TechCastles è stata in grado di distribuire Splashtop su 150 computer in classe e su 25 postazioni di lavoro incentrate su Avid Pro Tools. Sia gli studenti che i redattori hanno ottenuto accesso ai sistemi e agli strumenti di cui avevano bisogno nell'immediato.

"Mi basta cliccare, trascinare e rilasciare gli indirizzi e-mail per inserire le persone nel sistema. Prima di Splashtop, dovevo inserire manualmente il nome di ogni utente, l'indirizzo e-mail, le autorizzazioni e le restrizioni specifiche per l'accesso e le app, e poi salvare tutte queste informazioni". – Margaret Chu, Partner di TechCastles.

Il fattore prestazioni

Sia gli studenti che gli editor californiani stanno realizzando produzioni cinematografiche a distanza con livelli ottimali di qualità e prestazioni grazie a connessioni ad alta velocità, streaming e audio di qualità HD.

"Splashtop non è solo veloce: tutto viene visto e ascoltato alla massima qualità, tutto è sincronizzato" - Margaret Chu, Partner di TechCastles.

Boxel Studio

Boxel Studio ha scelto Splashtop per consentire ai suoi artisti di accedere da remoto a postazioni e software di alto livello come se fossero in studio.Visto l'alto valore dei contenuti trattati, lo studio ha utilizzato la massima cautela nel cercare una soluzione di accesso remoto.

"Lavoriamo con contenuti intangibili, digitali e di valore che, alla fine, verranno distribuiti nelle sale cinematografiche, nelle trasmissioni tradizionali, via cavo o nei servizi multimediali OTT come Netflix, Amazon, Disney+, HBOMax, Paramount+ e HULU", ha spiegato Andres Reyes, Chief Technology Officer di Boxel Studio.

Il fattore semplicità

Boxel Studio ha raggiunto un'elevata sicurezza e un supporto remoto sicuro con l'acquisto di Splashtop Enterprise. Poiché il team IT utilizza la stessa piattaforma sicura per fornire accesso remoto e supportare efficacemente le postazioni di lavoro, Boxel ha ridotto dell'80% il lavoro manuale in queste aree.

"Dall'acquisizione della licenza all'esperienza degli utenti, si tratta di un'esperienza positiva e senza problemi. Implementare Splashtop è stato veloce e semplicissimo. Hai bisogno di aggiungere altri utenti? Un paio di click ed è fatta, più facile che mai!"-- Andres Reyes, Chief Technology Officer di Boxel Studio

Il fattore prestazioni

Il CTO di Boxel e il suo team hanno testato molte soluzioni di accesso remoto. Hanno scoperto che quasi tutti si sono concentrati più sui reparti IT per fornire assistenza remota, piuttosto che per offrire un'esperienza piacevole agli utenti. In alcuni casi, la latenza e la compressione dei video non hanno funzionato. Hanno anche provato soluzioni basate sull'hardware, che però si sono rivelate molto sensibili alla latenza indotta dalla distanza. Le prestazioni di Splashtop non solo sono state molto più elevate, ma non hanno subito fluttuazioni.

"Delle altre soluzioni che abbiamo provato, gli utenti dicevano che erano troppo ingombranti o lente, che non erano quello che cercavano eccetera. Abbiamo implementato Splashtop e, fin da subito, abbiamo ricevuto e-mail dai nostri artisti che ci dicevano 'Wow, è fantastico, ora posso davvero lavorare, posso portare a termine il mio lavoro'." -- Andres Reyes, Chief Technology Officer presso Boxel Studio

