Splashtop rilascia funzioni di performance migliorate per supportare esperienze ibride di lavoro e formazione a distanza

Con una velocità fino a 60 FPS e una latenza ridotta al minimo, i team creativi dei settori del gioco, dei media, dell'intrattenimento e dell'istruzione possono lavorare e imparare da remoto senza frustrazioni.

SAN JOSE, Calif., 26 ottobre 2021- Splashtop, leader nel software di accesso remoto e assistenza remota di nuova generazione, ha annunciato oggi il miglioramento delle sue prestazioni. Annunciate in concomitanza con Adobe® Max 2021, le nuove caratteristiche di performance sono pensate per supportare i team creativi di tutti i settori che lavorano e imparano da remoto, eliminando i limiti fino a 60 fotogrammi al secondo (FPS) e riducendo la latenza.

"I lavoratori creativi come sviluppatori di videogiochi, editor video, designer 3D, animatori, ecc. richiedono grandi quantità di storage condiviso e petabyte di filmati; i filmati potrebbero essere troppo grandi per essere caricati o richiedere un'elaborazione on-premise", ha dichiarato Annie Chen, VP of Product di Splashtop. "Mentre gli altri lavoratori remoti o ibridi non hanno bisogno di un'elevata potenza di calcolo per svolgere il proprio lavoro a distanza, i creativi hanno bisogno di strumenti più performanti che consentano loro di collaborare, di avere una forte sincronizzazione A/V e di lavorare rapidamente, senza alcuna frustrazione. Ecco perché abbiamo investito molto per aumentare le prestazioni delle nostre soluzioni di accesso remoto".

Chen ha continuato: "Inoltre, gli studenti e gli insegnanti possono accedere e controllare in remoto e senza problemi software di editing video, animazione, progettazione 3D, CAD e altri software ad alta intensità di risorse in tempo reale, senza ritardi, eliminando la necessità di acquistare altre licenze software e infrastrutture informatiche per consentire l'accesso a casa".

Le nuove caratteristiche di performance di Splashtop Enterprise includono:

Aumento degli FPS: l'aggiornamento aumenta il frame rate fino a 60 FPS

Minimizza la latenza: Riduce automaticamente al minimo sia la latenza che la variabilità della latenza.

Indicatore di prestazioni: Visualizza lo stato delle prestazioni in tempo reale, compresi framerate al secondo (FPS) e bit al secondo (BPS).

"Negli ultimi 18 mesi il mondo del lavoro è cambiato radicalmente, così come la necessità di soluzioni remote per gli utenti delle applicazioni Adobe Creative Cloud®", ha dichiarato Sue Skidmore, responsabile delle relazioni con i partner per il settore Video di Adobe. Ora i creativi possono spingersi oltre i confini della creatività e della collaborazione, eseguendo attività come il montaggio video e la sincronizzazione audio-video e accedendo allo storage condiviso e all'altro hardware di cui hanno bisogno, da remoto". Con Splashtop, gli utenti Adobe possono utilizzare in modo sicuro i loro computer personali, i dispositivi Android, iOS e Chromebook per lavorare in modo produttivo, indipendentemente da dove si trovino".

"Gli artisti che utilizzano i dispositivi Wacom nei flussi di lavoro di post-produzione possono utilizzare Splashtop per connettersi in modo sicuro e senza soluzione di continuità agli ambienti on-premise o cloud per lavorare con programmi come Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, ecc.", ha dichiarato Arvind Arumbakkam, Director Business Alliance and Partnership di Wacom. "Gli artisti possono sfruttare le potenti funzioni di Wacom Cintiq Pro e Wacom Intuos Pro per modificare, comporre e creare effetti visivi in modo produttivo anche quando sono lontani dall'ufficio: un grande vantaggio per gli odierni posti di lavoro remoti".

