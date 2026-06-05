Gestione degli aggiornamenti di Windows con Splashtop Remote Support Premium

I professionisti dell'IT e MSPs sanno che è importante mantenere i computer degli utenti aggiornati con gli aggiornamenti di Windows per motivi di sicurezza e compatibilità. Le aziende utilizzano spesso i criteri di aggiornamento di Windows per garantire l'installazione degli aggiornamenti.
Come puoi essere sicuro che tutti i tuoi computer gestiti, con versioni diverse di Windows, siano aggiornati con gli importanti aggiornamenti di Windows?
Utilizza gli avvisi e le funzioni di gestione degli aggiornamenti di Splashtop Remote Support e Splashtop Enterprise per assicurarti che i tuoi computer Windows, da Windows XP a Windows 11, siano aggiornati e sicuri.
Controlla lo stato di aggiornamento di Windows
Con Splashtop hai la certezza che le versioni di Windows dei tuoi computer gestiti siano aggiornate. Puoi:
Monitora lo stato dei criteri di aggiornamento di Windows per ogni computer e vieni avvisato di eventuali problemi.
ad esempio quando l'opzione "Microsoft Update" non è selezionata o l'impostazione "Aggiornamenti importanti" è commutata su un'opzione specifica (Installa gli aggiornamenti automaticamente, Scarica gli aggiornamenti ma fammi scegliere quando installarli o Controlla gli aggiornamenti ma fammi scegliere se scaricarli e installarli).
Controlla lo stato degli aggiornamenti disponibili e ricevi un avviso
quando viene rilevato un aggiornamento in sospeso
. Puoi scegliere di essere avvisato solo degli aggiornamenti importanti in attesa, degli aggiornamenti facoltativi o di entrambi.
Questi avvisi possono essere impostati come parte di un profilo di avviso e applicati a singoli computer o a gruppi di computer.
Verifica e applica gli aggiornamenti di Windows per i computer gestiti
Con Splashtop Remote Support e Splashtop Enterprise puoi controllare da remoto lo stato degli aggiornamenti Windows sui tuoi computer gestiti selezionando la voce del menu contestuale "Verifica aggiornamenti" su qualsiasi computer presente nell'elenco della tua dashboard di gestione (senza dover accedere al computer da remoto come utente).
Le informazioni di Windows Update visualizzate nella pagina Aggiornamenti includono:
Ultimo aggiornamento
Stato attuale
Aggiorna la politica
Possibilità di controllare gli aggiornamenti
Elenco degli aggiornamenti disponibili
Opzioni per il riavvio dopo l'installazione degli aggiornamenti (se applicabile)
Impostare una notifica se l'installazione dell'aggiornamento non viene completata
Questo è un ottimo modo per vedere lo stato degli aggiornamenti su un singolo computer, selezionare quali aggiornamenti sono installati e gestire alcune opzioni aggiuntive relative agli aggiornamenti per garantire la migliore esperienza utente ed essere sicuri che gli aggiornamenti vengano installati.
La schermata qui sotto mostra l'aspetto di un computer di esempio.
Questo video mostra come accedere alla funzione Aggiornamenti di Windows in Splashtop Remote Support Premium
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