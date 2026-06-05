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An IT tech managing Windows updates on his managed endpoints with Splashtop

Gestione degli aggiornamenti di Windows con Splashtop Remote Support Premium

Splashtop Team
2 minuti di lettura
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I professionisti dell'IT e MSPs sanno che è importante mantenere i computer degli utenti aggiornati con gli aggiornamenti di Windows per motivi di sicurezza e compatibilità. Le aziende utilizzano spesso i criteri di aggiornamento di Windows per garantire l'installazione degli aggiornamenti.

Come puoi essere sicuro che tutti i tuoi computer gestiti, con versioni diverse di Windows, siano aggiornati con gli importanti aggiornamenti di Windows?

Utilizza gli avvisi e le funzioni di gestione degli aggiornamenti di Splashtop Remote Support e Splashtop Enterprise per assicurarti che i tuoi computer Windows, da Windows XP a Windows 11, siano aggiornati e sicuri.

Controlla lo stato di aggiornamento di Windows

Con Splashtop hai la certezza che le versioni di Windows dei tuoi computer gestiti siano aggiornate. Puoi:

  • Monitora lo stato dei criteri di aggiornamento di Windows per ogni computer e vieni avvisato di eventuali problemi.

    ad esempio quando l'opzione "Microsoft Update" non è selezionata o l'impostazione "Aggiornamenti importanti" è commutata su un'opzione specifica (Installa gli aggiornamenti automaticamente, Scarica gli aggiornamenti ma fammi scegliere quando installarli o Controlla gli aggiornamenti ma fammi scegliere se scaricarli e installarli).

  • Controlla lo stato degli aggiornamenti disponibili e ricevi un avviso

    quando viene rilevato un aggiornamento in sospeso

    . Puoi scegliere di essere avvisato solo degli aggiornamenti importanti in attesa, degli aggiornamenti facoltativi o di entrambi.

Questi avvisi possono essere impostati come parte di un profilo di avviso e applicati a singoli computer o a gruppi di computer.

Screenshot of a settings page showing configurations for Windows Update and Available Updates, including options for alerts, update types, notification methods, and modification timestamps.

Verifica e applica gli aggiornamenti di Windows per i computer gestiti

Con Splashtop Remote Support e Splashtop Enterprise puoi controllare da remoto lo stato degli aggiornamenti Windows sui tuoi computer gestiti selezionando la voce del menu contestuale "Verifica aggiornamenti" su qualsiasi computer presente nell'elenco della tua dashboard di gestione (senza dover accedere al computer da remoto come utente).

A screenshot of the Splashtop web interface shows a list of computers. Next to Tim Ultrabook the Connect button is expanded, displaying options like Reboot, Delete, Assign group, Check for updates, and View event logs.

Le informazioni di Windows Update visualizzate nella pagina Aggiornamenti includono:

  • Ultimo aggiornamento

  • Stato attuale

  • Aggiorna la politica

  • Possibilità di controllare gli aggiornamenti

  • Elenco degli aggiornamenti disponibili

  • Opzioni per il riavvio dopo l'installazione degli aggiornamenti (se applicabile)

  • Impostare una notifica se l'installazione dell'aggiornamento non viene completata

Questo è un ottimo modo per vedere lo stato degli aggiornamenti su un singolo computer, selezionare quali aggiornamenti sono installati e gestire alcune opzioni aggiuntive relative agli aggiornamenti per garantire la migliore esperienza utente ed essere sicuri che gli aggiornamenti vengano installati.

La schermata qui sotto mostra l'aspetto di un computer di esempio.

Screenshot of a computer update settings page showing Windows 10 OS version, last update timestamp, status as Ready, and a detailed list of available updates with options to restart and schedule updates.

Questo video mostra come accedere alla funzione Aggiornamenti di Windows in Splashtop Remote Support Premium

How to Set Up Windows Updates - Splashtop Remote Support Premium
How to Set Up Windows Updates - Splashtop Remote Support Premium

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