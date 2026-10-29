Ti connetti al computer di lavoro, prendi la tua penna Wacom e inizi a disegnare. Il cursore si muove, i clic vanno a segno e compaiono le linee. Poi noti che i tratti leggeri scompaiono e che ogni linea viene visualizzata con lo stesso spessore.
Probabilmente il problema non è il tuo tablet. Nella maggior parte dei casi, Wacom Bridge semplicemente non è attivato. Wacom Bridge, sviluppato da Splashtop e Wacom, offre piena sensibilità alla pressione e all'inclinazione nelle tue sessioni remote, così il tratto e il controllo del pennello rispondono proprio come sul tuo computer locale.
Ora è anche più facile da tenere attivo. Splashtop ricorda l'ultima impostazione di Wacom Bridge, quindi una volta attivata, sarà pronta la prossima volta che ti connetti.
Qui sotto vedrai cosa cambia Wacom Bridge, cosa ti serve prima di iniziare e come attivarlo in pochi clic. Ecco la versione in 60 secondi:
Cosa cambia con Wacom Bridge quando disegni da remoto
Wacom Bridge collega il driver Wacom sul tuo computer locale al driver Wacom sul computer remoto. Il tuo tablet si comporta quindi sul computer remoto come sulla tua scrivania.
Sensibilità alla pressione completa: i tratti leggeri vengono rilevati e le curve di pressione risultano fluide, così lo spessore della linea segue il movimento della tua mano.
Inclinazione accurata e movimenti fini: L'inclinazione e i delicati movimenti della penna vengono riprodotti con maggiore precisione per ombreggiature e pennellate.
Un solo tablet per entrambi i computer: puoi usare il tuo tablet sul computer locale e su quello remoto e le tue impostazioni Wacom si applicano a entrambi.
Impostazioni specifiche dell'app che vengono mantenute: Le impostazioni della penna che hai configurato per app come Photoshop ti seguono nella sessione remota quando l'app è installata su entrambi i computer.
Anteprima istantanea del tratto con Wacom Inkline: Inkline disegna subito ogni tratto sullo schermo mentre il computer remoto si aggiorna. Nei test interni di Wacom, Wacom Bridge con Inkline ha ridotto la latenza in media del 65%.
Se stai valutando Wacom Bridge rispetto a USB Device Redirection o Remote Stylus, scopri come si confrontano le tre opzioni.
Cosa ti serve prima di attivare Wacom Bridge
Controlla questi elementi prima di iniziare, così l’impostazione verrà visualizzata e funzionerà subito al primo tentativo:
Un piano Splashtop che include Wacom Bridge: Splashtop Remote Access Performance o Splashtop Enterprise. I clienti di Splashtop Remote Support SOS possono usarlo se abbinato a Splashtop Remote Access Performance.
Windows su entrambi i computer: Il computer locale e il computer remoto devono entrambi avere Windows 10 o versioni successive.
L'ultima versione del driver Wacom su entrambi i computer: Installala su ogni macchina, poi riavvia. Lo spegnimento non conta.
App Splashtop aggiornate: l'app Splashtop Business sul tuo computer locale e Splashtop Streamer sul computer remoto.
Una tavoletta o un display con penna Wacom: I modelli testati includono Cintiq Pro, Intuos Pro, Cintiq 16 e 22, MobileStudio Pro e Movink 13. Anche altri modelli potrebbero funzionare.
Una scheda grafica adeguata sul computer remoto: Una scheda Nvidia con driver aggiornati.
Per i requisiti completi e le limitazioni note, consulta l’ articolo di supporto su Wacom Bridge.
Come attivare Wacom Bridge in Splashtop
Una volta soddisfatti i prerequisiti, la configurazione richiede solo pochi clic:
Installa il driver Wacom: installa l'ultima versione del driver Wacom sui computer locale e remoto, quindi riavviali entrambi.
Apri l'app Splashtop Business: Sul tuo computer locale, trova il computer remoto su cui vuoi disegnare.
Attiva Wacom Bridge: vai su Impostazioni, seleziona Impostazioni avanzate e attiva Wacom Bridge.
Connetti: fai doppio clic sul computer per avviare la sessione remota. Se sei già connesso, puoi invece attivare Wacom Bridge dal menu della barra degli strumenti della sessione.
Controlla la connessione: Apri Wacom Center sul tuo computer locale e vai alla scheda Wacom Bridge. Lo stato passa da Non connesso a Connesso.
Attiva Inkline: Attiva Mostra Wacom Inkline per vedere ogni tratto all'istante mentre il computer remoto si aggiorna.
Regola al meglio la penna: modifica il cursore sullo schermo locale, il tempo di dissolvenza di Inkline, la sensibilità alla pressione, la dimensione del pennello e il colore della linea in base al tuo modo di lavorare.
Ecco fatto. Splashtop ricorda l'ultima impostazione di Wacom Bridge, così la prossima volta che ti connetti puoi riprendere da dove avevi lasciato.
Preferisci provarlo cliccando direttamente? Prova la demo interattiva di configurazione di Wacom Bridge.
Ottieni la pressione completa della penna nella tua prossima sessione remota
Se i tratti leggeri scompaiono o se ogni linea appare con lo stesso spessore, Wacom Bridge è l'impostazione da controllare. Attivala una volta e Splashtop ricorderà l'impostazione, così la prossima volta pressione, inclinazione e impostazioni della penna saranno già pronte.
Usi già Splashtop Remote Access Performance o Splashtop Enterprise? Apri l'app Splashtop Business e attivala ora. Sei nuovo su Splashtop? Inizia una prova gratuita di Splashtop Remote Access Performance e prova Wacom Bridge con il tuo tablet. I team di studio possono anche scoprire Splashtop per media e intrattenimento.