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Security padlock placed on top of a circuit board

Come valutare la sicurezza del software di accesso remoto

Splashtop Team
2 minuti di lettura
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Quando acquisti una soluzione di accesso remoto per la tua azienda, per consentire il lavoro da casa, il lavoro a distanza, l'assistenza informatica a distanza o anche l'accesso al laboratorio remoto, è fondamentale che tu scelga una soluzione che garantisca la massima sicurezza.

Dopo tutto, le minacce informatiche sono sempre più diffuse nell'ambiente di lavoro remoto di oggi. Per questo motivo, la protezione dell'azienda e dei dati deve essere una priorità assoluta nella scelta, nella distribuzione e nell'utilizzo di un prodotto per l'accesso remoto.

Quindi, se sei alla ricerca di una soluzione di accesso remoto, ecco i fattori di sicurezza che dovresti prendere in considerazione:

  • Connessioni remote sicure

  • Funzionalità di sicurezza

  • Conformità

  • Affidabilità

Connessioni remote sicure

Con i tuoi utenti che si connettono ai computer della tua organizzazione dai loro dispositivi personali, vorrai assicurarti che quelle connessioni remote siano sicure. La crittografia end-to-end è un must. Ad esempio, le connessioni remote di Splashtop sono protette con TLS (incluso TLS 1.2) e crittografia AES a 256 bit.

Quando si tratta di connessioni sicure tra dispositivi personali e computer aziendali, il software di accesso remoto supera di gran lunga le VPN. Con una VPN, una connessione da un dispositivo compromesso potrebbe infettare l'intera rete dell'ufficio, i computer e le risorse.

D'altra parte, uno strumento di accesso remoto come Splashtop consente agli utenti di accedere ai computer dell'ufficio o del laboratorio senza accedere all'intera rete, eliminando il rischio di esposizione della rete e di altre risorse. Scopri perché Splashtop è la migliore alternativa VPN per chi lavora da casa.

Funzionalità di sicurezza

La tua organizzazione dovrebbe scegliere una soluzione di accesso remoto che ti offra funzioni di sicurezza come il single sign-on (SSO), l'autenticazione a due fattori, l'autenticazione del dispositivo e altro ancora, per garantire che l'uso dello strumento di accesso remoto sia in linea con le tue politiche di sicurezza interne e i processi di auditing.

Il tuo software di accesso remoto dovrebbe fornirti gli strumenti per gestire in modo efficace i tuoi utenti e i tuoi dispositivi. Le caratteristiche di sicurezza a cui devi prestare attenzione sono:

  • Autenticazione dispositivo

  • Protezione password multilivello

  • Verifica in due fasi

  • Schermo vuoto

  • Blocco automatico dello schermo

  • Timeout di inattività sessione

  • Notificazione di connessione remota

  • Controllo copia/incolla

  • Controllo del trasferimento dei file

  • Controllo della stampa a distanza

  • Blocca la configurazione dello streamer

  • Autenticazione server proxy

  • Applicazioni con firma digitale

  • Integrazione con Active Directory

  • Registrazione

I registri sono una funzione fondamentale per la sicurezza, in quanto ti permettono di tenere traccia delle connessioni remote, dei trasferimenti di file e altro ancora a scopo di verifica. Tutte queste funzioni, e altre ancora, sono disponibili in Splashtop. Scopri tutte le caratteristiche di sicurezza di Splashtop.

Conformità

Verifica quali sono i regolamenti governativi, le norme e gli standard specifici del settore a cui aderisce il tuo fornitore di accesso remoto.

Come minimo, uno strumento di accesso remoto deve essere conforme a ISO, SOC2, PCI, SCC e GDPR. La conformitàHIPAA è molto importante per l'assistenza sanitaria, poiché FERPA è per l'istruzione (Splashtop supporta la conformità sia per HIPAA che per FERPA). Oltre a ciò, la soluzione stessa deve essere in grado di supportare il programma di conformità della propria azienda.

Per saperne di più sulla conformità di Splashtop agli standard e alle normative.

Affidabilità

Infine, vorrai una soluzione che sia affidabile. Le soluzioni di accesso remoto con funzionalità di autoscaling, alta disponibilità e auto-riparazione possono aiutare a garantire che non ci siano interruzioni del servizio.

Il tuo strumento di accesso remoto deve essere operativo 24/7, poiché uno dei vantaggi dell'accesso remoto è che permette ai tuoi utenti di accedere ai computer di lavoro in qualsiasi momento. Dopo tutto, la produttività dei tuoi utenti remoti potrebbe dipendere dal tuo software per accesso remoto.

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