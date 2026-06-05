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Come gli MSP che utilizzano NinjaOne possono consentire ai clienti di accedere in remoto ai loro computer di lavoro

Splashtop Team
1 minuti di lettura
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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L'epidemia di Coronavirus ha portato a una spinta globale per le aziende per consentire ai loro dipendenti di lavorare da casa. Questa è una precauzione che i datori di lavoro hanno preso per mantenere i dipendenti e le loro famiglie al sicuro, ed è la tendenza che sta andando avanti. Splashtop, uno strumento di accesso remoto e supporto remoto, è stato in una posizione unica per aiutare i dipendenti a essere produttivi mentre lavorano da casa, e aiutare con il loro piano di business continuity.

Consenti ai clienti di lavorare da casa con Splashtop Remote Access Pro

Anche i tuoi clienti lavorano in remoto? È possibile consentire loro di essere produttivi e accedere in remoto ai computer di lavoro senza alcuna installazione aggiuntiva. Puoi sfruttare lo streamer già installato come parte dell'agente NinjaOne e consentire ai tuoi clienti di accedere ai computer in remoto dai loro dispositivi.

Ci vogliono solo 4 semplici passi:

Infographic showing how an MSP uses NinjaRMM and Splashtop: 1) MSP buys Splashtop Business Access Pro, 2) Installs Streamer on endpoints, 3) Sets access permissions, 4) Customers use app to remote into their computers.


In questo modo, puoi fornire un accesso remoto sicuro come servizio aggiuntivo per i tuoi clienti e ottenere un ulteriore flusso di entrate. La nostra pagina di supporto NinjaOne fornisce istruzioni dettagliate su come fare.

Informazioni su Splashtop Remote Access Pro

Splashtop fornisce gli strumenti di accesso remoto più affidabili, affidabili e sicuri per professionisti aziendali e team di grandi dimensioni. Gli utenti possono connettersi ai loro computer Windows, Mac o Linux dal loro computer di casa e anche dispositivi iOS e Android. La sessione di accesso remoto di Splashtop fornisce funzioni come il supporto multi-to-muti monitor, registrazione sessione, chat, condivisione desktop, riavvio remoto e molti altri!

Splashtop offre ai team uno sconto fino al 25% a sostegno delle iniziative di lavoro da casa. Leggi tutto quello che c'è da sapere su Splashtop Remote Access.

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Hai anche bisogno di supportare computer e dispositivi mobili che non sono gestiti sotto NinjaOne? Prova Splashtop Remote Support per un supporto supervisionato e non supervisionato.

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