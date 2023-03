Come i team IT possono trarre vantaggio dall'implementazione delle Anywhere Operations

Secondo Gartner, le Anywhere Operations sono state inserite tra le migliori tendenze di tecnologia strategica del 2021. Sebbene il concetto e la pratica di Anywhere Operations siano stati stimolati dalla pandemia, Gartner sostiene che le Anywhere Operations saranno ancora più necessarie una volta che la crisi pandemica sarà passata.

Anywhere Operations è un modello di organizzazione grazie al quale un team IT è in grado di supportare una forza lavoro distribuita. Si tratta di implementare le tecnologie IT per garantire la sicurezza delle postazioni di lavoro remote, fornire assistenza a dipendenti, clienti e partner e distribuire virtualmente prodotti e servizi da qualsiasi luogo.

Il report di Gartner sottolinea che le organizzazioni dovranno affrontare nuove aspettative dei clienti e nuove esigenze di trasformazione digitale nel periodo post-pandemia. Gli analisti scrivono: "I leader IT devono adottare un modello aziendale di Anywhere Operations per raggiungere i clienti, abilitare i dipendenti e fornire servizi aziendali ovunque serva".

L'accesso remoto moderno è un elemento fondamentale per le Anywhere Operations.

Una soluzione di accesso remoto moderna come Splashtop, è la base ideale per avviare una strategia di Anywhere Operations. E non è difficile capire il perché.Splashtop Enterprise incorpora il supporto ovunque, la sicurezza avanzata per le postazioni di lavoro remote e l'integrazione con le soluzioni più diffuse e complementari, ampliando il valore di una forza lavoro distribuita.

Queste funzionalità si allineano perfettamente con le raccomandazioni di Gartner per i leader IT responsabili dell'infrastruttura, delle operazioni e della gestione del cloud, tra cui:

Digitalizzare l'esperienza predefinita e rendere remoto il modello di consegna predefinito

Privilegiare l'accesso sicuro

Offrire un'esperienza digitale fluida negli spazi fisici e virtuali, abilitando flussi di lavoro indipendenti dalla posizione.

Il risultato finale, secondo Gartner, è che l'unione di esperienze virtuali e fisiche porterà a una maggiore produttività della forza lavoro e a una maggiore vicinanza ai clienti.

"Un modello operativo digital-first e remote-first consente una maggiore efficienza operativa, migliora la produttività dei lavoratori e democratizza l'accesso a una forza lavoro diversificata e geograficamente distribuita". - Gartner.

4 vantaggi dell'implementazione di Anywhere Operations

Poiché Gartner prevede che il 40% delle aziende implementerà Anywhere Operations entro il 2023, vale la pena di esaminare i vantaggi previsti in modo un po' più dettagliato.

Vantaggio n. 1: produttività e soddisfazione dei dipendenti.

Le aziende che offrono un'opzione di telelavoro (abilitata all'accesso remoto e all'assistenza a distanza) hanno registrato negli ultimi anni un impressionante aumento della produttività. Durante la pandemia, le persone si sono rese conto del grande valore che ha un giusto equilibrio fra vita e lavoro. L'accesso remoto sicuro consente loro di svolgere il proprio lavoro e di assistere i clienti ovunque.

È inoltre importante notare che le Anywhere Operations possono espandere le capacità di reclutamento dei dipendenti. Avere posti di lavoro solidi e a distanza rende molto più facile per il personale delle risorse umane addetto al recruiting di assumere i dipendenti più adatti per le tue esigenze, ovunque si trovino.

Vantaggio n. 2: assistenza remota 24 ore su 24, 7 giorni su 7 personalizzata per dipendenti e clienti.

Splashtop Enterprise ti permette di personalizzare l'applicazione di supporto con il tuo marchio e di fornire supporto non supervisionato o supervisionato. L'assistenza non supervisionata consente ai tecnici IT di assistere qualsiasi dipendente in qualsiasi momento, anche quando è lontano dal proprio computer. L'assistenza supervisionata offre ai tuoi dipendenti un supporto immediato su qualsiasi dispositivo, compresi quelli non dati in dotazione dall'azienda.

L'assistenza ai clienti diventa molto più semplice se gli account manager, il supporto IT, l'assistenza clienti e i dipendenti del reparto vendite sono dislocati strategicamente in diverse aree geografiche. Le funzionalità del service desk di di Splashtop permettono di mantenere un team di assistenza ben organizzato e distribuito. Le richieste dei clienti possono essere indirizzate al tecnico più adatto e gli esperti possono essere chiamati in causa quando è richiesto un livello di assistenza superiore. Le funzioni avanzate di gestione dei team rendono sicuro e facile per l'IT supportare efficacemente clienti, collaboratori e dipendenti.

Vantaggio n. 3: migliore collaborazione e produttività.

È quasi superfluo dirlo, ma quando gli utenti possono accedere al computer, ai dati e alle applicazioni dell'ufficio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la collaborazione migliora.

Ad esempio, uno studio di produzione può trovarsi a lavorare con una scadenza ravvicinata per consegnare un video al cliente. Alla fine della giornata, il video deve essere renderizzato per molte ore. Nessun problema, con l'accesso remoto! I responsabili di progetto possono lasciare l'ufficio in orario e inviare da remoto il file video completato durante la notte. Il cliente sarà soddisfatto della consegna rapida, e i responsabili del progetto raggiungeranno il giusto equilibrio fra vita e lavoro.

Vantaggio n. 4: operazioni efficienti dal punto di vista dei costi, in tempi rapidi.

Università, governi e aziende si sono resi conto che la trasformazione digitale è fondamentale per il loro successo a medio e lungo termine e per rimanere competitivi. Eppure, molte organizzazioni hanno faticato a ottenere risultati a breve termine che supportassero obiettivi di trasformazione digitale ampi e a lungo termine.

Una soluzione di accesso remoto moderna supera questa sfida. L'IT può implementare Splashtop in pochi giorni, o addirittura poche ore, per iniziare a vedere risultati immediati. Il motivo è che Splashtop fornisce soluzioni pronte all'uso che si integrano perfettamente nell'ambiente esistente. Per scoprire quanto è facile, leggi queste due storie di successo dei nostri clienti: BDP offre agli utenti l'accesso remoto in sole 48 ore e TechCastles abilita rapidamente la produzione dei film da remoto.

Conclusione: Iniziare in modo intelligente e crescere con Anywhere Operations

I grandi progressi come la trasformazione digitale avvengono un passo alla volta, ma con le soluzioni giuste è tutto più facile. I leader IT che hanno cercato di "svuotare l'oceano" con soluzioni complesse hanno pagato il prezzo di implementazioni fallite e dell'insoddisfazione dei clienti/dipendenti. Ecco perché l'accesso remoto moderno è la base ideale per la tua strategia di Anywhere Operations. È veloce, facile e altamente efficiente dal punto di vista dei costi e migliora l'esperienza dei clienti e dei dipendenti in breve tempo.

Inizia subito a implementare Anywhere Operations con Splashtop Enterprise

Richiedi una dimostrazione