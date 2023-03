Splashtop Business Access Pro e Solo — Domande frequenti per gli utenti di Business Access esistenti

Questo post sul blog contiene informazioni e domande frequenti per le persone che si sono abbonate a Splashtop Business Access (o hanno iniziato una prova gratuita) prima del 20 agosto 2018 .

Quello che stiamo annunciando

Oggi Splashtop annuncia Splashtop Business Access Solo e Splashtop Business Access Pro. Queste nuove edizioni sostituiscono il precedente prodotto Splashtop Business Access.

In che modo questo influenzi me come abbonato Splashtop Business Access?

Se ti sei iscritto a Splashtop Business Access prima del 20 agosto 2018, hai un paio di opzioni:

Aggiornamento a Business Access Pro

Fai clic sul link Pro nella dashboard my.splashtop o vai su https://redirect.splashtop.com/pro per iniziare. Puoi provare gratuitamente le funzionalità Pro per 14 giorni. Puoi anche utilizzare il link presente nella pagina per aggiornare il tuo abbonamento Business Access esistente a Pro a un prezzo proporzionale che ti dà il credito completo per l'abbonamento corrente. Se arrivi a quella pagina e vedi un messaggio che dice di contattare il reparto vendite, significa che hai una vecchia versione di Business Access che richiede alcuni passaggi aggiuntivi ad parte nostra per effettuare l'aggiornamento a Pro. In tal caso, ti basterà seguire le istruzioni per contattarci e saremo lieti di aiutarti.

Otterrai nuove funzionalità, tra cui:

Supporto multi-monitor (visualizzazione di più monitor da un computer remoto su uno o più schermi locali)

Chat al di fuori di una sessione di accesso remoto

Condividi il mio desktop (per condividere il desktop di Windows tramite un link Web)

Eventuali nuove funzionalità che verranno aggiunte all'edizione Pro durante il periodo di abbonamento

Tieni inoltre presente questi elementi se stai valutando l'aggiornamento dal precedente Business Access a Pro:

È possibile avviare sessioni di accesso remoto da un dispositivo alla volta (per licenza utente). È possibile eseguire la connessione remota in tutti i computer che si desidera (fino a 10 per licenza utente) purché si tratti di un singolo dispositivo. Se acquisti un abbonamento a 3 utenti, puoi avviare sessioni da un massimo di 3 dispositivi contemporaneamente.

Business Access Pro non supporta l'accesso remoto alle sessioni RDP. Questa funzione è destinata principalmente al supporto remoto ed è disponibile in Splashtop Remote Support.

L'aggiornamento è irreversibile, quindi assicurati di comprendere i nuovi prezzi e le restrizioni sopra riportate prima di eseguire l'aggiornamento.

Resta con quello che hai

Puoi continuare con il tuo abbonamento Splashtop Business Access e il set di funzionalità correnti e rinnovarlo al tuo attuale prezzo di abbonamento annuale. Assicurati di mantenere attive le informazioni di pagamento e di mantenere attivato il rinnovo automatico. E se hai avuto uno sconto sul volume, assicurati di non ridurre il numero di abbonamenti al di sotto della soglia di sconto.

Non tornare a Business Access Solo

Non è consigliabile eseguire il downgrade a Business Access Solo, almeno non a questo punto. L'edizione Solo ha meno funzionalità e un numero inferiore di computer (limite 2) rispetto all'abbonamento originale.

Cosa succede se dispongo di una versione precedente e il mio abbonamento scade?

Se l'abbonamento scade e vuoi rimanere sul vecchio Business Access, assicurati di riattivare l'abbonamento il prima possibile. Dopo un periodo di 30 giorni, non sarà più possibile riattivare un abbonamento scaduto sul vecchio piano e sarà necessario scegliere una delle nuove opzioni di abbonamento.

Posso semplicemente aggiungere le nuove funzionalità al mio abbonamento esistente per la vecchia versione?

Siamo spiacenti, ma questa opzione non è disponibile.

Cosa succede se di recente ho iniziato una versione di prova della vecchia versione e voglio quel set di funzionalità?

Se accedi alla console my.splashtop.com entro 30 giorni dalla data di prova e fai clic sul pulsante "Acquista", puoi acquistare l'originale Splashtop Business Access. Successivamente, sarà possibile eseguire l'aggiornamento a Business Access Pro (se si desidera disporre di funzionalità aggiuntive come monitor multi-to-multi, due utenti in remoto in un computer, ecc.), a un prezzo proporzionale.

Se ho provato Business Access più di 30 giorni fa, quali sono le opzioni disponibili?

Puoi iniziare una nuova versione di valutazione di Business Access Pro per provare per 14 giorni tutte le funzionalità più recenti e scegliere di acquistare Business Access Pro o Business Access Solo, a seconda delle tue esigenze.

E se avessi altre domande?

Visita la pagina web di Splashtop Business Access e fai clic sulla finestra di chat nell'angolo in basso a destra dello schermo per contattare il nostro team di vendita. Puoi anche contattarci via e-mail o telefono.