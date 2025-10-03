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Executive reading information about Splashtop Business Access Pro on a laptop

Splashtop Business Access Pro e Solo — Domande frequenti per gli utenti di Business Access esistenti

Splashtop Team
3 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
Prova gratuita

Da gennaio 2025, Splashtop Business Access ha cambiato nome in Splashtop Remote Access.

Questo post sul blog contiene informazioni e domande frequenti per le persone che si sono abbonate a Splashtop Business Access (o hanno iniziato una prova gratuita) prima del 20 agosto 2018.

Quello che stiamo annunciando

Oggi Splashtop annuncia Splashtop Business Access Solo e Splashtop Business Access Pro. Queste nuove edizioni sostituiscono il precedente prodotto Splashtop Business Access. (Aggiornamento: da allora abbiamo lanciato un altro livello di Splashtop Business Access, chiamato Splashtop Business Access Performance)

In che modo questo influenzi me come abbonato Splashtop Business Access?

Se ti sei iscritto a Splashtop Business Access prima del 20 agosto 2018, hai un paio di opzioni:

Aggiornamento a Business Access Pro

Fai clic sul link Pro nella dashboard my.splashtop o fai clic qui per iniziare. Puoi provare gratuitamente le funzionalità Pro per 7 giorni. Puoi anche utilizzare il link presente nella pagina per aggiornare il tuo abbonamento Business Access esistente a Pro a un prezzo proporzionale che ti dà il credito completo per l'abbonamento corrente. Se arrivi a quella pagina e vedi un messaggio che dice di contattare il reparto vendite, significa che hai una vecchia versione di Business Access che richiede alcuni passaggi aggiuntivi da parte nostra per effettuare l'aggiornamento a Pro. In tal caso, ti basterà seguire le istruzioni per contattarci e saremo lieti di aiutarti.

Otterrai nuove funzionalità, tra cui:

  • Supporto multi-monitor (visualizzazione di più monitor da un computer remoto su uno o più schermi locali)

  • Chat al di fuori di una sessione di accesso remoto

  • Condividi il mio desktop (per condividere il desktop di Windows tramite un link Web)

  • Eventuali nuove funzionalità che verranno aggiunte all'edizione Pro durante il periodo di abbonamento

Tieni inoltre presente questi elementi se stai valutando l'aggiornamento dal precedente Business Access a Pro:

  • È possibile avviare sessioni di accesso remoto da un dispositivo alla volta (per licenza utente). È possibile eseguire la connessione remota in tutti i computer che si desidera (fino a 10 per licenza utente) purché si tratti di un singolo dispositivo. Se acquisti un abbonamento a 3 utenti, puoi avviare sessioni da un massimo di 3 dispositivi contemporaneamente.

  • Business Access Pro non supporta l'accesso remoto alle sessioni RDP. Questa funzione è destinata principalmente al supporto remoto ed è disponibile in Splashtop Remote Support.

  • L'aggiornamento è irreversibile, quindi assicurati di comprendere i nuovi prezzi e le restrizioni sopra riportate prima di eseguire l'aggiornamento.

Resta con quello che hai

Puoi continuare con il tuo abbonamento Splashtop Business Access e il set di funzionalità correnti e rinnovarlo al tuo attuale prezzo di abbonamento annuale. Assicurati di mantenere attive le informazioni di pagamento e di mantenere attivato il rinnovo automatico. E se hai avuto uno sconto sul volume, assicurati di non ridurre il numero di abbonamenti al di sotto della soglia di sconto.

Cosa succede se ho una vecchia licenza e il mio abbonamento scade?

Se accedi alla tua console my.splashtop.com e fai clic sul pulsante "Acquista", vedrai le attuali opzioni di licenza di Business Access.

Posso semplicemente aggiungere le nuove funzionalità al mio abbonamento esistente per la vecchia versione?

Siamo spiacenti, ma questa opzione non è disponibile.

E se avessi altre domande?

Business Remote Access Icon

Visita la pagina di accesso remoto di Splashtop e fai clic sulla finestra di chat in basso a destra dello schermo per chattare con il nostro team di Vendite. Puoi anche contattarci via email o telefono.


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