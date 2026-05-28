Trasferimento di file tra Windows e Mac con Splashtop Remote Desktop

A differenza della maggior parte dei prodotti desktop remoti, il trasferimento di file drag-and-drop di Splashtop funziona su più piattaforme, in modo da poter trasferire file da PC a Mac e viceversa.
Con Splashtop, è possibile trasferire in modo rapido e sicuro file (inclusi file di grandi dimensioni) tra computer, senza bisogno di USB. Le soluzioni aziendali principali di Splashtop (Remote Access, Remote Support ed Enterprise) offrono la possibilità di accedere in remoto ai computer da qualsiasi altro computer da qualsiasi parte del mondo. Con ciascuno di questi prodotti, è possibile trasferire file tra il computer locale e il computer remoto e viceversa.
L' ultimo aggiornamento di Splashtop ha introdotto il trasferimento di file drag-and-drop per ciascuno dei principali prodotti aziendali elencati sopra. Con questa nuova funzione, puoi semplicemente selezionare il file che vuoi trasferire, trascinarlo dal desktop originale e rilasciarlo nell'altro desktop per trasferirlo su quel computer!
Inoltre, con Splashtop è possibile eseguire Trasferimento file con trascinamento della selezione tra computer Mac e computer Windows. La maggior parte dei prodotti di accesso remoto consente di trasferire file solo tra computer in esecuzione sullo stesso sistema operativo.
Vuoi provare il trasferimento di file con trascinamento della selezione in Splashtop? Quando avvii una versione di prova gratuita di Splashtop Remote Access o Remote Support, ottieni l'accesso completo al prodotto di tua scelta per 7 giorni e puoi testarlo quanto desideri.
È possibile iniziare a utilizzare Splashtop Remote Access (per gli utenti che desiderano accedere ai propri computer da remoto) facendo clic sul pulsante sottostante. Nessuna carta di credito e nessun impegno richiesto per iniziare le nostre prove gratuite. Continua a leggere qui sotto per vedere come funziona il trasferimento di file con trascinamento della selezione con Splashtop.
Come eseguire Trasferimento file con trascinamento della selezione da un computer a un altro
Ancora una volta, con la funzione di trascinamento della selezione di Splashtop puoi:
Trasferimento di file da PC a PC (Windows)
Trasferisci file da Mac a Mac
Trasferisci file da Mac a PC (Windows) e viceversa
Per iniziare, devi aprire l'app Splashtop Business sul tuo computer locale e remoto nel computer a cui vuoi accedere e trasferire i file da/per. Una volta connesso, è possibile selezionare i file che si desidera trasferire sull'altro computer. Da lì, è semplice come trascinarlo sull'altro computer e rilasciarlo per salvarlo lì.
Nell'esempio seguente, il computer Mac è il computer locale e il computer remoto è il computer Windows. Puoi vedere il mouse trascinando una cartella dal computer Windows (remoto) e rilasciandola sul computer Mac (locale), dove viene salvata sul Mac e può essere visualizzata sul desktop.
Oltre al trascinamento della selezione, è possibile utilizzare Gestione file per trasferire file tra computer oppure Copia-Incolla i file da un computer all'altro nei computer Windows. È inoltre possibile trasferire file mentre non si è in una sessione di accesso remoto.
Informazioni sulle soluzioni Splashtop Remote Desktop
Splashtop offre le migliori soluzioni desktop remoti, con gli strumenti e le funzionalità di cui hai bisogno. Dai un'occhiata a una delle soluzioni qui sotto e non dimenticare di iniziare la prova gratuita:
Splashtop Remote Access: per privati e piccoli team che desiderano l'accesso remoto ai propri computer.
Splashtop Remote Support: per IT, assistenza, help desk e MSP che vogliono accedere da remoto ai computer dei loro utenti senza supervisione per dare supporto remoto.
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Non sono richiesti carte di credito o impegni per iniziare la prova gratuita.