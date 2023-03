Splashtop aggiunge trasferimento di file drag-and-drop, registrazione di sessione e altre funzionalità/miglioramenti nelle soluzioni Desktop remoto

- L'ultima versione delle applicazioni Splashtop Business per Windows e Mac introduce diverse funzionalità molto richieste.

San Jose, California, 24 gennaio 2019 - Splashtop, Inc, leader mondiale nelle soluzioni per l'accesso remoto, la collaborazione e l'assistenza a distanza, ha introdotto oggi il trasferimento di file con trascinamento e la registrazione di sessioni nell'ultima versione delle app Splashtop Business. Queste caratteristiche, insieme ad altre novità e miglioramenti delle prestazioni, sono ora disponibili in alcuni pacchetti Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support e Splashtop SOS.

Trasferimento file con il trascinamento della selezione facilita il trasferimento dei file tra computer locali e remoti. Durante l'accesso a un computer remoto, gli utenti possono semplicemente utilizzare il mouse o il trackpad per selezionare e trascinare i file desiderati dal computer locale al computer remoto e viceversa. Gli utenti possono anche eseguire Trasferimento di file tra computer Windows e Mac, cosa non offerta dalla maggior parte delle altre soluzioni di accesso remoto.

La registrazione di sessione consente agli utenti di registrare le sessioni di accesso remoto facendo clic su un pulsante sulla barra degli strumenti per avviare e interrompere la registrazione, con tutte le registrazioni automaticamente salvate nel computer locale. Questo offre agli utenti un modo semplice per registrare le sessioni per scopi di formazione, registrazione, creazione di video e altro ancora.

Altre nuove funzionalità e miglioramenti in Splashtop versione 3.3.0.0 includono:

Copia-Incolla Trasferimento file (solo Windows)

Velocità di trasferimento file notevolmente migliorata

Trasferire i file senza avviare una sessione di accesso remoto

Miglioramenti UX Trasferimento file

Riavvio pianificato (Supporto remoto Premium)

Avvisi per eventi Windows (Supporto remoto Premium)

Supporto per macOS Mojave Dark Mode

"Con l'aggiunta del Drag-and-Drop e del Copia-Incolla per il trasferimento dei file, oltre ai miglioramenti apportati alla velocità e all'UX, Splashtop offre le migliori funzionalità di trasferimento dei file nel settore dell'accesso remoto", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "I prodotti di Splashtop per il core business hanno già un prezzo inferiore dell'80% rispetto ai nostri principali concorrenti. Le nuove funzionalità e i miglioramenti aggiunti nell'ultima versione proseguono il nostro impegno a fornire ai nostri clienti le soluzioni di accesso remoto e assistenza remota più convenienti."

Splashtop Remote Support Premium, rilasciato lo scorso agosto per fornire ulteriori funzionalità di monitoraggio e gestione insieme al supporto remoto, ottiene anche nuovi aggiornamenti nella versione 3.3.0.0 con riavvio pianificato e avvisi per eventi Windows.

Disponibile ora

I nuovi abbonati a Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support e Splashtop SOS riceveranno automaticamente la nuova versione delle applicazioni Splashtop. Gli attuali abbonati possono avere maggiori informazioni sul rilascio, sulle modalità di distribuzione degli aggiornamenti e sulle caratteristiche dei pacchetti all'indirizzo https://www.splashtop.com/splashtop-new-features-january-2019. Le nuove funzionalità sono disponibili anche nelle prove gratuite di Splashtop Business Access, Remote Support o SOS.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di fornire assistenza a computer, apparecchiature mobili e industriali e all'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di assistenza on-demand di Splashtop consentono ai team di assistenza e help desk di accedere da remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi. Oltre 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Per saperne di più visita https://www.splashtop.com.