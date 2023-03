Perché Splashtop è il miglior software di lavoro remoto

I professionisti del telelavoro affermano che l'accesso remoto Splashtop è il loro software di telelavoro preferito. Scopri perché Splashtop è il miglior software desktop remoto per lavorare da casa.

Più professionisti aziendali lavorano da casa o in viaggio. Mentre lavorare in remoto può aggiungere flessibilità ed essere un grande vantaggio per voi, può anche essere una sfida in quanto rimanere produttivi mentre si lavora lontano dall'ufficio può essere difficile.

Se lavori in remoto (noto anche come telelavoro o telelavoro), allora hai bisogno dello strumento giusto che ti aiuti a essere il più produttivo possibile, indipendentemente da dove ti trovi o da quale dispositivo stai usando.

Per ottenere questo, hai bisogno di una soluzione che renda i tuoi computer di lavoro completamente accessibili a te in qualsiasi momento. In questo modo è possibile accedere alle applicazioni e ai file nel momento in cui è necessario lavorare su di essi.

Detto questo, Splashtop Business Access è il miglior software per lavorare in remoto. Infatti, più di 20 milioni di persone usano Splashtop per l'accesso remoto.

Perché Splashtop Business Access è il miglior strumento di desktop remoto per il telelavoro

È possibile accedere in remoto a qualsiasi computer da qualsiasi altro dispositivo

Non preoccuparti di avere il dispositivo o il sistema operativo giusto. Splashtop funziona su più piattaforme in modo da poter accedere a tutti i computer da qualsiasi dispositivo personale.

Potrai controllare in remoto i tuoi computer Windows, Mac e Linux dai tuoi dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.

È possibile lavorare senza problemi su connessioni remote

Niente è più sconvolgente di una connessione remota lenta e in ritardo. Le connessioni rapide di Splashtop con qualità HD (e audio) consentono di controllare il computer remoto in tempo reale e di sentirti seduto davanti ad esso.

Con Splashtop, il tuo computer di lavoro, i file e le applicazioni su di esso saranno sempre accessibili a te.

Ottieni tutte le funzionalità del desktop remoto di cui hai bisogno per rimanere produttivo

Splashtop Business Access è dotato degli strumenti più richiesti dai professionisti aziendali che lavorano in remoto.

Trasferimento di file drag-and-drop, stampa remota, riavvio remoto, riattivazione remota, chat e supporto multi-to-multi monitor sono solo alcune delle caratteristiche che è possibile utilizzare per essere un teleworker più efficace.

Risparmierai sui costi — molto

Non è necessario spendere una fortuna per ottenere il miglior software di accesso remoto progettato per l'uso aziendale. Prodotti come AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn Pro, e GoToMyPC costano centinaia di dollari all'anno: un prezzo elevato da pagare per lavorare da remoto.

D'altra parte, Splashtop Business Access può farti risparmiare fino all'80% (o più!) sul costo annuale. Si tratta di centinaia o addirittura migliaia di dollari di risparmio annuo.

Splashtop Business Access inizia a soli €4.58 al mese. Confrontalo con il piano commerciale di TeamViewer che inizia da €32.90 al mese.

Garantirai sicurezza e conformità agli standard

La vostra azienda segue rigide normative di settore come HIPAA? Sei tenuto a rispettare le regole di sicurezza dei dati della tua azienda?

Con Splashtop non dovrai preoccuparti di infrangere queste regole. Splashtop è dotato di funzioni e pratiche di sicurezza leader del settore, tra cui la crittografia TLS e AES a 256 bit, l'autenticazione del dispositivo, la verifica in due passaggi e diverse opzioni di password di secondo livello. Tutte le connessioni, i trasferimenti di file e gli eventi di gestione vengono registrati.

Inoltre, Splashtop garantisce la conformità alle normative di settore.

Cosa dicono i professionisti del telelavoro di Splashtop

Grazie a Splashtop, S.J. Pockmire riduce significativamente la quantità di tempo che viaggia per lavoro. Ora si occupa della maggior parte dei compiti comodamente da casa sua. Scopri la sua storia sull'utilizzo dell' accesso remoto Splashtop per lavorare in remoto nel caso di studio qui sotto:

Caso studio di telecomunione con Splashtop

"Ho utilizzato TeamViewer e Google [Chrome Remote Desktop] finché non ho iniziato ad avere problemi con il loro software. Poi ho scoperto Splashtop. Ho fatto una ricerca su tutti i software presenti sul mercato e Splashtop è stato il più facile da installare e da utilizzare immediatamente. È fantastico e molto adatto al Mac". - S.J. Pockmire

