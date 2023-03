Splashtop ottiene la valutazione A+ dal Better Business Bureau

Splashtop è stata recentemente accreditata dal Better Business Bureau e ha ottenuto una valutazione A+.

Splashtop, fornitore leader di soluzioni per l'accesso e il supporto remoto, è stato accreditato dal Better Business Bureau (BBB). Splashtop si è guadagnata l'accreditamento e la valutazione A+ da parte della BBB grazie anche al fatto che l'eccellenza del servizio è stata la priorità numero uno sin dalla fondazione dell'azienda nel 2006.

Solo le aziende che soddisfano gli elevati standard della BBB e che seguono il loro Codice di Pratiche Commerciali possono diventare un'azienda accreditata BBB. Il Codice include politiche quali la pubblicità onesta, la rappresentazione veritiera dei prodotti/servizi, la trasparenza, il rispetto delle promesse, la reattività, la protezione della privacy e l'integrità. Il Codice delle pratiche commerciali ha lo scopo di guidare le aziende nel trattamento dei clienti.

Oltre ad aver ottenuto l'accreditamento dopo un accurato processo di revisione, Splashtop ha ottenuto anche la valutazione A+ dalla BBB (la valutazione più alta assegnata). La BBB assegna valutazioni su come le aziende interagiscono con i clienti.

Uno dei principi fondamentali di Splashtop è l'eccellenza del servizio. Grazie ai team di assistenza, vendita e successo dei clienti con sede in California, Giappone, Taiwan e Cina, Splashtop è facilmente accessibile ai suoi clienti. Splashtop si impegna al massimo per rispondere alle domande e ai problemi dei clienti in modo rapido, utile e cordiale. In effetti, molti sono passati a Splashtop da altri prodotti di desktop remoto anche grazie al servizio clienti superiore offerto da Splashtop.

L'accreditamento BBB e la valutazione A+ esemplificano l'impegno di Splashtop per l'eccellenza del servizio. Il team di Splashtop continuerà a concentrarsi sull'offrire ai clienti la migliore esperienza possibile. Le soluzioni di desktop remoto Splashtop sono utilizzate da decine di migliaia di aziende e da oltre 20 milioni di utenti per più di 500 milioni di sessioni.

Scopri di più sulle soluzioni di accesso remoto e assistenza remota di Splashtop e provale tu stesso con una prova gratuita di 14 giorni. Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno per iniziare una prova gratuita.