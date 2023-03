Torna a Scuola COVID Safe con soluzioni di accesso remoto

Preparati a un insolito ritorno a scuola con le soluzioni di accesso remoto Splashtop per l'istruzione

In rapporti trimestrali di guadagni a Wall Street lo scorso aprile, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha detto che abbiamo visto due anni di trasformazione digitale in due mesi. Fast forward a questo agosto, questa trasformazione ha accelerato dieci volte, specialmente nelle industrie accademiche dove il cambiamento e l'adattamento di solito si verificano in uno spazio lento. Quasi da un giorno all'altro, ai responsabili IT accademici e operativi è stato chiesto di aggiornare gli stack tecnologici della scuola per aiutare docenti e studenti ad accedere in remoto alle risorse critiche del campus da casa.

Mentre c'erano molte sfide, queste erano le più grandi:

Accesso alla macchina dei laboratori informatici e al software di fascia alta Fornire supporto agli studenti e al personale accademico Adattamento alla nuova tecnologia & BYOD (portare il dispositivo) Costo & Urgenza Sicurezza & scalabilità

Possiamo aiutarti. In qualità di leader dell'accesso remoto per gli istituti scolastici, Splashtop ha una storia di assistenza agli istituti accademici nella preparazione e nel passaggio all'apprendimento remoto. Questi includono scuole K-12, college e università come Stanford, Harvard Law, Laney College, Wayne State University, Cornell e molti altri.

Come? Con le soluzioni di accesso remoto Splashtop per > l'istruzione , la soluzione di accesso remoto, supporto remoto e collaborazione sicura e conveniente per le istituzioni educative moderne.

Le soluzioni di accesso remoto Splashtop per l'istruzione offrono:

E tutte queste caratteristiche sono accompagnate da sicurezza robusta, facilità di onboarding e tariffe spesso inferiori del 70% rispetto ad altre soluzioni.

Oltre alla tecnologia, le soluzioni remote Splashtop sono state progettate con una missione e uno scopo superiore.

Come ha detto il capo evangelista Mark Lee di Splashtop in un recente rilascio, consideriamo Splashtop «come uno strumento importante nella democratizzazione della tecnologia dell'istruzione, e come un modo per livellare il campo di gioco per tutti gli studenti, perché quando l'accesso all'apprendimento remoto è accessibile e facile da gestire, significa che tutti hanno uguale accesso all'hardware e al software più recente e più grande disponibile.» L' apprendimento remoto è qui per rimanere, e Splashtop è in missione per renderlo accessibile a tutti da remoto.

