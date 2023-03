Splashtop per laboratori remoti è stato migliorato per semplificare la gestione dell'accesso remoto ai laboratori informatici alle università e scuole

Le risorse informatiche interne diventano più ampiamente disponibili e gli investimenti in laboratori informatici ottimizzano meglio durante la pandemia di COVID-19

SAN JOSE, California, 11 agosto 2020—Splashtop Inc., leader nelle soluzioni di accesso remoto e supporto remoto, ha annunciato oggi un aggiornamento del suo prodotto Splashtop for Remote Labs volto ad aiutare gli studenti a tornare a scuola fornendo una maggiore flessibilità e controllo sul laboratorio informatico per l'istruzione. Ora, gli studenti, i docenti e il personale possono utilizzare più facilmente qualsiasi dispositivo di elaborazione, inclusi Chromebook economici e tablet, per accedere a computer e software aziendali cruciali, mentre le funzionalità di pianificazione più robuste consentiranno agli istituti di istruzione di massimizzare i loro investimenti in risorse di laboratorio computer.

"Con la pandemia COVID-19 che continua a limitare l'accesso fisico a molte strutture educative, la necessità di opzioni di apprendimento remoto e ibrido sta aumentando la richiesta di un accesso remoto facile e sicuro ai laboratori informatici del campus", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Con i miglioramenti di Splashtop for Remote Labs, le università, i community college e le scuole K-12 possono ottimizzare l'uso delle risorse dei loro laboratori informatici, consentendo a un maggior numero di utenti di accedere da remoto ai computer e ai software Mac e Windows dei laboratori utilizzando qualsiasi dispositivo informatico personale".

I laboratori informatici di oggi servono molteplici funzioni, tra cui:

Le università e i college, in particolare, utilizzano laboratori informatici per ospitare costose workstation che eseguono software specializzati, ad esempio strumenti di progettazione e modellazione 3D come AutoCAD e Revit o strumenti di creazione e modifica multimediali ad alta risoluzione come Adobe Premiere Pro e Illustrator.

I college comunitari e le scuole superiori dedicano anche risorse di laboratorio informatico a queste stesse applicazioni di ingegneria e progettazione. Utilizzano anche altri software nei programmi di certificazione Career and Technical Education (CTE), che qualificano gli studenti per lavori qualificati direttamente fuori dalla scuola.

Nelle scuole K-12, i laboratori informatici svolgono un ruolo importante nel contribuire a colmare il divario digitale, fornendo a tutti gli studenti l'accesso da computer o tablet Chromebook economici a workstation che eseguono software, tra cui Microsoft Office, applicazioni CAD/CAM e Adobe Creative Suite.

Le nuove funzionalità si concentrano su pianificazione, autorizzazioni e sicurezza

Il prodotto avanzato Splashtop for Remote Labs consente agli amministratori IT di:

Pianificare l'uso di computer o laboratori specifici da parte di individui o gruppi di studenti, aumentando così l'accesso alle risorse del laboratorio informatico e ottimizzandone l'utilizzo.

Creare e gestire gruppi di utenti e computer anziché assegnare le autorizzazioni di accesso a livello di singolo computer.

Abilitare l'utilizzo delle credenziali Single Sign-On (SSO) per autenticare gli account Splashtop, rafforzando così la sicurezza.

Utilizzare uno strumento di distribuzione centrale per installare e eseguire il provisioning del software Splashtop su tutti i computer di un laboratorio campus contemporaneamente, anziché uno alla volta.

Quando il College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) della Wayne State University si è chiuso con la pandemia COVID-19, gli studenti hanno perso l'accesso fisico ai computer di laboratorio che eseguono software specifici necessari per i loro corsi», ha detto Chris Gilbert, analista tecnico applicativo presso CFPCA. «La soluzione Splashtop for Remote Labs, che abbiamo installato come misura di emergenza in primavera, ha permesso agli studenti di completare il loro periodo di studio. Non vediamo l'ora di implementare le nuove funzionalità di Splashtop nel prossimo anno scolastico, per distribuire e amministrare l'accesso ai software di laboratorio per computer più facilmente anche a più studenti.»

Le università, i college e le scuole che utilizzano Splashtop for Remote Labs possono ottenere importanti vantaggi, tra cui:

Splashtop for Remote Labs funziona con Chromebook e tablet economici, in modo che gli studenti più a basso reddito possano accedere ai computer di laboratorio per una frazione del costo di fornire laptop con prestazioni più elevate.

Studenti e ricercatori ottengono accesso remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a un software che richiede hardware specializzato, senza limitarsi agli orari di apertura dei laboratori informatici o dover andare nel campus per utilizzare le risorse informatiche.

Le scuole e i college possono sfruttare al meglio l'hardware e il software già in possesso anziché dover acquistare risorse aggiuntive, perché ogni workstation è più ampiamente utilizzata.

Le strategie di apprendimento a distanza e di apprendimento ibrido diventano pratiche e convenienti per le istituzioni più educative.

Poiché le tariffe Splashtop si basano sul numero di utenti simultanei e non sul numero totale di utenti nominati, è molto conveniente per le scuole e le università fornire un accesso diffuso alle risorse del laboratorio informatico.

«Consideriamo Splashtop for Remote Labs come uno strumento importante nella democratizzazione della tecnologia dell'istruzione, come un modo per livellare il campo di gioco per tutti gli studenti», ha detto Lee. «Quando l'accesso alle risorse dei laboratori informatici è conveniente e facile da gestire, significa che tutti hanno lo stesso accesso all'hardware e al software più recenti e migliori disponibili».

Le nuove funzionalità di Splashtop for Remote Labs sono ora disponibili. I clienti esistenti di Splashtop for Remote Labs possono contattare l'azienda per discutere un percorso di aggiornamento alle nuove funzionalità.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto e supporto remoto della categoria per professionisti aziendali, MSP, reparti IT e helpdesk. Splashtop è una popolare alternativa a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, e altri software di accesso remoto. Oltre 30 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo.