Una soluzione all-in-one per aggiornare il tuo software EdTech

In un'epoca in cui la tecnologia e l'istruzione sono sempre più interconnesse, la ricerca di soluzioni IT robuste, sicure e flessibili negli istituti scolastici è diventata fondamentale.

Il panorama in evoluzione dell'istruzione, plasmato dagli eventi globali, dai progressi tecnologici e dalle esigenze in continua evoluzione di studenti e docenti, richiede un approccio trasformativo per garantire la continuità e l'elevazione delle esperienze educative.

Splashtop Enterprise è una soluzione IT onnicomprensiva che integra Assistenza informatica a distanza,

supporto remoto, teleassistenza, accesso utenti e gestione dei dispositivi in un unico strumento indispensabile.

Man mano che le istituzioni scolastiche si muovono tra le complessità degli ambienti di apprendimento remoti e ibridi, la necessità di fornire un accesso sicuro, accessibile e ad alte prestazioni alle risorse diventa inequivocabile.

In questa esplorazione, ci addentriamo nel modo in cui Splashtop non solo affronta le sfide cruciali delle moderne istituzioni educative, ma funge anche da tramite per elevare il tuo gioco EdTech, assicurando che l'apprendimento sia ininterrotto, sicuro e universalmente accessibile.

Affrontare le sfide principali del settore educativo con Splashtop

Per affrontare le molteplici sfide del settore educativo, in particolare nell'era della digitalizzazione, è necessaria una soluzione robusta e intrinsecamente adattabile. Splashtop Enterprise emerge come un alleato fondamentale in questo viaggio, affrontando le sfide principali e facilitando un ambiente di apprendimento che sia inclusivo e favorevole alle diverse esigenze della comunità educativa.

Garantire la continuità dell'istruzione

La continuità educativa diventa fondamentale di fronte alle interruzioni impreviste e alle dinamiche in evoluzione degli ambienti di apprendimento. Splashtop Enterprise garantisce che l'apprendimento non sia vincolato da limiti fisici, consentendo a studenti e docenti di accedere ai dispositivi e alle risorse del campus in qualsiasi momento e ovunque.

L'accesso remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ai computer di laboratorio e alle altre risorse facilita un'esperienza di apprendimento continua e ininterrotta, supportando un approccio ibrido che si adatta alla situazione e allo stile di apprendimento unico di ogni studente.

Colmare il divario tecnologico

Affrontare il divario tecnologico è fondamentale per garantire a tutti gli studenti un accesso paritario alle risorse educative, indipendentemente dal loro status socio-economico. Splashtop consente un accesso ad alte prestazioni ai laboratori, ai software e ai PC del campus da tutti i dispositivi, assicurando che le risorse non siano limitate ai confini fisici dell'istituto.

Questa democratizzazione dell'accesso gioca un ruolo fondamentale nel livellare le condizioni di gioco, assicurando che ogni studente possa massimizzare il proprio potenziale di apprendimento.

Migliorare la sicurezza nell'EdTech

In un'epoca in cui le violazioni dei dati e le minacce informatiche sono prevalenti, migliorare la sicurezza della tecnologia educativa non è un'esigenza irrinunciabile. Splashtop Enterprise è un baluardo contro le potenziali minacce, salvaguardando le risorse, i dati degli studenti e le operazioni aziendali in generale grazie alla sua infrastruttura sicura, alla protezione dalle intrusioni e alla crittografia SSL/AES a 256 bit.

Inoltre, grazie all'integrazione SSO/SAML, Splashtop garantisce che l'autenticazione sia centralizzata e sicura e che l'implementazione sia semplificata ed efficiente, fornendo agli amministratori IT un controllo rapido ma flessibile sui permessi di accesso.

Garantendo la continuità dell'istruzione, colmando il divario tecnologico e migliorando i protocolli di sicurezza, Splashtop Enterprise apre la strada a un ambiente educativo resiliente e adattabile alle esigenze in evoluzione di studenti, docenti e team IT.

Dare potere agli studenti e aumentare la produttività IT

L'essenza della massimizzazione del potenziale degli studenti risiede nella capacità di soddisfare diversi approcci di apprendimento e di fornire un accesso illimitato alle risorse essenziali. Splashtop Enterprise assicura agli studenti la possibilità di continuare a studiare senza vincoli di tempo e di luogo, fornendo un accesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 alle risorse del campus.

Questa disponibilità continua non solo supporta i diversi ritmi e stili di apprendimento degli studenti, ma garantisce anche che questi possano esplorare, imparare e creare in un ambiente digitale che rispecchia le risorse fisiche del loro istituto scolastico.

Per quanto riguarda le operazioni IT all'interno degli istituti scolastici, la produttività diHelpdesk è spesso un fattore cruciale che influenza l'efficacia complessiva. Splashtop Enterprise facilita la perfetta integrazione del monitoraggio e della gestione remota delle risorse all'interno del campus, assicurando che i team IT possano risolvere tempestivamente i problemi, fornire assistenza on-demand su tutti i dispositivi e tenere sotto controllo la salute digitale dell'istituto.

In questo modo si riducono al minimo i tempi di inattività, si garantisce la continuità e si consente ai team IT di affrontare i potenziali problemi, migliorando così la produttività operativa complessiva in modo proattivo.

Splashtop come catalizzatore per gli ambienti di apprendimento flessibili

La flessibilità negli ambienti di apprendimento non è più un lusso ma una necessità. Splashtop Enterprise, con le sue funzionalità ad alte prestazioni, tra cui lo streaming 4K a 40fps e lo streaming di iMac Pro Retina 5K a bassa latenza, garantisce a studenti e docenti sessioni video e audio interattive ad alta definizione, indipendentemente dalla loro posizione geografica.

La facilità di configurazione, che richiede pochi minuti, e la possibilità di regolare le impostazioni per ottenere prestazioni ottimali garantiscono agli utenti un facile accesso alle risorse, rendendo Splashtop un'alternativa più semplice ed efficiente alle VPN.

L'utilizzo di Splashtop per incrementare il valore e le entrate nel settore dell'istruzione

In un panorama in cui le istituzioni scolastiche cercano continuamente di migliorare il valore e di esplorare flussi di reddito sostenibili, Splashtop Enterprise si rivela un alleato versatile, che consente di arricchire le esperienze di apprendimento e di aprire le porte a opportunità innovative per ottenere valore e ricavi aggiuntivi. Sfruttando le funzionalità di Splashtop, le istituzioni possono esplorare nuove dimensioni nell'erogazione dell'istruzione, nel coinvolgimento della comunità e nell'ottimizzazione delle risorse.

Pianificazione e gestione degli accessi

Una gestione efficace della programmazione e degli accessi è fondamentale per ottimizzare le risorse e garantire che vengano utilizzate al massimo delle loro potenzialità. Splashtop Enterprise consente alle istituzioni di gestire l'utilizzo delle risorse in presenza e in remoto, programmando fasce orarie in cui studenti e docenti possono accedere ai computer del campus da remoto. In questo modo si assicura che le risorse vengano utilizzate in modo efficiente e che gli studenti e i docenti possano pianificare le loro attività in modo efficace, migliorando così l'esperienza educativa complessiva.

Esplorare ulteriori flussi di entrate

Splashtop Enterprise offre un'opportunità unica agli istituti scolastici di esplorare offerte innovative. Consentendo l'accesso remoto ai computer dei laboratori e ad altre risorse del campus, le istituzioni possono aprire i corsi del fine settimana o notturni al pubblico, generando ulteriori flussi di entrate.

Inoltre, è possibile offrire workshop, corsi e sessioni di formazione specializzati a enti esterni, utilizzando le risorse e le competenze dell'istituto per fornire valore alla comunità e contemporaneamente esplorare nuove vie di guadagno.

Inizia con Splashtop

Garantendo la continuità e la flessibilità dell'istruzione, colmando le lacune tecnologiche, salvaguardando le interazioni digitali e aprendo vie per ulteriori valori e ricavi, Splashtop Enterprise crea una narrazione in cui l'eccellenza educativa e l'efficienza operativa si fondono in una realtà armoniosa e sostenibile.

Grazie alle sue funzionalità di accesso remoto robusto, performante e sicuro, Splashtop Enterprise risponde alle sfide immediate degli istituti scolastici. Li spinge verso un futuro in cui i confini dell'apprendimento e dell'esplorazione vengono continuamente ampliati.

Se vuoi approfondire l'argomento, vedere la piattaforma in azione con una demo o immergerti subito in una prova gratuita, contattaci subito per iniziare il tuo viaggio!

