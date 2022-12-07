Splashtop Productivity Pack
Aggiungi scorciatoie sullo schermo e annota qualsiasi contenuto in Splashtop Personal
Il Productivity Pack include
Scorciatoie configurabili & Gamepad
Rendi la tua esperienza di desktop remoto più produttiva utilizzando collegamenti su schermo per Microsoft Office, giochi, lettori multimediali, esplorazione, navigazione file e altro ancora. Usa i profili incorporati per le app più diffuse o creane le tue.
I profili sono inclusi per Microsoft Office (incluse presentazioni di PowerPoint), Media Player, QuickTime Player, browser, Mad OS e Diablo
Crea facilmente i tuoi profili, utilizzando qualsiasi combinazione dei seguenti controlli sullo schermo: Tasti di combinazione per Windows e Mac (ad esempio Ctrl-Alt-Canc), Pulsante del mouse e rotellina di scorrimento, Gamepad
Whiteboard
Annota su qualsiasi schermata live del desktop remoto. Ideale per presentazioni e lezioni in aula. Adattato dalla nostra pluripremiata app didattica Splashtop Whiteboard.
Utilizzare i gesti per disegnare, evidenziare o scrivere su qualsiasi contenuto
Utilizzare penne, timbri, evidenziatori, forme, linee e strumenti di testo diversi
Annota su una varietà di sfondi a fogli mobili
Usa i riflettori e gli strumenti di ombreggiatura dello schermo per mantenere il pubblico concentrato
Scatta istantanee dello schermo e salvale nella galleria per riferimento futuro
Iscriviti al Productivity Pack
Per iOS
Nell'app iOS su iPad
Clicca sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra dell'app > Account > Gestisci abbonamento e clicca sul pulsante per abbonarti. Gli abbonamenti saranno addebitati sulla tua carta di credito attraverso il tuo account iTunes. Vedi ulteriori dettagli nella schermata di iscrizione.
Per Android
Nell'app Android su tablet
Fai clic sul pulsante del menu (tre punti nell'angolo in alto a destra dell'app)> Impostazioni> Account Splashtop> Visualizza i tuoi acquisti qui. Fai clic sul pulsante per iscriverti e ti verrà addebitato il costo tramite Google Play Store. Vedi ulteriori dettagli nella schermata di iscrizione.
Sul web
Iscriviti al sito web di Splashtop
Assicurati di accedere con l'account che usi per Splashtop Personal.
Nota bene: il Productivity Pack è un componente aggiuntivo per Splashtop Personal edition. Se non hai ancora Splashtop Personal, fai clic qui per scaricarlo gratuitamente per Windows, Mac, iOS, Android e altri.
Questo componente aggiuntivo è disponibile come acquisto in-app su Android (telefoni e tablet) e iOS (solo iPad). Non è disponibile per iPhone.