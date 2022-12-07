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Woman at a computer using Splashtop Personal and the Productivity Pack Add-On

Splashtop Productivity Pack

Aggiungi scorciatoie sullo schermo e annota qualsiasi contenuto in Splashtop Personal

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Il Productivity Pack include

Scorciatoie configurabili & Gamepad

Rendi la tua esperienza di desktop remoto più produttiva utilizzando collegamenti su schermo per Microsoft Office, giochi, lettori multimediali, esplorazione, navigazione file e altro ancora. Usa i profili incorporati per le app più diffuse o creane le tue.

  • I profili sono inclusi per Microsoft Office (incluse presentazioni di PowerPoint), Media Player, QuickTime Player, browser, Mad OS e Diablo

  • Crea facilmente i tuoi profili, utilizzando qualsiasi combinazione dei seguenti controlli sullo schermo: Tasti di combinazione per Windows e Mac (ad esempio Ctrl-Alt-Canc), Pulsante del mouse e rotellina di scorrimento, Gamepad


Whiteboard

Annota su qualsiasi schermata live del desktop remoto. Ideale per presentazioni e lezioni in aula. Adattato dalla nostra pluripremiata app didattica Splashtop Whiteboard.

  • Utilizzare i gesti per disegnare, evidenziare o scrivere su qualsiasi contenuto

  • Utilizzare penne, timbri, evidenziatori, forme, linee e strumenti di testo diversi

  • Annota su una varietà di sfondi a fogli mobili

  • Usa i riflettori e gli strumenti di ombreggiatura dello schermo per mantenere il pubblico concentrato

  • Scatta istantanee dello schermo e salvale nella galleria per riferimento futuro


Iscriviti al Productivity Pack

Per iOS

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Per Android

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Sul web

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Nota bene: il Productivity Pack è un componente aggiuntivo per Splashtop Personal edition. Se non hai ancora Splashtop Personal, fai clic qui per scaricarlo gratuitamente per Windows, Mac, iOS, Android e altri.

Questo componente aggiuntivo è disponibile come acquisto in-app su Android (telefoni e tablet) e iOS (solo iPad). Non è disponibile per iPhone.

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