Accès à distance universel pour les machines physiques et virtuelles
Une solution d’accès à distance économique et professionnelle qui prend en charge votre infrastructure informatique hybride
Splashtop est parfaitement adapté aux organisations disposant d’une infrastructure informatique hybride qui combine ordinateurs physiques et machines virtuelles.
Plus de 30 millions d’utilisateurs (particuliers, entreprises, établissements d’enseignement et de recherche, agences gouvernementales, petites entreprises, MSP et services informatiques) bénéficient de l’accès à distance performant et rapide à déployer de Splashtop pour les ordinateurs et les machines virtuelles.
Accédez à vos ressources informatiques physiques et cloud à distance depuis un seule application et gérez le tout via une console centralisée, et notamment :
Ordinateurs physiques (Windows, Mac, Linux, ordinateurs de bureau et portables Chromebook)
(Windows, Mac, Linux, ordinateurs de bureau et portables Chromebook)
Serveurs
Appareils mobiles iOS et Android
Machines virtuelles
Solutions VDI/DaaS sur VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS
Sur VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure (bientôt disponible)
Les équipes informatiques gagnent en flexibilité, en contrôle, en évolutivité et en facilité d’utilisation avec Splashtop Enterprise pour gérer efficacement leur infrastructure informatique hybride
Performance
Les utilisateurs bénéficient de sessions à distance fiables et performantes pour effectuer des tâches de montage vidéo, de conception graphique, d’animation, de programmation et bien plus encore, avec une faible latence. Accédez à vos ordinateurs, applications et données de travail comme vous le feriez en personne. Splashtop permet également d’accéder à distance à des machines virtuelles exploitant des GPU cloud pour bénéficier de hautes capacités de calcul.
Sécurité
Les fonctions de sécurité de Splashtop comprennent des critères d’authentification renforcés, la gestion des autorisations, une journalisation complète, etc. Utilisez l’authentification unique pour centraliser vos identifiants d’accès. Aucune donnée n’est transférée pendant les sessions à distance.
Facilité d’utilisation
Les utilisateurs peuvent se connecter instantanément à distance depuis n’importe quel appareil en utilisant l’application Splashtop Business. Son interface conviviale et ses fonctionnalités intuitives en font un outil facile à déployer, à gérer et à utiliser.
Principaux avantages
Accès et assistance à distance tout-en-un
Les services informatiques peuvent gérer l’accès à distance pour leur organisation, fournir une assistance à la demande et contrôler à distance et à tout moment les ordinateurs sans surveillance. Le tout via une console centralisée.
Compatible avec la plus part des appareils
Splashtop offre une qualité d’expérience élevée et fiable pour les ordinateurs Windows, Mac et Linux. Les utilisateurs peuvent s’y connecter à distance depuis n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Service client de classe mondiale
Nous sommes fiers de vous annoncer que Splashtop a obtenu une note globale de 97 auprès des utilisateurs de Capterra, surpassant ainsi de manière considérable tous les autres fournisseurs de bureau à distance. Fournir un excellent service à la clientèle est notre priorité absolue.
Rapide �à déployer
Vous pouvez être opérationnel en quelques minutes, et vous n’avez pas besoin d’acquérir de nouvelles licences ou une nouvelle infrastructure.
Utiliser vos investissements existants
Les utilisateurs peuvent accéder à distance aux ordinateurs et applications sous licence, telles que Adobe Creative Suite, Autodesk, Avid Media Composer et Pro Tools, Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp, SolidWorks, et bien d’autres encore. Le tout sans sacrifier les performances, exactement comme s’ils étaient assis à leur poste de travail.
La meilleure solution pour un environnement de travail hybride
Les fonctionnalités de Splashtop permettent un usage flexible des ressources informatiques en personne et à distance. Le travail hybride représente l’avenir et Splashtop est le partenaire le plus performant en matière d’accès et de support à distance.
Partenariats DaaS basés sur le cloud
Les solutions DaaS (Desktop as a Service) basées sur le cloud d’Amazon WorkSpaces, VMware Horizon Cloud, Azure Virtual Desktop (AVD), Citrix Managed Desktops, et d’autres encore, sont devenues les plateformes de choix pour l’informatique à la demande, avec paiement selon utilisation. Splashtop a établi des partenariats avec AWS, GCP, Azure et Nutanix.