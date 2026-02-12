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IT professional remotely accessing workstation in hybrid workplace using laptop

Les 5 principales raisons de choisir une solution d’accès à distance pour votre main-d’œuvre hybride – eBook

Trouvez la solution d’accès à distance la plus avantageuse et la plus performante pour votre personnel hybride

Vous avez des difficultés pour accompagner votre personnel hybride ? Vous n’êtes pas seul : près des deux tiers des informaticiens sont débordés par la gestion du télétravail.¹

Il est plus important que jamais d’avoir les meilleures solutions logicielles prêtes à l’emploi. Sinon, l’impact sur la productivité, la satisfaction des employés et l’expérience client peut être considérable.

Cela commence par la mise en place de la solution d’accès à distance appropriée. Sans elle, votre équipe informatique est débordée et les employés mécontents.

Dans cet eBook, vous découvrirez cinq critères clés à prendre en compte lorsque vous évaluez des solutions d’accès à distance :

  • Pourquoi des performances rapides et une fiabilité sans faille sont la clé du succès.

  • Pourquoi la simplicité est préférable - votre équipe est déjà très occupée ; elle n’a pas besoin d’une autre application à gérer.

  • Quels critères sont les plus importants pour les utilisateurs lorsqu’il s’agit d’adopter un produit avec enthousiasme.

  • Pourquoi une sécurité de premier ordre est absolument essentielle pour neutraliser les cybercriminels.

  • Pourquoi une assistance de haute qualité peut faire toute la différence dans la réussite de votre projet d’accès à distance.

Téléchargez l’eBook pour vous aider à choisir la meilleure solution d’accès à distance pour votre organisation.

¹ La transition vers le travail hybride bouleverse et met au défi les informaticiens, CIODive, 6 juillet 2021


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