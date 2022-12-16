Splashtop Classroom renforce la participation
Splashtop Classroom permet aux enseignants de partager leur bureau et leurs applications avec les appareils des élèves
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Une fois connectés à Splashtop Classroom, les élèves peuvent consulter, contrôler et annoter le contenu des cours directement depuis leur appareil mobile. Splashtop Classroom est parfait pour les enseignants et les formateurs qui veulent faire participer toute une classe !
Splashtop Classroom inclut désormais une option cloud pour les écoles et les enseignants qui ne peuvent pas installer notre solution sur site. Il comprend également la possibilité de diffuser un flux audio en même temps que le contenu visuel et permet à plusieurs élèves de contrôler le cours directement sur leur appareil sans bouger de leur siège.
Nous proposons également Splashtop Mirroring360, qui vous permet de mettre en miroir l’écran d’un Chromebook, d’un iPad/iPhone ou d’un Windows/Mac avec l’ordinateur. Lorsque Mirroring360 est utilisé en combinaison avec Splashtop Classroom, il permet à l’écran de l’appareil en miroir d’être partagé avec tous les appareils (locaux ou distants), y compris d’autres appareils iPad, Android, PC, Mac et Chromebook !