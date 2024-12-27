Solutions sécurisées de contrôle, de gestion et de surveillance à distance adaptées aux besoins informatiques actuels
Webinaire à la demande
Dans ce webinaire animé par Splashtop et SMB TechFest, vous découvrirez comment fournir en toute sécurité une assistance rapide et à la demande aux ordinateurs et appareils mobiles non gérés grâce aux solutions de support à distance de Splashtop. Vous assisterez également à une démonstration en direct de son fonctionnement.
Secure Remote Control, Management and Monitoring Solutions for Today’s IT