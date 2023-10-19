Solutions d’accès sécurisé et d’assistance informatique pour les établissements d’enseignement
Rejoignez-nous pour une présentation détaillée des solutions informatiques complètes que Splashtop offre pour sécuriser le développement numérique de votre école.
Au cours de cette discussion instructive, les experts produit de Splashtop vous présenteront :
Comment l’accès sécurisé, l’assistance informatique à distance et les solutions d’authentification Wi-Fi permettent d’offrir des expériences d’apprentissage numérique efficaces.
Des exemples concrets d’établissements d’enseignement qui utilisent les solutions de Splashtop.
Questions et réponses interactif : discutez avec nos experts des défis spécifiques auxquels votre équipe informatique est confrontée lors de la mise en œuvre et de la gestion d’un environnement d’apprentissage sécurisé.
Secure Access & IT Support Solutions for Educational Institutions Video