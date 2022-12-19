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Secrets de vente : questions et réponses sur les offres destinées au télétravail

Découvrez pourquoi les « offres télétravail » représentent une source de revenus importante pour les MSP

Dans ce webinaire organisé par Splashtop et Syncro, vous apprendrez pourquoi les « offres télétravail » représentent une source de revenus importante pour les MSP dans un environnement professionnel en constante évolution, ainsi que les bonnes pratiques pour permettre aux clients de réussir dans ce contexte.
 

Splashtop + Syncro: Secrets of Selling: Work From Home Licenses Q&A
Splashtop + Syncro: Secrets of Selling: Work From Home Licenses Q&A