Les tendances du support à distance qui affectent les entreprises en 2022
Présentation de nos dernières recherches à 1 000 responsables informatiques
Au cours de ce lunch & learn virtuel, vous découvrirez les principales tendances en matière de support à distance en 2022, identifiées dans le cadre de notre étude menée auprès de plus de 1 000 responsables informatiques. Découvrez comment les informaticiens peuvent soutenir en toute sécurité une main-d’œuvre distante/distribuée depuis n’importe où, sur n’importe quel appareil ou plateforme.
Remote Support Trends Affecting Business in 2022