Splashtop Quick Setup Guide

Guide d’installation rapide de Splashtop
Guide d’installation rapide de Splashtop
Installez l’application Splashtop Business sur les périphériques que vous souhaitez utiliser pour vous connecter
Téléchargez l’application Business ici. Après le téléchargement, cliquez sur le fichier pour lancer l’installation.
Une fois installée, ouvrez l’application. Remarque : la vérification de l’appareil est requise pour les premières connexions. Une fois la vérification réussie, rouvrez l’application Business.
Installez Splashtop Streamer sur les appareils que vous souhaitez utiliser à distance.
Connectez-vous au portail d’administration et cliquez sur Ajouter un ordinateur. Copiez le lien de téléchargement de Streamer et envoyez-le aux ordinateurs que vous souhaitez utiliser à distance.
Sur ces ordinateurs, ouvrez le lien pour télécharger, installer et exécuter Streamer. Cliquez ensuite sur OK pour accorder les autorisations d’accès.
Connectez-vous à vos appareils distants :
Ouvrez l’application Business sur l’appareil que vous souhaitez utiliser pour vous connecter.
Vous verrez une liste d’ordinateurs sur lesquels Streamer a été installé. Cliquez sur l’ordinateur souhaité pour établir une connexion à distance.