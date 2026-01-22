Optimisez la gestion TI avec la plateforme tout-en-un de Splashtop
Description : Rejoignez notre équipe d'experts pour découvrir comment transformer les opérations TI et améliorer votre expérience de travail à distance avec une solution sécurisée, efficace et conviviale tout-en-un. Cette session mettra en avant les fonctionnalités clés et les meilleures pratiques pour aider les équipes TI à offrir un support exceptionnel, rationaliser les flux de travail, faciliter sans effort l'expérience de travail à distance pour les équipes mondiales et renforcer la sécurité. Voici ce que vous allez apprendre :
Téléassistance sans effort : Offrez un support sécurisé et fiable n'importe où.
Opérations TI simplifiées : Centralisez et automatisez les tâches TI pour réduire la complexité et le coût.
Mesures de sécurité renforcées : Assurez la conformité et protégez les données avec des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise.
Expérience Utilisateur Optimisée : Offrez une expérience semblable à celle en personne pour les utilisateurs finaux avec un accès à distance et une collaboration fluides.
Ce webinaire est conçu pour partager les meilleures pratiques afin de vous aider à vous standardiser sur la plateforme tout-en-un de Splashtop pour l'accès à distance et la téléassistance.