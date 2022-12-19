Les principales tendances qui déterminent l’avenir de l’enseignement 2021
23 septembre 2021
Écoutez Lisa Avvocato, vice-présidente du marketing produit, et Megan Nguyen, chef de produit senior chez Splashtop, évoquer les principales tendances qui détermineront l’avenir de l’éducation, notamment ce que les étudiants attendent en matière d’environnements d’apprentissage flexibles, ainsi que la manière dont les établissements utilisent l’accès à distance pour surmonter les inégalités entre les étudiants.
Key Trends that Determine the Future of Education (Sept 23, 2021)