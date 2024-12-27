Comment les professionnels du support informatique peuvent améliorer l’expérience client des utilisateurs Apple
12 août 2021
Dans ce webinaire animé par Splashtop et Addigy, vous découvrirez les défis auxquels les équipes de support informatique sont confrontées aujourd’hui avec l’arrivée des appareils Apple sur le lieu de travail, et comment vous pouvez mettre en place le meilleur écosystème informatique afin d’offrir l’expérience client idéale.
How IT Support Professionals Can Improve Customer Experience for Apple Users