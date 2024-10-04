Webinaires « Information in Action » de Freshworks : Fournir un support informatique en temps réel à l’ère du télétravail
Fournir un support informatique en temps réel à l’ère du télétravail
Webinaires « Information in Action » de Freshworks : Fournir un support informatique en temps réel à l’ère du télétravail
Dans ce webinaire animé par Splashtop et Freshworks, vous découvrirez comment l’ITSM peut être assuré à distance grâce à une solution intégrée de prestation de services.
Delivering Real-Time IT Support in a Remote Work Era