Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit
Freshworks IT support providing real-time IT support using a laptop at a desk

Webinaires « Information in Action » de Freshworks : Fournir un support informatique en temps réel à l’ère du télétravail

Fournir un support informatique en temps réel à l’ère du télétravail

Webinaires « Information in Action » de Freshworks : Fournir un support informatique en temps réel à l’ère du télétravail

Dans ce webinaire animé par Splashtop et Freshworks, vous découvrirez comment l’ITSM peut être assuré à distance grâce à une solution intégrée de prestation de services.

Delivering Real-Time IT Support in a Remote Work Era
Delivering Real-Time IT Support in a Remote Work Era