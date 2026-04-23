Splashtalks : annonce sur la sortie des produits à l’automne 2025
Plus intelligent, plus puissant, plus sécurisé : découvrez les nouveautés de cet automne. Splashtop propose de nouvelles mises à jour puissantes conçues pour aider les équipes informatiques et les MSP à améliorer leur façon de travailler, grâce à une assistance plus rapide, une gestion simplifiée des appareils, une sécurité renforcée et une automatisation accrue.
Que vous gériez des terminaux distants, assistiez des équipes hybrides ou sécurisiez des environnements en pleine croissance, cette version vous aide à travailler plus intelligemment, sans fournir plus d’efforts.
Au cours de cette session exclusive, vous découvrirez :
Inventaire logiciel centralisé pour faciliter l’audit et la conformité
Attributs de terminaux personnalisés pour une plus grande flexibilité dans la gestion des terminaux - Sécurité des terminaux renforcée grâce à l’EDR
Fonctionnalités de configuration des terminaux et de gestion de la conformité, par exemple configuration du Wi‑Fi ou du pare‑feu local
Identification CVE du système d’exploitation, y compris les résumés CVE par IA
S’appuyant sur les commentaires des clients et les défis informatiques réels, ces nouvelles fonctionnalités sont conçues pour répondre à vos priorités : réduire les temps de réponse, minimiser les risques, améliorer la visibilité et adapter l’assistance en toute confiance.
Rejoignez-nous pour découvrir les nouveautés et comment en tirer le meilleur parti.