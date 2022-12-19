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Améliorer l'enseignement à distance avec Splashtop pour les Labos Informatiques Virtuels

15 septembre 2020

Ce webinaire vous montrera comment les établissements d'enseignement utilisent Splashtop pour que les étudiants et les membres du corps enseignant puissent accéder et utiliser les ordinateurs de laboratoire du campus depuis n'importe quel appareil à la maison, en utilisant n'importe quelle application ou fichier comme s'ils étaient assis devant l'ordinateur distant.

Webinar Sept 15, 2020: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs
Webinar Sept 15, 2020: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs