Consolider, simplifier, évoluer : le Lean IT en action
Avec l’essor du travail hybride, les responsables informatiques sont confrontés à des défis croissants : trop d’outils, des coûts en hausse et la nécessité de soutenir des équipes dispersées avec un personnel limité. La solution ? La consolidation.
En déployant Splashtop Remote Support avec Autonomous Endpoint Management (AEM), pb2 (un client Splashtop) est passé d’un projet pilote de 25 utilisateurs à une assistance pour 200 employés à l’échelle nationale avec une équipe informatique de seulement 3 personnes. Résultats : résolution plus rapide des tickets, gain de temps administratif pouvant atteindre 15 heures par semaine, économie de plus de 100 dollars par terminal et par mois en coûts de licence, et un retour sur investissement de 458 % avec une période de récupération de 11 semaines.
Dans ce webinaire organisé par Splashtop, Cameron Marsh, de Nucleus Research et pb2, expliquera comment la consolidation de la téléassistance et de la gestion des terminaux sur une seule plateforme a permis à pb2, une société nationale d’architecture et d’ingénierie, de rationaliser ses opérations informatiques, de réduire ses coûts, tout en renforçant la sécurité et la conformité.
Vous apprendrez :
Qui est pb2 ? Que font-ils, taille de l’équipe, taille du service informatique, etc.
Pourquoi la consolidation des outils informatiques accélère-t-elle l’efficacité et le retour sur investissement ?
Comment les responsables informatiques de pb2 ont évalué, déployé et adapté Splashtop Remote Support + AEM
Bonne pratiques recommandées par les analystes pour les équipes informatiques allégées qui soutiennent les effectifs dispersés
Rejoignez-nous pour découvrir comment la simplification de votre infrastructure informatique peut vous permettre de réduire vos coûts, de gagner du temps et de transformer votre support informatique en un avantage stratégique.