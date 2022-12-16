Logiciel de bureau à distance Splashtop - optimisé pour les utilisateurs d’Adobe
L’équipe d’Adobe Video explique pourquoi Splashtop est sa solution préférée pour contrôler les ordinateurs à distance et utiliser les applications Adobe depuis n’importe où
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Écoutez Dave Helmly, responsable du développement stratégique, et Karl Soule, directeur des ventes techniques chez Adobe Video, expliquer pourquoi Splashtop est leur solution préférée pour contrôler à distance les ordinateurs et utiliser les applications Adobe depuis n’importe où.
Découvrez en détail comment les services Splashtop peuvent aider les créateurs du secteur des médias et du divertissement.
Splashtop Remote Desktop Software – Optimized for Adobe Users