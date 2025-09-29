Un district scolaire rural consolide la téléassistance et la gestion des terminaux avec Splashtop
Mise à l'échelle du support TI à l'échelle du district, visibilité et contrôle avec Splashtop Enterprise et Gestion autonome des terminaux (AEM)
Impact
Temps d'arrêt réduit pour les appareils du personnel
Avec une téléassistance rapide et fiable en place, le district a minimisé les interruptions et réduit le besoin de visites TI en personne sur plus de 70 terminaux.
Coût Total de Possession Réduit
En consolidant trois outils distincts en une seule plateforme Splashtop, le district a considérablement réduit les dépenses de licences logicielles et les inefficacités tout en étendant la couverture à 100 % des appareils du personnel.
Equipe TI Lean, Contrôle Total
Le district automatise maintenant les mises à jour, gère l'antivirus et supporte tous les appareils de façon centralisée, sans nécessiter d'effectif supplémentaire ou de prestataires externes.
difficultés de recrutement
Un district scolaire rural dans l'Idaho sert environ 150 étudiants et 35 membres du personnel. Avec un seul leader TI, le Directeur de la Technologie de l'école, responsable de tout, des mises à jour des postes de travail à la gestion des serveurs, les ressources étaient extrêmement limitées.
Gérer cet environnement avec des ressources limitées a créé plusieurs défis :
Complexité et Coût des Outils : Les solutions précédentes pour le patching et l'antivirus étaient coûteuses et difficiles à gérer
Ressources limitées : Les contraintes budgétaires et de personnel rendaient difficile la justification des outils de niveau entreprise
Besoin de Consolidation : Plusieurs plateformes créaient des inefficacités et ajoutaient une charge de travail pour gérer plusieurs agents
"C'est juste moi," a dit le Directeur Technologique de l'école. "J'avais besoin d'une solution qui pouvait tout gérer sans coûter une fortune."
D’un client satisfait
Lorsque j’ai subi une opération du genou et que je ne pouvais pas me rendre sur place, j’ai continué à aider le personnel depuis chez moi. Cela aurait été impossible sans Splashtop.
~ School’s Technology Director
D’un client satisfait
J’ai tout transféré vers Splashtop : les correctifs, l’antivirus, l’accès à distance... C’est tout simplement plus facile à gérer quand tout est au même endroit. De plus, comparé aux autres outils que nous avons évalués, Splashtop nous offre tout ce dont nous avons besoin à un coût bien moindre.
~ School’s Technology Director
Résolution
Téléassistance sans surveillance pour les appareils du personnel : Le directeur technologique a déployé l'agent Splashtop Streamer sur tous les appareils Windows et Mac utilisés par les enseignants et le personnel administratif, permettant une assistance cohérente et sécurisée pour le dépannage et la maintenance.
Assistance à la demande : Le directeur technologique utilise Splashtop SOS pour des sessions de support ad hoc, y compris pour les Chromebooks des étudiants.
Patching automatisé : Ils ont remplacé les outils de patching séparés par Splashtop AEM, créant des plannings de mise à jour hebdomadaires des postes de travail et bi-hebdomadaires des serveurs avec une couverture en temps réel pour les systèmes d'exploitation et les applications tierces.
Antivirus Protection: Le district a également remplacé sa solution Antivirus actuelle par Splashtop Antivirus, propulsé par Bitdefender, géré depuis le même tableau de bord que l'accès à distance, le support et le patching.
Consolidation des outils pour la simplicité : La transition de plusieurs produits vers une seule plateforme Splashtop pour l'accès à distance, le patching et l'antivirus a simplifié les opérations TI.
Licence rentable : la tarification transparente de Splashtop a permis une couverture complète des appareils et des fonctionnalités de niveau entreprise sans dépasser le budget serré du district.
Parcours de mise à niveau transparent : le directeur technique a initialement commencé à utiliser Splashtop uniquement pour accéder à distance aux postes de travail et aux serveurs, puis est passé à Splashtop Enterprise avec AEM afin de répondre aux besoins croissants en matière d’assistance et de sécurité.
À propos du client
Un district scolaire rural dans l'Idaho dessert une communauté rurale avec de profondes racines dans l'exploitation minière, l'agriculture et l'élevage. Malgré des ressources limitées, le district offre une expérience académique et extrascolaire solide grâce à un personnel engagé et à des décisions technologiques intelligentes.