Le Poway Unified School District utilise l’accès à distance Splashtop pour améliorer l’apprentissage
Permettez aux étudiants d’accéder à distance aux ordinateurs des salles informatiques et aux applications logicielles nécessaires pour les cours de formation professionnelle à partir de n’importe quel appareil, y compris les Chromebook.
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Découvrez comment le Poway School District a fait en sorte que ses élèves puissent accéder aux ordinateurs des salles informatiques et aux logiciels spécialisés sur leurs appareils personnels en dehors des établissements. Splashtop Enterprise a permis aux étudiants de poursuivre leur apprentissage dans un environnement hybride.
En savoir plus sur Splashtop Enterprise pour l’accès aux salles informatiques à distance.
Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning