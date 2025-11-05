OCIL au Canada automatise et simplifie ses opérations informatiques grâce à Splashtop
Moderniser les opérations informatiques à l’échelle du Canada afin de doter le Bureau du commissaire aux langues autochtones (BCLA) d’une téléassistance et d’une gestion des terminaux sécurisés et efficaces.
Impact
Téléassistance plus rapide à l'échelle mondiale
Splashtop permet à OCIL de soutenir le personnel de manière transparente dans les bureaux et les régions éloignées au Canada et dans le monde entier. Les problèmes qui nécessitaient autrefois une longue coordination ou des déplacements sont désormais résolus en quelques minutes, permettant aux opérations de se dérouler sans accroc.
Efficacité pour une équipe TI allégée
Splashtop a éliminé la nécessité des mises à jour manuelles et du dépannage sur site. La correction automatisée et le contrôle centralisé permettent de gagner un temps considérable chaque semaine, permettant à un seul responsable TI de gérer toute l'infrastructure chez OCIL et de fonctionner efficacement à grande échelle.
Plus grande visibilité et contrôle
En complétant Microsoft Intune avec Splashtop, OCIL a obtenu une visibilité en temps réel, une conformité des points de terminaison renforcée et un accès élargi aux systèmes sans avoir à recourir à des méthodes de connexion à distance moins sécurisées et flexibles.
difficultés de recrutement
En tant que seule responsable informatique au Bureau du commissaire aux langues autochtones (OCIL), Hannah Lavallee gère tous les aspects de l’infrastructure technologique de l’organisation, des stratégies Intune et de la cybersécurité aux serveurs, en passant par les sauvegardes et l’assistance aux utilisateurs. Avec une seule ressource informatique à temps plein et un personnel réparti à travers tout le Canada, offrir une assistance cohérente et en temps réel représentait un défi de plus en plus grand.
OCIL s’appuie largement sur Microsoft Intune pour la gestion des appareils, mais plusieurs lacunes opérationnelles compliquaient le support au quotidien. Parmi les principaux défis figuraient :
Aucun moyen simple et en temps réel d’accompagner les employés travaillant à distance dans différentes provinces
Visibilité limitée lors du dépannage des problèmes à l’aide d’Intune uniquement
Conformité inégale en matière d’application des correctifs et de mise à jour sur les terminaux
Pas de possibilité de visualiser ou d’aider les utilisateurs sur iPhone et autres appareils mobiles
Recours à des méthodes de connexion à distance plus lentes et moins sûres
« C’est juste moi, a déclaré Hannah. Nous sommes une petite organisation dont les utilisateurs se trouvent partout au Canada et dans le monde entier. J’avais besoin d’un moyen d’assister facilement tout le monde depuis notre siège social à Ottawa, quel que soit l’endroit où ils travaillaient. »
Hannah avait également utilisé des outils tels que ConnectWise, LogMeIn, et TeamViewer au début de sa carrière, mais elle les trouvait peu pratiques, limités ou peu fiables pour une utilisation en entreprise.
OCIL avait besoin d’une solution sécurisée et conviviale qui permette à la fois d’appliquer les correctifs, de gérer les appareils, de combler les lacunes en matière de visibilité et de simplifier l’assistance pour un personnel réparti géographiquement.
D’un client satisfait
Avoir un contrôle en temps réel pour les correctifs et les mises à jour me fait gagner un temps incroyable, surtout comparé à l'attente des anneaux de mise à jour d'Intune ou des redémarrages d'utilisateur.
~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL
D’un client satisfait
Splashtop est un système de Bureau à distance facile à utiliser et de qualité entreprise qu'une petite organisation peut pleinement utiliser, et il offre beaucoup pour le prix que nous payons.
~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL
Résolution
OCIL a adopté Splashtop Enterprise avec Autonomous Endpoint Management (AEM) afin d’améliorer la visibilité, de simplifier l’accès sécurisé grâce à l’authentification unique (SSO) et d’optimiser la téléassistance pour l’ensemble de son personnel dispersé.
Accès à distance et contrôle : Splashtop a été déployé sur l’ensemble des environnements Windows, macOS et serveurs d’OCIL. Hannah peut désormais fournir une assistance sans surveillance pour le dépannage, les mises à jour et la maintenance, même en l’absence de l’utilisateur final, garantissant ainsi que tous les appareils sont à jour et sécurisés.
Assistance aux utilisateurs finaux et aux appareils mobiles : avec SOS Grâce à Splashtop SOS, Hannah peut visualiser les écrans des utilisateurs et guider le personnel sur les iPhone gérés par l’OCIL. Cette fonctionnalité élimine les échanges d’explications à répétition et lui permet de résoudre les problèmes liés aux appareils mobiles en temps réel. Elle trouve également l’option SOS utile lorsqu’ils rencontrent des problèmes liés à un système supprimé par inadvertance ou envoyé par erreur sans que l’agent ne s’y trouve.
Complément en temps réel à Intune : grâce à Splashtop AEM, Hannah programme des vérifications hebdomadaires de Windows Update, avec un suivi en temps réel qui lui permet d’identifier rapidement les appareils nécessitant une intervention. En revanche, les cycles de mise à jour d’Intune étaient souvent retardés, ne notifiaient pas toujours les utilisateurs et nécessitaient fréquemment des redémarrages à l’initiative de l’utilisateur, ce qui ralentissait le processus de mise à jour. Grâce à Splashtop, elle peut déployer des mises à jour du système d’exploitation en temps réel, déclencher des redémarrages si nécessaire et même résoudre des problèmes imprévus, comme la restauration d’appareils après qu’une mise à jour du micrologiciel a causé des problèmes avec BitLocker, sans attendre les synchronisations d’Intune ni l’intervention de l’utilisateur.
Outils d’arrière-plan pour un dépannage discret : les outils d’arrière-plan de Splashtop permettent d’accéder aux journaux, d’exécuter des commandes et d’effectuer des actions administratives sans déranger les utilisateurs. Les interventions qui nécessitaient auparavant une coordination ou un temps d’arrêt s’effectuent désormais en toute transparence en arrière-plan.
Visibilité des appareils grâce aux rapports d’inventaire : les rapports d’inventaire de Splashtop permettent d’identifier rapidement les utilisateurs connectés, de localiser des machines spécifiques et d’effectuer des vérifications préliminaires lorsqu’un appareil signale un problème de sécurité ou de performances. Ils aident Hannah à garder une bonne visibilité sur l’ensemble des terminaux sans avoir à passer d’un outil à l’autre.
Accès à distance sécurisé partout : même lorsqu’elle voyage à l’étranger, Hannah bénéficie d’un accès sécurisé et par chiffrement à l’environnement d’OCIL. Elle continue d’assister à distance les équipes internes et les partenaires, garantissant ainsi la disponibilité et la continuité des opérations où qu’elle se trouve.
« Splashtop me donne l’assurance de pouvoir aider n’importe qui, n’importe où et à tout moment, tout en sachant que tout est sécurisé. »
À propos du client
Le Commissariat aux langues autochtones (CLA) est un organisme public fédéral créé en vertu de la Loi sur les langues autochtones afin de promouvoir et de défendre les langues autochtones partout au Canada. Fonctionnant indépendamment du gouvernement, le CLA aide les peuples autochtones à récupérer, revitaliser, maintenir et renforcer leurs langues.