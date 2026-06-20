Cire Services améliore l’efficacité de son assistance informatique et réduit ses coûts grâce à Splashtop
Donner les moyens à une équipe informatique réduite chez Cire Services de disposer d’une téléassistance sécurisée et évolutive afin de mieux servir plus de 1 000 utilisateurs répartis sur plusieurs sites dans le sud-est de Melbourne.
Impact
Une téléassistance plus rapide et plus simple
Splashtop permet à l’équipe informatique de Cire Services de se connecter rapidement aux appareils des utilisateurs finaux répartis sur plusieurs sites et d’assurer leur assistance. Les problèmes qui nécessitaient auparavant des procédures plus complexes peuvent désormais être résolus grâce à une plateforme de téléassistance réactive et intuitive, ce qui permet aux utilisateurs de reprendre leur travail plus rapidement.
Une plus grande efficacité pour les opérations informatiques
Grâce à une gestion centralisée, à des options de déploiement personnalisées et à une expérience utilisateur optimisée, Splashtop a simplifié les tâches administratives quotidiennes de l’équipe informatique. Le déploiement et la gestion des outils de téléassistance sont désormais nettement plus faciles, ce qui permet à l’équipe de consacrer davantage de temps aux initiatives stratégiques et à l’assistance aux utilisateurs.
Économies de coûts importantes
En passant de TeamViewer à Splashtop, Cire Services a réduit ses coûts liés aux logiciels de support à distance d’environ 75 %. L’entreprise bénéficie désormais d’une plateforme de téléassistance évolutive tout en réalisant des économies de plusieurs milliers de dollars par an.
difficultés de recrutement
En tant que responsable senior des TIC chez Cire Services, Ian Rennison dirige une équipe de cinq personnes chargée d’assurer le soutien de l’infrastructure informatique d’une organisation comptant plus de 1 000 utilisateurs finaux dans le sud-est de Melbourne. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la gestion des services et des infrastructures informatiques, Ian comprend l’importance de disposer d’outils fiables et efficaces pour accompagner un personnel dispersé géographiquement.
Lorsque Ian a rejoint Cire Services début 2026, l’équipe informatique utilisait TeamViewer pour la téléassistance des terminaux. Bien que cette plateforme répondait aux exigences de base en matière d’accès à distance, plusieurs difficultés rendaient son évolutivité et sa gestion efficaces problématiques.
Les principaux défis étaient les suivants :
Un processus de déploiement difficile à gérer sur un grand nombre d’appareils
Des fonctionnalités complexes qui ont alourdi inutilement la charge administrative
Coûts élevés liés aux licences et à l’exploitation
Flexibilité limitée pour la gestion des appareils à grande échelle
La nécessité d’une expérience d’assistance plus fluide et centralisée
« Nous recherchions une solution plus facile à déployer, plus simple à gérer et plus économique, sans pour autant faire de compromis sur les fonctionnalités », a déclaré Ian.
L’équipe a évalué plusieurs solutions, notamment ScreenConnect et AnyDesk, avant de lancer une période d’essai de Splashtop.
Nous avons commencé à tester Splashtop et l’avons trouvé très réactif, facile à déployer et simple d’utilisation. Il nous a également donné accès à des fonctionnalités avancées telles que des versions de déploiement personnalisées et une console de gestion centralisée, ce qui était très important pour nous.
Ian Rennison, Senior Manager – ICT, Cire Services
Résolution
À l’issue d’une évaluation concluante, Cire Services a choisi Splashtop Remote Support et a déployé la solution dans l’ensemble de son environnement, prenant ainsi en charge jusqu’à 900 appareils gérés.
Déploiement facile et gestion centralisée
L’équipe a rapidement adopté Splashtop dans le cadre de ses opérations quotidiennes d’assistance technique. Les connexions à distance réactives de la plateforme permettent aux techniciens de résoudre efficacement les problèmes, d’apporter une assistance aux utilisateurs et d’effectuer des tâches administratives sur des appareils Windows et Mac.
Évolutivité pour une entreprise en pleine croissance
Avec une prise en charge pouvant aller jusqu’à 900 appareils gérés, Splashtop offre à Cire Services la flexibilité dont elle a besoin pour accompagner l’expansion de son environnement technologique. La solution propose des fonctionnalités de niveau entreprise sans introduire de complexité superflue.
Amélioration de l’expérience utilisateur pour le personnel informatique
L’interface intuitive et les flux de travail simplifiés ont réduit la courbe d’apprentissage pour les administrateurs et facilité la téléassistance pour l’ensemble de l’équipe informatique. Ainsi, les techniciens peuvent consacrer moins de temps à la gestion des outils et davantage à l’assistance aux utilisateurs.
Un excellent retour sur investissement
L’un des principaux avantages a été la réduction des coûts liés aux logiciels. Par rapport à la solution précédente, Splashtop coûte environ un quart de ce que Cire Services payait auparavant, tout en continuant à offrir les fonctionnalités et la fiabilité nécessaires pour soutenir les opérations informatiques quotidiennes.
« L’évolutivité, les fonctionnalités et le prix économique de Splashtop en ont fait un choix évident pour nous. »
À propos du client
Cire Services est une association à but non lucratif qui se consacre au renforcement des communautés par le biais de programmes d’éducation, de formation, d’apprentissage précoce et de soutien communautaire. Fondée en 1976, Cire intervient dans les banlieues de l’est de Melbourne et les régions environnantes, en aidant des personnes de tous âges à accéder à des opportunités d’apprentissage, à acquérir de nouvelles compétences et à bénéficier de services d’accompagnement essentiels. Avec pour objectif de donner aux personnes les moyens de réaliser pleinement leur potentiel, Cire propose un large éventail de programmes par le biais de son école communautaire, de ses programmes d’éducation de la petite enfance, de formation et d’action sociale.